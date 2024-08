Palestinos en Gaza respaldan a Kamala Harris en elecciones estadounidenses

Los gazatíes esperan que Kamala Harris se convierta en la próxima presidenta de Estados Unidos por temor a lo que otros 4 años con Donald Trump en el cargo podrían significar para la creación del Estado palestino y la ayuda humanitaria al enclave, según entrevistas publicadas el sábado por Al-Monitor.

La notable ausencia de Harris en el discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante el Congreso la semana pasada fue interpretada por algunos tanto en Gaza como en Occidente como una declaración política.

En su reunión con Netanyahu, Harris había abogado enérgicamente por el fin de la guerra, declarando en una declaración televisada: "No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento, y no me quedaré callado"."

Mohammed Abu Sharkh, palestino desplazado del norte de Gaza, declaró que "los palestinos se sintieron impotentes por la forma en que los miembros del Congreso estadounidense trataron a Netanyahu durante su reciente discurso y perdieron la esperanza de un cambio radical en la política proisraelí de Estados Unidos".

El discurso de Netanyahu fue recibido con aplausos, a pesar de las protestas que se desencadenaron en el exterior, donde se quemaron banderas estadounidenses y se destrozaron propiedades. SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Graffiti covers the Columbus Memorial Fountain at Union Station during a pro-Palestinian protest on the day Netanyahu addresses a joint meeting of Congress on Capitol Hill, in Washington, U.S., July 24, 2024. (credit: REUTERS/SETH HERALD)

Abu Sharkh afirmó: "Para nosotros, los aplausos sonaban como bombas cayendo sobre las cabezas de los niños palestinos".

"Creo que Harris tendrá una visión mejor para los palestinos, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos, como el aumento de la ayuda y la reconstrucción de Gaza", afirmó.

Quejas sobre el liderazgo proisraelí de Estados Unidos

Abdul Rahim al-Hayek, de la ciudad de Gaza, dijo a la fuente que era pesimista sobre un cambio en la política exterior estadounidense.

"He vivido 14 presidentes estadounidenses, todos ellos descaradamente proisraelíes, con la excepción del presidente Bill Clinton, que visitó Gaza en 1998 para impulsar el proceso de paz", afirmó.

A pesar de su autoproclamado pesimismo, afirmó que "prefiero a cualquiera antes que a Trump, que reconoció nuestra futura capital, Jerusalén, como capital de Israel".

Shireen Zaiter, supuesta empleada del gobierno terrorista de Hamás, declaró a Al-Monitor que Harris parece simpatizar más con nosotros, los palestinos, y creo que, una vez en la Casa Blanca, ejercerá presión para poner fin a la guerra israelí contra nosotros." Pro-Palestinian demonstrators burn an effigy depicting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, on the day of Netanyahu's address to a joint meeting of Congress, on Capitol Hill in Washington, U.S., July 24, 2024. (credit: REUTERS/Nathan Howard)

Zaiter pasó a acusar a Netanyahu de no querer poner fin a la guerra y afirmó que buscaba una nueva ocupación militar de Gaza. Al-Monitor no informó de si abogaba por la liberación de los rehenes o condenaba a Hamás, su empleador, por iniciar la guerra con sus ataques del 7 de octubre contra el sur de Israel.

Desviando su atención hacia Trump, dijo: "Este hombre odia a los palestinos y percibe a los árabes como animales".

"Rabab Abu Rahma, director de un instituto de la ciudad de Gaza, se quejó a la fuente: "Sinceramente, no tenemos electricidad para ver la [campaña] electoral estadounidense por televisión, y no hay Internet. Llevamos casi 10 meses aislados del mundo a causa de la guerra israelí".

Declaró: "No sé mucho sobre Harris, pero sé mucho sobre Trump. Es un gran villano para los palestinos".