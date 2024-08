Elecciones de EE.UU.: Oficial advierte sobre influencia extranjera en la presidencia

Se espera que los enemigos de EE.UU. que tienen como objetivo las elecciones de noviembre con operaciones de influencia se adapten a los acontecimientos de la contienda presidencial, dijo un funcionario de inteligencia de EE.UU. el lunes, en una aparente referencia a Joe Biden abandonando su candidatura a la reelección.

El funcionario dijo que los actores extranjeros no identificados estaban especialmente centrados en "los acontecimientos ocurridos este mes en relación con la carrera presidencial", sin referirse directamente a la decisión del presidente Biden de retirarse.

Los comentarios del funcionario indicaron que las agencias de inteligencia estadounidenses esperan que los actores extranjeros vuelvan a centrar sus operaciones de influencia en la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden apoyó como abanderada del Partido Demócrata.

"Esperamos que estos actores se ajusten a estos acontecimientos y los incorporen a sus narrativas de influencia, buscando socavar las instituciones democráticas", dijo el funcionario, sin identificar a los actores extranjeros.

Biden, de 81 años, puso fin a su tambaleante intento de reelección el 21 de julio bajo la creciente presión de sus compañeros demócratas y eligió a Harris como candidata del partido para enfrentarse al republicano Donald Trump, remodelando la carrera para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. US VICE PRESIDENT Kamala Harris delivers remarks following a meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu in Washington, last Thursday. She needs immediate and urgent cross-cultural training in Mideast negotiations, the writer argues. (credit: Nathan Howard/Reuters)

Al informar a los periodistas, el funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional citó informes de grupos no gubernamentales según los cuales actores extranjeros ya habían utilizado el intento de asesinato de Trump del 13 de julio "como parte de sus narrativas"."

Un alto funcionario de inteligencia dijo que Teherán y Moscú mantienen sus mismas preferencias presidenciales que en ciclos pasados, mientras que los operativos iraníes intentan derribar la candidatura republicana, mientras que Rusia se ha esforzado por desprestigiar a los demócratas, según evaluaciones previas de la comunidad de inteligencia.

La misión iraní ante las Naciones Unidas negó en un correo electrónico que Irán participe en "actividades destinadas a influir en las elecciones estadounidenses" y afirmó que muchas de esas acusaciones "se caracterizan por operaciones psicológicas diseñadas para animar artificialmente las campañas electorales"."

Rusia retrasa su respuesta

La embajada rusa no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

En el pasado, Rusia e Irán han intentado emplear a estadounidenses reales en sus operaciones a través de falsas empresas tapadera y sitios web de terceros. Esto les proporciona cobertura y les ofrece una voz más auténtica, explicó otro funcionario.

Los enemigos de Estados Unidos en las elecciones estadounidenses también están subcontratando operaciones de influencia a empresas de marketing y comunicación, y Moscú utiliza empresas de influencia por encargo con sede en Rusia para influir en la opinión pública estadounidense.

También hay una variedad de empresas similares en América Latina y Oriente Medio, dijeron los funcionarios, que pueden ser empleadas para ofuscar la responsabilidad.

Mientras tanto, entidades del gobierno chino están utilizando una empresa de tecnología con sede en China para mejorar sus operaciones encubiertas de influencia en Estados Unidos, dijo el funcionario. Aunque es probable que el gobierno chino no esté planeando influir en el resultado de las elecciones estadounidenses, está aprovechando las redes sociales para sembrar divisiones entre los estadounidenses, añadieron.

La misión china en Washington no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.