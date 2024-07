Sderot celebra un festival en septiembre que muestra la verdadera realidad israelí

En este momento de nuestras vidas, y en esta trágica coyuntura de este todavía joven país, "festival" parece un apelativo extraño e incongruente, cuando no directamente ridículo.

Mientras las familias siguen llorando a sus seres queridos asesinados en el festival de música Supernova y en las comunidades del sur y en el campo de batalla, y esperan a que sus parientes y amigos -esperanza contra esperanza- regresen con vida de su cautiverio en Gaza, instalarse en un auditorio con aire acondicionado para disfrutar de un espectáculo escenificado parece, como mínimo, discordante con el actual zeitgeist nacional.

Pero, como afirman los directores artísticos Itay Mautner y Michal Vaknin, el Festival de Israel se propone "hacer lo que el arte y la creación saben hacer tan bien: crear un espacio en el que la complejidad, el pensamiento polifacético y la imaginación puedan coexistir al unísono".

Como demuestra claramente el cartel del vehículo cultural más importante del país, no se trata de un ejercicio de escapismo craso. El acontecimiento comienza donde importa, en el sur, con una serie de conmovedoras propuestas artísticas del 10 al 13 de septiembre en las comunidades fronterizas de Gaza -Sderot, Ofakim, el kibbutz Dorot y el Consejo Regional de Eshkol- antes de continuar en su sede tradicional de Jerusalén del 17 al 27 de septiembre.

En Sderot (10 de septiembre, 19.00 horas) se abre el telón por partida triple, empezando por el estreno de la producción de danza 7 Boom, de Liat Dror. El nombre hace referencia a un juego de cartas al que esta residente en Sderot jugaba de niña. Las inferencias numéricas y bélicas se entienden por sí solas, y la coreógrafa dice que la idea es "unir el movimiento con el lugar que había sido abandonado", como si se tratara de devolver la vida a su ciudad natal.

Por supuesto, no hay que olvidar los sucesos del 7 de octubre y sus trágicas y deprimentes consecuencias, y Dror afirma que la obra "examina la inestabilidad, la inseguridad del movimiento, la falta de un centro físico, personal y nacional". Hay un tema de vida-muerte-rejuvenecimiento en 7 Boom que parece una forma muy apropiada de inaugurar el festival de este año.

Los intérpretes, postula Dror, "pondrán a prueba nuevas relaciones, tratarán de encontrar estabilidad en un espacio inestable y practicarán cómo ayudarse mutuamente en situaciones precarias para encontrar un ancla curativa". Ne'er a more curative word was spake.

El espectáculo de danza forma parte de un espacio de cuatro horas en el Centro Adama de Sderot en un programa que también presenta un auténtico crisol de un espectáculo musical llamado Yelala (Aullido). Un grupo de artistas, originarios del norte del país, ofrecen un repertorio sonora y sensorialmente abigarrado que incluye "himnos que son plegarias, canciones que son peticiones, influencias intercontinentales y, sobre todo, un enorme talento que garantiza que cada actuación será diferente".

Los

organizadores afirman que los artistas llegarán a Sderot "armados de amor y diversos instrumentos musicales, para un espectáculo que es un encuentro ritual entre sonidos, palabras y personas

".

La tríada inaugural se completa con una instalación sonora de Yaniv Schenzer, llamada Windless, que se alimenta directa y corporalmente de la violencia regional en curso. Schenzer pasó varios meses recogiendo metralla de cohetes disparados contra Israel, los llevó a su estudio y los convirtió en instrumentos musicales. Parece algo así como una interpretación sonora de la profecía bíblica de "convertir las espadas en arados".

La instalación, que consta de docenas de campanas de viento metálicas, estará expuesta en el Adama Center del 11 al 13 de septiembre.

En el Teatro de Jerusalén De vuelta a la capital, en el Teatro de Jerusalén, Vaknin y Mautner han reunido a un elenco estelar de artistas a lo largo de los 11 días de programación.

La unidad -como rezan los innumerables carteles que adornan puentes, edificios y vehículos por todo el país- está muy presente en el núcleo de la programación. One Day, por ejemplo, es un espectáculo nocturno en el que artistas y público comparten el escenario de la Sala Sherover para una producción original multidisciplinar y multipartita que comienza a las 17.00 horas del 26 de septiembre y se prolonga hasta las 16.00 horas del día siguiente.

En el maratón de 23 horas participarán el cantautor Shlomi Shaban, la vocalista Eviatar Banai, las actrices Dana Ivgy y Alit Kreiz, el fotógrafo callejero Alex Farfuri, el grupo a capella Great Gehenna Choir de Jerusalén y el cómico Adi Helman. Los comisarios afirman que artistas y espectadores unirán sus fuerzas para "examinar los lugares en los que la unión es una fuente de fortaleza, y los momentos en los que es una delgada máscara que oculta divisiones"."

Luego está Music People, apodado por los organizadores "un espectáculo que es la banda sonora de nuestra era", con artistas pop y rockeros de primera fila como Berry Sakharof, Marina Maximilian Blumin, Alon Eder, Karolina y Alma Gov ahí dentro, se entiende el ángulo de marketing.

En el lado más crudo del cartel figuran Yaara Cohen, cuyo profesor de música y su esposa, Shlomi y Shachar Mattias, fueron asesinados el 7 de octubre. Talia Dancyg, cuyo abuelo fue tomado como rehén y posteriormente asesinado.

El Sur también aparece en una obra teatral multidisciplinar llamada Un lugar donde vivir, de la compañía teatral Otef HaNegev, entre cuyas filas hay supervivientes del 7 de octubre y evacuados. La producción explora los viajes personales de los residentes de las comunidades fronterizas de Gaza a partir de mensajes de WhatsApp, testimonios de primera mano y experiencias personales, como producto de un proceso terapéutico al que se sometieron los participantes.

En uno de los pocos espectáculos en el extranjero del festival, el documentalista alemán Volker Gerling presenta en la sala Mikro su performance basada en la fotografía Portraits in

Motion.

A principios de año, Gerling visitó Israel, recorrió el país y conoció a docenas de lugareños, todos relacionados de un modo u otro con el 7 de octubre. Fotografió a algunas de las personas que conoció con su cámara analógica.

"Gerling combina su mirada compasiva, su sensibilidad y su humor único en una entrañable actuación escénica que cuenta una historia a través de fotografías, permitiendo una perspectiva externa de nuestros momentos más frágiles", dicen los organizadores.

La danza y la música se unen, con buen efecto evocador y nostálgico, en la colaboración revisitada Love Music (Now) entre la cantante Dikla y la bailarina Yasmeen Godder. Ambas disfrutaron de una sinergia similar de gran éxito en 2001, cuando combinaron material del éxito pop de 2000 de Dikla "Love Music" y la producción de Hall de Godder. La amplia reposición del Festival de Israel incluye ocho bailarinas de diferentes edades y procedencias, con Dikla respaldada por una banda de nueve músicos.

En 100 Men, la cineasta Hadas Neumann nos lleva a un paseo cinematográfico muy personal por el barrio de su infancia, encontrándose con algunos de los personajes que pueden o no llevarla a donde realmente está su corazón.

La apuesta emocional se disparará aún más cuando el reservista de las FDI y dramaturgo Roee Joseph presente Shura - Craft of Life Identification. Se describe como "una obra basada en la realidad" que se nutre de la estancia de Joseph en la base homónima de las FDI, donde él y otros reservistas pasaron 60 días identificando a las víctimas de una masacre.

"Shura es un intento valiente y expuesto de permitirnos a todos comprender lo que hubo allí y, tal vez, ponerle fin como es debido", dicen los comisarios.