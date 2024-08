'Haniyeh trabajó conmigo': Israelí recuerda amistad temprana con el jefe del terrorismo de Hamas

El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, una vez trabajó en Israel como trabajador de la construcción e incluso mantuvo estrechas amistades con un contratista de Ashkelon, según informó Maariv, citando medios israelíes el lunes.

El contratista, Danny Makhlouf, relató cómo empleó a Haniyeh en 1978 cuando tenía solo 16 años como yesero, en un momento en que la frontera estaba abierta y los palestinos podían moverse libremente de un lado a otro. Makhlouf también compartió cómo intentó persuadir a Haniyeh de abandonar el camino del terrorismo.

"Ismail Haniyeh trabajó conmigo en el enyesado. Lo conocí como un trabajador que solo sabía enyesar. Le enseñé a trabajar; trabajó conmigo durante nueve años".

"Él era una gran persona. Era honesto, inteligente y no era tonto. Era como de la familia; incluso asistió a las bodas de mis hijas", dijo Makhlouf sobre su relación con el futuro líder de Hamas.

Zehavah, la hija de Makhlouf, también compartió sus recuerdos, señalando: "Él era como de la familia. Trabajó para mi padre durante muchos años; comía en nuestra casa, y nosotros lo visitábamos. Asistió a nuestras bodas y eventos. Nosotros también los visitábamos, ya sea recibiendo en nuestra casa o visitando Gaza. Esa era nuestra relación."

Agregó: "No creo que haya logrado algo significativo. Si hubiera hecho algo beneficioso para su pueblo, hubiera dicho, '¡Guau, este trabajador de la construcción lo logró!' Pero él los está llevando a la ruina y la desolación. Así que, en mi opinión, ha fracasado."

Makhlouf también relató cómo viajó a Gaza después de enterarse de que Haniyeh se había involucrado en actividades terroristas, un viaje que casi le costó la vida.

Makhlouf recuerda visita a Haniyeh en Gaza

"Escuché que estaba involucrado en terrorismo, así que fui a Gaza", dijo. "Había muchos hombres enmascarados gritando 'Allahu Akbar'. Uno de ellos se quitó el keffiyeh y les dijo, 'Este es mi jefe, retrocedan, retrocedan'".

"Los envió a todos de vuelta y me preguntó, '¿Por qué viniste? Te habrían matado si no estuviera contigo'. Le dije a Haniyeh, 'Vine a decirte que detengas este terrorismo y te tranquilices'. Me prometió, 'No volveré a salir a las calles con terrorismo nuevamente', y así fue", añadió.

Años más tarde, las casas que Haniyeh ayudó a Makhlouf a construir en Ashkelon se convirtieron en objetivos de los cohetes lanzados por su organización desde Gaza.