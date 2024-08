Cartas al Editor, 12 de agosto de 2024: Lo mejor para la campaña

Lo mejor para la campaña

Respecto a "Harris elige a Walz, de Minnesota, como compañero de fórmula para la vicepresidencia" (7 de agosto): Tenemos que dejar de ser tan paranoicos y ser más realistas. Kamala Harris, ante todo, tiene que ganar la presidencia de los EE.UU., y como tal tiene que hacer lo que sea mejor para la campaña.

Si hubiera elegido a Josh Shapiro, habría causado enormes conflictos dentro del partido y probablemente manifestaciones desagradables durante los mítines de la campaña. Habría perjudicado a la campaña y restado impulso a la candidatura de Harris. Su elección de Tim Walz, el chico americano, que por cierto tiene un buen historial pro-israelí, es buena, y puede recompensar a Shapiro después de las elecciones dándole un alto cargo en su gobierno. Pero primero tiene que llegar hasta allí.

URI EL MAL Kiryat Tivon

Debate sobrio

Cualquier análisis de acontecimientos trascendentales arroja sin duda causas inmediatas, primarias y secundarias. En la entrevista que el primer ministro Netanyahu concedió a la revista Time ("PM: 'Deeply sorry' for Oct. 7, but not resigning," 9 de agosto), entre estas posibles causas, optó por citar como efecto "la negativa a servir debido a un debate político interno". Prime Minster Benjamin Netanyahu (credit: REUTERS)

Tal vez sea así. Sin embargo, sólo puedo esperar que no pase por alto cómo este "debate interno" logró generar una disidencia sin precedentes y respuestas sin precedentes por parte de la mayoría de los sectores de la población de Israel, incluido el ejército, generando ramificaciones locales e internacionales. Sin tomar posición sobre los méritos de la reforma judicial propuesta, parece claro que gran parte de la sociedad israelí estaba temerosa, incluso aterrorizada, por la forma en que las reformas iban a ser aprobadas a toda máquina por la Knesset.

Tras lograr una coalición de derechas de 64 miembros, el partido Likud dio un nuevo significado a la "tiranía de la mayoría". Su exuberancia legislativa puede compararse a la de un niño al que se da rienda suelta en una tienda de golosinas a punto de cerrar. Cuando se reintroduzca la reforma judicial, sólo puedo esperar que el proceso legislativo sea realmente juicioso, en el que los problemas sociales se ventilen en foros amplios que permitan un debate sobrio que pueda hacer avanzar el bien del país, no sólo el de la coalición gobernante.

BENNY A. BENJAMIN

Jerusalén Totalmente inaceptable

Respecto a "'Kamala Harris no expresó interés por el embargo de armas israelí'" (9 de agosto): Sólo estoy vagamente familiarizado con el Movimiento Nacional de los No Comprometidos (UNM) y sus esfuerzos por conseguir que los demócratas indecisos apoyen la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris a la presidencia.

Sin embargo, aunque la organización está ciertamente autorizada a presionar en su nombre, fabricar noticias falsas o hacer referencia a declaraciones o posiciones sin proporcionar el contexto adecuado es totalmente inaceptable. Así pues, aunque en la guerra y en el amor todo vale, en política sigue habiendo, por suerte, limitaciones profesionales, algo de lo que la UNM debe ser consciente. Demos, pues, a la vicepresidenta el beneficio de la duda y aceptemos que nunca ha expresado su voluntad de discutir con UNM -ni con nadie, por lo demás- un embargo de armas a Israel. Esto no quiere decir que la declaración oficial de su campaña sea tranquilizadora. Al contrario, sus condiciones para poner fin a la guerra no mencionan a Hamás. Mientras no se destruya ese avispero, todo lo demás carece, en su mayor parte, de sentido.

Qué triste que mi voto a Donald Trump sea porque es el menor de dos males. Que se vea a sí mismo como una especie de semidiós y sea un peligro innegable para los valores de la democracia ya es bastante malo. Lo que me preocupa es que no sea tan bueno para Israel como todo el mundo parece esperar. Créanme, espero equivocarme.

Malhechores extranjeros

En principio, el ministro de Finanzas Smotrich tiene razón al oponerse a la liberación de asesinos terroristas palestinos convictos a cambio de rehenes israelíes ("Washington vapulea a Smotrich por criticar la propuesta de rehenes", 11 de agosto). No existe equivalencia moral entre ambos grupos, y las terribles consecuencias del anterior acuerdo Schalit, en el que Yahya Sinwar fue uno de los prisioneros liberados, han sido terribles para Israel.

Aun así, también puede argumentarse que el intercambio de malhechores extranjeros encarcelados por personas propias injustamente encarceladas forma parte de la diplomacia internacional desde hace mucho tiempo, incluido lo que practicaron durante la Guerra Fría las superpotencias mundiales. Tal vez el disgusto por la liberación de asesinos terroristas palestinos pueda contrarrestarse con la alegría por la liberación de los rehenes israelíes.

Sin duda habría sido preferible que nuestros rehenes hubieran sido liberados mediante una victoria militar, y Israel no debería considerar ningún acuerdo que ponga en peligro una victoria militar. Sin embargo, el paso del tiempo reduce las posibilidades de que alguno de los rehenes regrese con vida, dado el maltrato que reciben por parte de Hamás.

Es un dilema terrible que no admite una solución ideal, especialmente dada la dependencia de Israel de Estados Unidos en cuanto a apoyo diplomático y militar. En última instancia, confío en que el Primer Ministro Netanyahu equilibre adecuadamente las prioridades y tome las decisiones correctas en las próximas negociaciones.

DANIEL H. TRIGOBOFF

Williamsville,

NY Sin odio

Israel Hillel Frisch acierta en su valoración del pueblo iraní; sus opiniones no coinciden con las del reinado dictatorial de los ayatolás ("Do not target the Iranian people", 8 de agosto).

Aporta pruebas para demostrar que no sienten odio hacia Israel. De hecho, no hace falta buscar en Internet para concluir que su odio se reserva al duro régimen bajo el que viven. Han intentado rebelarse dos veces, por desgracia en vano.

La administración Obama fue particularmente mala en su política iraní, principalmente adulando a los dictadores e ignorando al pueblo. La actual administración estadounidense, de tendencia izquierdista, no es mejor.

Sin embargo, la conclusión de Frisch es errónea. Paralizar la industria petrolera iraní perjudicaría al régimen, no al pueblo, porque los ingresos del petróleo se utilizan para sostener al régimen y el terrorismo que promueve contra Israel y Occidente en general; poco queda para el sufrido pueblo de Irán.

Dados nuestros recientes éxitos en el asesinato de líderes de nuestros enemigos, conviene continuar la ofensiva, independientemente de las objeciones que puedan plantear nuestros frenemigos. En Oriente Medio, de hecho en las relaciones internacionales en general, es el caballo fuerte el que se gana el respeto.

STEPHEN COHEN Ma'aleh Adumim

Más muertes israelíes

Respecto a "'El 59% de los israelíes apoya el acuerdo sobre los rehenes para poner fin a la guerra'" (8 de agosto): ¿Quién dice que tienen razón? Dejar vivir a Sinwar para salvar a los rehenes puede provocar más muertes israelíes similares a las del 7 de octubre.

EDMUND JONAH Rishon Lezion