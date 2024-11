Alcalde de Ámsterdam defiende a la comunidad musulmana y niega el pogrom

La alcaldesa de Ámsterdam, Femka Halsema, dijo que lamentaba llamar a los disturbios en Ámsterdam un "pogromo" porque esto estaba siendo utilizado para discriminar a la población marroquí-musulmana de la ciudad, informaron los medios holandeses el lunes.

Los disturbios que estallaron tras un partido Ajax-Maccabi Tel Aviv llevaron a la violencia masiva en toda la ciudad. Grandes grupos atacaron a personas a las que sospechaban que eran judías o israelíes, a menudo exigiendo ver su identificación para confirmar su etnia.

En una entrevista con los medios estatales holandeses NOS, Halsema dijo que no volvería a utilizar el término "pogromo" para describir los eventos y que fue un error hacerlo inicialmente.

Al principio, dijo en la rueda de prensa inmediatamente después de los disturbios que "jóvenes en scooters recorrían la ciudad en busca de aficionados al fútbol israelíes. Fue un 'golpe y fuga'. Entiendo perfectamente que esto trae recuerdos de pogroms".

Ella retrocedió en estos comentarios, diciendo que no quería hacer una comparación directa con los pogromos y que simplemente estaba tratando de empatizar con los judíos de Ámsterdam.

Sin embargo, Halsema dijo durante un debate en el consejo de la ciudad el pasado martes, antes de la entrevista más reciente, que seguía apoyando completamente el uso del término "pogromo". Admitió que la municipalidad de la ciudad, la policía y el Servicio de Fiscalía Pública no habían logrado mantener la ciudad segura.

Durante la misma sesión, miembros del conservador VVD pidieron una moción de censura en su contra a pesar de la futilidad de tal votación, ya que la coalición gobernante de Halsema (compuesta por partidos de Izquierda, Verde y Liberal) tenía una clara mayoría (24-45).

'Pogromo' fue propaganda israelí

Ella acusó al gobierno israelí y a políticos nacionales holandeses de utilizar el término como propaganda para atacar a la comunidad musulmana en Ámsterdam.

"Si hubiera sabido que se usaría políticamente de esta manera, y también como propaganda... no quiero tener nada que ver con eso", dijo Halsema.

"El gobierno israelí habló de un 'pogromo palestino en las calles de Ámsterdam', y en La Haya, las palabras se usaron para discriminar a los Amsterdammers marroquíes - musulmanes. Eso no es lo que quise decir o lo que quería".

LA HAYA, la sede del parlamento holandés, fue escenario de acalorados debates sobre los disturbios, lo que llevó a Geert Wilders, líder del partido de extrema derecha más grande del país, PVV, a pedir la deportación de todos los involucrados y la revocación de su ciudadanía.

Anteriormente, las opiniones de Wilders llevaron a su exclusión de la política convencional hasta su victoria en las elecciones holandesas de 2023.

Halsema dijo que no recibió indicaciones previas de los servicios de seguridad de que las cosas se saldrían de control, según NOS. Sin embargo, De Telegraaf había informado el 5 de noviembre que agentes del Mossad estaban siendo enviados junto con el Maccabi Tel Aviv.

De Telegraaf luego informó que la policía inicialmente creía que los alborotadores buscaban un enfrentamiento grupal, y solo después de que comenzara el evento se dieron cuenta de que el propósito era agredir a israelíes individuales.

La policía de Ámsterdam está investigando actualmente a 45 personas por sospecha de "crímenes violentos graves" cometidos en la noche de los disturbios, según NU.nl.

La policía irá publicando periódicamente imágenes de los sospechosos para que el público pueda ayudar a identificarlos.

Nueve de los 45 han sido identificados y arrestados y permanecen bajo custodia hasta el 17 de noviembre.

Resumen de los eventos del disturbio

NU.nl resumió los eventos de los disturbios. El día antes del partido, se enviaron mensajes agresivos y amenazantes a los seguidores que viajaban con el equipo.

Esa noche, los seguidores de Maccabi derribaron una bandera palestina y vandalizaron un taxi, aparentemente provocando una confrontación, que la policía de Ámsterdam logró desactivar.

En la previa al partido, se enviaron más llamados a la acción contra los seguidores de Maccabi. Tras el partido, los israelíes en el centro de la ciudad fueron "atacados, abusados y bombardeados con fuegos artificiales".

La policía dijo que estas acciones eran "de carácter antisemita".

En los chats grupales se llamaba a una "caza de judíos" y las personas fueron atacadas por su nacionalidad, así como por disfrutar de la vida nocturna.

Los aficionados del Maccabi fueron vistos con cinturones, tablas y tubos de hierro atacando a transeúntes.

En los días siguientes, los disturbios persistieron en Ámsterdam a pesar de la evacuación de israelíes de la ciudad.