'Fuimos emboscados': Violento pogrom en Ámsterdam deja muchos heridos

Tras los violentos ataques contra los seguidores del Maccabi Tel Aviv después de un partido de fútbol entre el Maccabi y el Ajax la noche del jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó que todos los israelíes habían sido contactados, según Ynet.

Aunque la policía dijo inicialmente que estaban investigando informes de secuestros durante los ataques, todos los israelíes desaparecidos han sido localizados.

Las autoridades locales y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel han reportado que hasta el momento diez israelíes han resultado heridos en el pogromo, con miembros del consulado buscando actualmente en hospitales.

Las autoridades dicen que la situación se ha calmado en la última hora y se ha instruido a los israelíes a refugiarse en sus hogares. Una portavoz de la policía holandesa dijo que hasta ahora se han arrestado a 62 personas.

Antes del pogromo, Sky News informó, citando imágenes de redes sociales, que un pequeño grupo de seguidores del Maccabi fue visto quitando una bandera palestina.

Imágenes que circulan en las redes sociales han mostrado a fans siendo golpeados, perseguidos con cuchillos, y evitando por poco ser atropellados por vehículos. Testigos presenciales dijeron a StandWithUs que habían presenciado intentos de apuñalamiento, personas arrojadas a un río, con extremistas golpeando y escupiendo a israelíes. La policía antidisturbios holandesa fue enviada para responder a los agresores.

Según Maariv, ha habido al menos un intento de secuestro de un israelí, y muchos se han atrincherado en tiendas y edificios.

La embajada de Israel en los Países Bajos está trabajando para trasladar a los israelíes a un lugar seguro.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido informado del incidente y ha enviado dos aviones de rescate para ayudar a los ciudadanos israelíes. Las FDI están coordinando la misión de rescate, y están enviando aeronaves de carga y dos aviones del escuadrón Hercules con equipos médicos y de rescate.

Los dos principales rabinos de Israel han dado permiso a la compañía El Al para volar en Shabat con el fin de brindar asistencia para salvar vidas.

La Oficina del Primer Ministro dijo que Netanyahu considera el "incidente horroroso con la máxima gravedad" y pidió al gobierno y a las fuerzas de seguridad holandesas que tomen "acciones enérgicas y rápidas contra los alborotadores".

Habló con el Primer Ministro holandés Dick Schoof el viernes por la mañana, pidiéndole un aumento de la seguridad para la comunidad judía en los Países Bajos.

El Primer Ministro Schoof publicó en X que había estado siguiendo las noticias de Ámsterdam "con horror".

"Ataques antisemitas completamente inaceptables a israelíes".

Añadió que en su llamada con Netanyahu, el Primer Ministro de Israel había enfatizado que los perpetradores serán rastreados y procesados.

El Consejo de Seguridad Nacional ha emitido una nueva advertencia a israelíes y judíos en los Países Bajos.

"Eviten movimientos en la calle y enciérrense en las habitaciones de hotel. Se debe evitar la externalización de símbolos israelíes y judíos".

Israir, Arkia y El Al han añadido tres vuelos de rescate, por orden del Ministerio de Transportes.

Varios videos mostraron a israelíes saltando a los canales para evitar a los manifestantes. En uno de los videos se ve a un hombre siendo golpeado en el suelo, mientras les grita "¡No soy judío!".

"Llamé a mi amigo, y una voz en árabe respondió", dijo un hombre.

"Experimentamos exactamente lo que nos dijeron en la escuela que nunca volvería a suceder", le dijo otro a Maariv.

Estos ataques ocurrieron justo horas después de que el país conmemorara el 86 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos.

