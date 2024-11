¿Qué significa la "caza de judíos" en Ámsterdam para el liderazgo local?

Mientras los grandes actores en el escenario político holandés se pronunciaban condenando lo que muchos llaman un 'pogromo' contra los seguidores judíos del Maccabi Tel Aviv, la posición del alcalde de Ámsterdam parece debilitarse hora tras hora. Geert Wilders, líder del partido de la coalición más grande en el gobierno nacional en La Haya, aunque no es miembro del gobierno en sí, pidió la renuncia de Femke Halsema.

Aparte de pedir la deportación de los perpetradores de lo que el líder de derecha en Holanda etiquetó como una 'Jodenjacht' (que se traduce literalmente como 'caza de judíos'), Wilders escribió en X: "Es completamente inaceptable que no hubiera suficiente protección policial para prevenir esta violencia y proteger a la gente. El alcalde de Ámsterdam debe renunciar hoy". Geert Wilders y su Partido de la Libertad han sido críticos con la inmigración de países musulmanes durante casi dos décadas. La mayoría de los jóvenes que atacaron a los seguidores del fútbol israelí en la capital holandesa eran de origen marroquí.

Wilders incluso llegó tan lejos como para atacar al ministro de justicia de su coalición, David van Weel, miembro del partido liberal, también llevando la palabra 'libertad' en su nombre, en X: "¿Por qué no deportan a esta escoria? ¿Dónde están sus propuestas para quitar la ciudadanía a musulmanes criminales? ¿Dónde está su sentido de urgencia?" Sin embargo, su crítica a Halsema fue la más ampliamente repetida en las redes sociales. La alcaldesa de Ámsterdam, miembro de la Izquierda Verde, ha estado bajo fuego de la sociedad de la derecha de los Países Bajos - una mayoría en la actualidad - y de miembros de la comunidad judía por no actuar contra el antisemitismo y la violencia durante las protestas anti-Israel desde el 7 de octubre.

Halsema es una opositora declarada del antisemitismo, al menos según sus aliados políticos y, sobre todo, ella misma. Sin embargo, esto parece ser principalmente en relación con el odio histórico hacia los judíos.

La Consulta Judía Central, un paraguas de varias organizaciones judías holandesas, fue ampliamente criticada, sobre todo por Esther Voet, editora en jefe del Semanario Israelita Nuevo, por continuar su diálogo con la alcaldesa incluso después de los eventos de la apertura del Museo Nacional del Holocausto en Ámsterdam, donde la propia Halsema escuchó desde el interior del edificio cómo los manifestantes pro-palestinos insultaban verbalmente a los invitados judíos, entre los cuales había niños y sobrevivientes del Holocausto.

Aunque, más tarde afirmó en una reunión del ayuntamiento no haber escuchado nada. Sin embargo, las transcripciones de mensajes de WhatsApp confirmaron que se sintió avergonzada por los cánticos de la multitud, especialmente dada la presencia del presidente de Israel, Isaac Herzog.

Un cambio de tono

El viernes por la tarde, la alcaldesa Halsema prohibió repentinamente todas las manifestaciones políticas, algo que se había negado a hacer desde el 7 de octubre, incluso cuando los manifestantes musulmanes entonaban 'Muerte a los judíos' en las calles de su ciudad y activistas de extrema izquierda destruían propiedades por más de 4 millones de euros mientras ocupaban el campus de la Universidad de Ámsterdam y atacaban a la policía antidisturbios con ladrillos y ácido corrosivo cuando intentaban despejar los edificios vandalizados.

La decisión de Halsema de prohibir todas las marchas durante el fin de semana se considera particularmente extraña, ya que significa que no se permitirán manifestaciones para apoyar a la comunidad judía y condenar la violencia antisemita. Lo cual a su vez significa que no habría críticas visibles hacia Halsema misma en las calles.

La pregunta es si la alcaldesa podrá sobrellevar esta tormenta. Es una cosa ser atacado verbalmente por Geert Wilders, quien es considerado un extremista por la izquierda que domina la política de Ámsterdam. Pero incluso el rey holandés, vehementemente no político, habló en contra de la violencia en las calles de su capital.

El palacio real escribió en un comunicado: "No podemos mirar hacia otro lado ante el comportamiento antisemita en nuestras calles. (...) Anoche fallamos nuevamente a la comunidad judía." Halsema parece simbolizar ese fracaso más que cualquier otro político holandés.

'La capital de Europa del odio hacia los judíos', como algunos han apodado ahora a Ámsterdam, no es un apodo que la alcaldesa apreciará. Especialmente porque la violencia en su ciudad fue condenada por políticos de centro-izquierda de todo el mundo, especialmente por el canciller alemán Olaf Scholz, quien esta mañana escribió en X: "Quien ataca a judíos y judías, nos ataca a todos." Es difícil ver cómo la alcaldesa, que permitió este ataque, sobrevivirá a las repercusiones políticas, incluso con su gran mayoría de izquierda en el concejo municipal de Ámsterdam.

El escritor es subeditor y reportero de NIW, el Semanario Judío Holandés.