Judíos europeos salgan ahora, es como en el año 1938

Madrid sigue siendo considerado un lugar relativamente tranquilo para los judíos. En Europa, lo llaman el "índice Uber", una medida simple: cuando pides un viaje en Madrid, es probable que el nombre del conductor sea Javier, José o Ricardo. Sin embargo, en Barcelona, tu conductor será Ahmed, Mohammed o Jihad. Cuando me reuní con Dan Poraz, encargado de negocios de Israel en Madrid, me explicó el contexto detrás de este índice.

"Mira, aquí hay grupos de WhatsApp israelíes: uno para entradas de juego, otro para niñeras y aquí hay uno para incidentes antisemitas en Madrid".

Este último grupo está lleno de odio aleatorio hacia los judíos. En el muro de un restaurante de propiedad judía, alguien escribió en español: "Sionistas fuera".

Mientras desplazaba, vi un triángulo rojo al lado del graffiti, el símbolo utilizado por Hamas en sus grupos de Telegram cuando se jactan de apuntar contra "soldados cerdos sionistas". Este triángulo incluso está en la cuenta oficial de Twitter de la Ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego. Échale un vistazo; ella apoyó las acciones de Hamas después del 7 de octubre, en caso de que te lo estuvieras preguntando.

Al separarnos, Poraz dijo: "Mi abuelo se marchó después de que Hitler llegó al poder, huyó a Israel, sobrevivió, y aquí estoy yo".

Hoy en día, es el único embajador protegido en España. Europa 2024. Bienvenidos.

Pogromo de Ámsterdam

El pogromo de Ámsterdam no podría haberse sincronizado mejor, ocurriendo exactamente en el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos en 1938. Qué visión histórica poética para los gamberros musulmanes en los Países Bajos. El pogromo terminó sin víctimas, lo que lo hizo aún más peligroso. Nosotros, los Judíos, estamos adictos a la paz. Expertos en borrar manchas de sangre y seguir adelante. En Israel, un restaurante de Tel Aviv vuelve a la normalidad tres minutos después de que las explosiones iluminen el cielo. Es el secreto de nuestra supervivencia, y nuestra desgracia. Manifestantes corriendo detrás de hinchas de fútbol israelíes en Ámsterdam (credit: REUTERS)

El linchamiento de Judíos ha experimentado un renacimiento en los últimos años. Durante la Operación Guardián de los Muros, el ex jefe de la Agencia Espacial de Israel, Avi Har-Even, fue quemado vivo en el Hotel Effendi de Acre, se golpeó a Judíos, y sus hogares fueron incendiados.

El 7 de octubre, se refinó aún más, y no hemos absorbido completamente la magnitud del horror incluso un año después. Ahora, esta plaga se está exportando a Europa. En estos tiempos, esto no es una convergencia de escenas sino una acumulación. El problema es que los Judíos avanzamos mirando por el espejo retrovisor. Es nuestra especialidad. Nos decimos a nosotros mismos que estamos aprendiendo, hasta el próximo choque.

Con una mochila, dudas en la puerta. La Noche de los Cristales Rotos es conocida como un evento crucial, un hito histórico conmemorado en todo el continente. Bueno, uno podría pensar. Alrededor de 400 judíos fueron asesinados entonces, un tercio del número asesinado en la masacre del Simchat Torah.

Si le preguntabas a un judío en 1938, te diría que la Noche de los Cristales Rotos nunca debería volver a ocurrir. Un comité debatiría cómo prevenir la próxima Noche de los Cristales Rotos, no cómo prevenir el Holocausto. Y las señales estaban por todas partes: el ascenso del nazismo, las leyes del Reich, la propaganda nazi, y la Noche de los Cristales Rotos, campos de concentración y campos de trabajo. Pero no ayudó. El primer campo de exterminio fue establecido solo tres años después de esa noche, en 1941, en Chelmno.

Europa 1938

En la Noche de los Cristales Rotos, se instruyó a la policía a no interferir con los alborotadores, y los bomberos se abstuvieron de apagar los incendios, a veces incluso avivándolos. ¿Suena familiar? Después de esa noche horrible, los judíos fueron obligados a pagar por los daños infligidos por los nazis, proporcionando "ayuda humanitaria económica".

Afortunadamente, no se les pidió que enviaran camiones de ayuda a los alborotadores. Aquellos que no pagaron fueron deportados y asesinados. Cuando llamaron al representante de la compañía de seguros alemana a una reunión, descubrieron que solo las ventanas de las tiendas de propiedad judía estaban aseguradas por $6 millones.

En respuesta, el oficial nazi Goering le dijo a Heydrich: "Hubiera sido mejor matar a 200 judíos en lugar de destruir tanta propiedad". Después de la Noche de los Cristales Rotos, los nazis comprendieron que matar judíos no recibiría una respuesta internacional fuerte, y el camino estaba claro. En el intercambio de sangre mundial, las acciones judías se negociaban con grandes pérdidas.

Aquellos que entendieron huyeron: en noviembre de 1938, alrededor de 300,000 judíos vivían dentro de las fronteras del antiguo Reich, pero al estallar la guerra, solo quedaban 185,000. El cuarenta por ciento de los judíos entendió y se marchó. Pero no debemos apartar la mirada del sesenta por ciento que se quedó atrás. No debemos ser como ellos hoy.

Así que, emprendes el viaje. La primera regla en la gestión estratégica durante una campaña electoral es no volverse adicto a los números. A veces tu candidato está liderando, pero un análisis más detenido de las tasas de apoyo y los índices de satisfacción muestra que va a perder. A veces, es lo contrario: está rezagado, pero el impulso está de su lado.

Lo que está sucediendo en Europa cuenta la historia claramente. Ya no se necesitan más datos, señales de advertencia o análisis académicos porque el impulso es claro y la conclusión grita: judíos de Europa, huid ahora.

Desde la fundación de Israel, eran los judíos de la diáspora los que necesitaba. Su apoyo era político, económico y moral: eran nuestra póliza de seguro. Eso ha cambiado. Después del 7 de octubre, está claro que Israel es la póliza de seguro para la judería mundial. Si Israel, Dios no lo quiera, no sobrevive, se les está acabando el tiempo. Pero esta póliza también tiene limitaciones: lo que está sucediendo en estos días en el continente envejecido, cada vez más musulmán, ya no requiere contemplación; requiere hacer las maletas.

Ven a casa, ahora

Continué de Madrid a Lisboa y me reuní con el embajador de Israel en Portugal, Oren Rosenblat. "Siempre que doy conferencias a audiencias cristianas", dijo, "siempre surge la pregunta '¿por qué se niegan a aceptar a Jesús como el Mesías?'". Y esto es en una iglesia que lo invitó en apoyo a Israel. Explicó que se basan en un versículo del Nuevo Testamento citado en funerales, que dice que solo aquellos que creen en Jesús heredarán la vida eterna. Lamentablemente, los judíos todavía se niegan a aceptar a Jesús.

"Hace 2000 años que se han inculcado en los sermones dominicales. Las ideas antisemitas de la Iglesia fluyen en sus venas y simplemente se han actualizado en los últimos años. Les resulta difícil dejarlo ir", suspiró.

En nuestro espejo retrovisor, hay tanta sangre, fuego y humo; es hora de mirar hacia adelante. Nuestros hermanos al otro lado del mar necesitan venir a Israel, esta vez antes de que sea demasiado tarde. Un millón de nuevos judíos que vendrán a Israel serán la prueba de que la historia no tiene por qué repetirse y que los años 1930 pueden transformarse en una era de salvación y prosperidad para nosotros.

Permitamos que los europeos disfruten de toda esa bondad solos; ven a casa.

Moshe Klughaft es un asesor estratégico internacional, ex asesor de los primeros ministros Benjamin Netanyahu y Natalie Bennett.