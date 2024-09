Rusia critica a Israel en sus intentos de ganar poder e influencia en Medio Oriente - análisis

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, emitió varias declaraciones en los últimos días que incluyen afirmaciones de que Israel está provocando a Irán, y sugiriendo que Hamas y Hezbolá no pueden ser derrotados.

Los comentarios fueron vistos positivamente en Irán, donde los medios estatales informaron sobre ellos. Lavrov dijo que el "asesinato del jefe del politburó de Hamas [Ismail Haniyeh] fue un intento de provocar a Irán y que Irán nunca se someterá a acciones provocativas", informó la IRNA.

El informe se basa en comentarios que Lavrov dio a RT, los cuales posteriormente fueron informados en RIA Novosti.

"Irán categóricamente no quiere sucumbir a provocaciones, involucrarse en acciones militares a gran escala. Están tratando de provocarlo. El asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán en la ceremonia de investidura del nuevo presidente es, por supuesto, una provocación. Irán no reaccionó en ese momento, pero declaró que se reserva este derecho porque se violó su integridad territorial y soberanía: un huésped del gobierno de la República Islámica de Irán fue eliminado deliberadamente", dijo Lavrov.

Los medios estatales iraníes volvieron a informar esta frase, señalando que "parece que Tel Aviv es la única parte que quiere comenzar una gran guerra entre Irán e Israel con la intervención de países vecinos", citando a Lavrov en RIA Novosti.

Observaciones selectivas de Rusia

Lavrov afirmó que Israel está tratando de "resolver" el problema de Hamas, Hezbolá y también de grupos pro-iraníes en Iraq y Siria. Rusia no ha condenado el ataque de Hamas del 7 de octubre y ha apoyado a Hamas en el último año. Además, Rusia e Irán se han acercado más.

Rusia afirma que su política simplemente se adhiere a la Carta de la ONU. La Carta de la ONU no permite que grupos terroristas no estatales como Hamas cometan genocidio, masacres y secuestros de cientos de personas, pero Moscú parece no abordar esto.

En cambio, citaron a Lavrov diciendo: "Si respetas la soberanía, entonces el estado palestino, por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, debe crearse precisamente sobre la base de su integridad territorial, dentro de las fronteras que están escritas en la decisión, y tener soberanía. Ahora están tratando de imponer algún tipo de 'ersatz' a los palestinos, 'algo' como enclaves cerrados controlados por Israel a lo largo del perímetro exterior de la frontera. Estoy seguro de que esto no llevará a nada bueno", dijo Lavrov.

El principal diplomático ruso indicó entonces que la situación en Oriente Medio ha empeorado desde el asesinato del comandante de Hezbolá Fuad Shukr en Beirut y el asesinato de Haniyeh en Teherán a fines de julio. "El régimen israelí no niega el hecho de que tiene la intención de aprovechar las condiciones y oportunidades en la región", dijo, según el informe de IRNA.

Al mismo tiempo que el diplomático ruso criticaba a Israel, abrazaba a Irán y defendía a Hamas y Hezbolá, también expresaba esperanzas de una nueva reunión entre Rusia, Irán, Turquía y el régimen sirio. "Ahora estamos procediendo desde la conveniencia de preparar la próxima reunión. Estoy seguro de que tendrá lugar en un futuro cercano. Estamos interesados en que nuestros socios en Damasco y Ankara normalicen sus relaciones", dijo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Además, afirmó que Rusia estaba en contacto con Israel sobre la situación en Gaza, Cisjordania y Líbano.

"Según él, los intentos de destruir el movimiento palestino Hamas en Gaza son una línea absolutamente desesperada. Es necesario negociar, ya que Hamas, como señaló Lavrov, es parte del pueblo palestino", señaló el informe de RIA.

Apoyo a Hamas

El contexto general de estos informes es que Irán quiere más apoyo ruso. Moscú también quiere posicionarse cada vez más en apoyo no solo a los palestinos sino también a Hamas, en caso de que el grupo llegue al poder en el futuro en lugar de la Autoridad Palestina. Moscú desea establecer lazos más estrechos con Turquía e Irán y quiere apoyar al régimen sirio.

Todo esto coincide con el respaldo a Hezbolá en Líbano. Rusia ve a Irán, Turquía y Siria como componentes clave de su estrategia mundial multipolar contra Occidente, diseñada para socavar el orden mundial liderado por Estados Unidos que una vez convirtió a Estados Unidos en la única superpotencia global.

Ahora las cosas están cambiando y Moscú quiere desempeñar un papel principal en este cambio. Como tal, Hamas se convierte en otro proxy que se puede utilizar para impulsar este cambio, al igual que la guerra en Ucrania es parte de esta política más amplia.

Por ejemplo, el ataque del 7 de octubre se puede ver en el contexto de la guerra en Ucrania, una distracción bienvenida desde el punto de vista de Moscú, y que se puede explotar para lograr que Moscú tenga más influencia en el Medio Oriente. Si Rusia también puede reunir a Turquía y al régimen sirio, esto será un logro importante para Moscú. Criticar a Israel ayuda a Moscú a lograr este objetivo.