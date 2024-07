Irak recibe a 50,000 trabajadores de Pakistán en un notable cambio laboral

Cincuenta mil pakistaníes han desaparecido en Irak tras realizar la peregrinación religiosa chií durante la temporada de Ashura en Karbala, según comunicados oficiales iraquíes y pakistaníes.

Chaudhry Hussain, ministro pakistaní de Asuntos Religiosos, afirmó que 50.000 pakistaníes han desaparecido en Irak en los últimos años.

En Irak trabajan pakistaníes y de otras nacionalidades, como bangladeshíes, indios, nepalíes y filipinos. Trabajan como camareros en restaurantes, cocineros, barrenderos, obreros de la construcción u otras profesiones sencillas y reciben salarios que oscilan entre 15 y 25 dólares al día, según su profesión y la zona en la que trabajen.

Según la legislación iraquí, los no ciudadanos que trabajan en Irak deben obtener un permiso de trabajo y un permiso de residencia que se renueva cada uno o dos años. Sólo se obtiene tras cumplir varias condiciones, y debe haber un empleador que se encargue de presentar la solicitud para el trabajador que vaya a trabajar para él.

El Ministerio de Trabajo iraquí afirmó en un comunicado oficial que hay un millón de trabajadores extranjeros en Irak, pero sólo 71.000 de ellos están registrados con documentos oficiales.

Abdul Amir Taqi, director del Ministerio de Trabajo iraquí, declaró a The Media Line que el número de paquistaníes en Iraq ha superado las 100.000 personas, la mayoría de las cuales trabajan en artesanía, construcción, reparto, restaurantes y otras profesiones sencillas.

Taqi añadió: "Estos 50.000 de los que habló el ministro paquistaní no vinieron sólo durante esta temporada. Hemos comprobado el asunto con el Ministerio del Interior iraquí. El número de personas que visitaron Irak desde Pakistán durante la temporada de Ashura de 2024 fue de 88.427 personas, y 84.251 de ellas pudieron hacerlo, lo que significa que sólo 4.176 personas siguen dentro del país".

También dijo: "Nos enfrentamos a un gran problema con estas personas. Visitan Irak por motivos religiosos y luego se filtran en el mercado laboral, trabajan ilegalmente y sin obtener permisos, y por salarios inferiores a los de los iraquíes, lo que provocará un desequilibrio en el mercado laboral de Irak".

El mes de Muharram es una de las temporadas de turismo religioso más importantes para los chiíes, especialmente en Irak, ya que conmemora el asesinato del imán Hussein. Irak lo celebra durante dos meses, desde el Año Nuevo islámico, el 1 de Muharram, hasta el 20 de Safar.

Durante la temporada de la Ashura, millones de chiíes de todo el mundo visitan Irak para conmemorar esta ocasión en las ciudades de Karbala y Nayaf, al sur de Bagdad -donde se encuentra el santuario del imán Husein y de su padre, el imán Alí, según la creencia de los chiíes-, ya que las estadísticas oficiales iraquíes indican que durante la temporada de la Ashura de 2022 visitaron Irak 6 millones de chiíes de fuera del país.

Hace aproximadamente un mes, Irak abrió sus puertas a los visitantes extranjeros para que participaran en la conmemoración de ocasiones religiosas, y entre las delegaciones había ciudadanos de Pakistán, Bangladesh y otros países árabes e islámicos.

Tras anunciar el inicio de la investigación sobre los visitantes pakistaníes desaparecidos en Irak, las autoridades iraquíes emitieron varios comunicados en los que indicaban la detención de varios ciudadanos pakistaníes en varias regiones y ciudades iraquíes.

Según estas declaraciones, varios paquistaníes fueron detenidos en la gobernación de Erbil, capital de la región iraquí del Kurdistán, que se encuentra a más de 500 kilómetros de Karbala, lugar de los visitantes chiíes. También se detuvo a otro grupo de bandidos en la carretera internacional que une Bagdad y Ammán, a más de 350 kilómetros de Karbala, y a otros grupos en la capital, Bagdad, a 100 kilómetros de Karbala.

Shamil Al-Ghariri, general de brigada de la policía iraquí, declaró a The Media Line: "Se reforzarán las medidas de seguridad para los visitantes de varios países, especialmente Pakistán, Bangladesh, India y otros países asiáticos"."

Al-Ghariri añadió: "Irak concede visados de entrada sólo para visitas, pero la cuestión del trabajo tiene otros controles, pero debido al gran número de visitantes en Karbala, no es posible controlar todas estas cifras, y los pakistaníes se han infiltrado a través del desierto y de rutas no oficiales a otras regiones y gobernaciones para trabajar."

Respecto a si estos pakistaníes suponen una amenaza uniéndose a alguna organización terrorista, Shamil dijo: "No descartamos nada. Vienen en busca de dinero y, si no lo encuentran en el trabajo, pueden unirse a cualquiera de las organizaciones terroristas que pagan dinero a quienes trabajan con ellas. La mera presencia de alguien ilegal en el país supone una amenaza, y todas las posibilidades son posibles".

Las declaraciones del ministro paquistaní en los medios de comunicación fueron contrarias a lo que dijo el general de brigada Shamil, ya que el ministro paquistaní de Asuntos Religiosos confirmó que estas personas buscan "trabajo y dinero" y no son terroristas ni se unirán a ninguna organización terrorista.

Mahdi Al-Haidari, propietario de una empresa que transporta peregrinos chiíes a los santuarios sagrados, declaró a The Media Line: "Transportamos a los visitantes pakistaníes a Irak en avión y a través de la frontera con Irán. Los que vienen en avión pagan unos 1.200 dólares por una visita de 10 días, y los que vienen en coche, 800."

Al-Haidari dijo también: "Les quitamos los pasaportes y los dejamos con nosotros por varias razones, entre ellas para que los peregrinos no los pierdan durante los rituales de Ashura y entre la multitud. También queremos asegurarnos de que abandonan Irak porque somos responsables de ellos".

Y continuó: "De hecho, algunos de estos peregrinos no regresaron, y no los encontramos en el hotel ni en su lugar de residencia. No sabemos adónde fueron e informamos de ello a las autoridades iraquíes".

Bashir al-Najafi

Durante este asunto, surgieron acusaciones de que un clérigo chií llamado Bashir al-Najafi estaba detrás del asunto. Se trata de un clérigo de origen paquistaní que reside en la provincia iraquí de Nayaf, uno de los lugares santos para los musulmanes chiíes.

Políticos y partidos iraquíes acusaron al clérigo Bashir al-Najafi de ponerse de acuerdo con varias empresas turísticas que se encargan de la misión de los visitantes a los santuarios sagrados para recibir dinero por cada persona y permitirles trabajar dentro de Irak.

Shahab al-Jalidi, destacado político iraquí, declaró a The Media Line: "Este clérigo prometió a los paquistaníes obtener la ciudadanía iraquí a cambio de 10.000 dólares por cada persona. Estas acusaciones están documentadas y tenemos pruebas de ellas".

Al-Khalidi añadió:

"También prometió a cualquier pakistaní que quisiera conseguir trabajo dentro de Irak que él se encargaría del asunto por 2.000 dólares por persona, en coordinación con las empresas turísticas que se encargaban de la misión de los visitantes pakistaníes".

Y continuó: "Este asunto se hizo en coordinación con varias figuras políticas iraquíes y funcionarios corruptos. No es nuevo y todo el mundo lo sabe, pero nadie toma medidas legales contra Bashir al-Najafi porque es un clérigo chií y no se le puede tocar."

Al-Khalidi también afirmó: "Algunas de estas personas ya están trabajando como guardias para el clérigo chií Bashir al-Najafi a cambio de dinero, y en el próximo periodo, veremos una nueva milicia en Irak formada por paquistaníes, y se unirán a las Fuerzas de Movilización Popular (un grupo de milicias respaldado por Irán), y recibirán apoyo del Estado, esto es lo que espero."

Testigos presenciales confirmaron a The Media Line que se han construido casas ilegales en algunos terrenos de propiedad estatal de las afueras de Nayaf, habitados por miles de paquistaníes. Han circulado varios vídeos de estas zonas habitadas por paquistaníes.

Ahmed Al-Hadi, ciudadano iraquí de Nayaf, declaró a The Media Line: "Hay casas construidas en varias zonas, entre ellas el barrio de Al-Mukarama, zona habitada por el clérigo chií Bashir Al-Najaf, y habitada por paquistaníes. En ella no entra ningún vehículo de la policía ni del ejército".

Al-Hadi también añadió: "Hay otras zonas en las que se han construido casas. Estas casas son ilegales y están hechas sólo de ladrillos. Los tejados suelen ser de palma o aluminio. Algunas de ellas están en las granjas del clérigo Bashir Al-Najaf y cerca del mar de Nayaf".

Y continuó: "Fui testigo de la llegada de un grupo de paquistaníes allí. Llegaron en camiones, bajaron de ellos e inmediatamente se pusieron a trabajar en la construcción de sus casas. En cuestión de horas, estas casas estaban listas, ya que son casas al azar como se puede ver desde lejos".

Y continuó: "Los vemos trabajando en las granjas del clérigo Bashir al-Najafi, y nadie sabe lo que están haciendo, pero lo que sabemos es que son los que el gobierno iraquí está buscando, pero ningún coche de policía puede entrar, ya que algunos de ellos han sido asignados para llevar armas y permanecer en las fronteras de estas zonas y granjas, y forman una guardia para ellos."

La oficina del clérigo chií Bashir al-Najafi respondió a la consulta de The Media Line sobre las acusaciones contra él con un breve mensaje, en el que decía: "El ayatolá Bashir al-Najafi no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo. Sólo está ocupado con asuntos religiosos".

Ali Mahdi, político iraquí, declaró a The Media Line: "Estas prácticas se han convertido en habituales y pretenden cambiar la demografía de la provincia iraquí de Nayaf. Traen a chiíes de fuera de Irak y los atribuyen a Irak mediante la falsificación de documentos de identidad y pasaportes, y luego los cuentan como iraquíes".

Continuó: "La población original de Nayaf está siendo desplazada a otras zonas, y estas personas están llegando en su lugar. El gobierno iraquí debe tomar medidas inmediatas para sacarlos de Irak".

Osama Al-Shuaibi, periodista iraquí especializado en asuntos internacionales, declaró a The Media Line: "Hasta ahora, parece que los paquistaníes han venido sólo para trabajar, pero no es improbable que sean reclutados más tarde para luchar, ya sea en las Fuerzas de Movilización Popular o en otras milicias chiíes, puesto que son musulmanes chiíes".

Al-Shuaibi también dijo: "No descartamos que sean reclutados para luchar en Siria o incluso en Líbano. Irán lo aprovecha todo en su beneficio, pero hasta ahora lo que ha habido es caos, y los iraquíes pagarán el precio, ya sea perdiendo sus empleos en el mercado laboral o incluso sufriendo el terrorismo de esta gente".

La prensa pakistaní citó al secretario de Asuntos Religiosos de Pakistán, Zulfiqar Haider, diciendo que se crearía una dirección para los visitantes de Irak e Irán, similar a la dirección pakistaní que organiza los viajes de los peregrinos a La Meca.