'Así es como se ve la globalización de la Intifada': El mundo responde al pogrom en Ámsterdam

Ataques violentos contra israelíes en Ámsterdam, tras un partido del Maccabi Tel Aviv contra el Ajax de Ámsterdam, resultaron en varios heridos, tres personas desaparecidas y una advertencia para que los judíos e israelíes en Ámsterdam se resguarden en sus hogares. El incidente, que provocó múltiples vuelos de evacuación de emergencia de regreso a Israel desde los Países Bajos y el despliegue de un equipo de Búsqueda y Rescate de las FDI en Ámsterdam, ha generado críticas de líderes de todo el mundo.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó los ataques en una publicación en X/Twitter, declarando: "Los ataques antisemitas contra los aficionados israelíes de fútbol en Ámsterdam son despreciables y hacen eco de momentos oscuros en la historia cuando los judíos fueron perseguidos."

"Hemos estado en contacto con funcionarios israelíes y holandeses y apreciamos el compromiso de las autoridades holandesas de responsabilizar a los perpetradores."

"Debemos luchar incansablemente contra el antisemitismo, dondequiera que surja", escribió Biden.

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue informado del incidente y envió dos aviones de rescate para ayudar a los ciudadanos israelíes.

La Oficina del Primer Ministro dijo que Netanyahu ve el "horroroso incidente con la máxima gravedad" y pidió al gobierno neerlandés y a las fuerzas de seguridad que tomen "acciones vigorosas y rápidas contra los alborotadores".

A pogrom in the streets of #Amsterdam. We have become the Gaza of Europe. Muslims with Palestinian flags hunting down Jews. I will NOT accept that. NEVER. The authorities will be held accountable for their failure to protect the Israeli citizens.Never again. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024

Dijo Amir Gissin, CEO de Maccabi World Union: "La Unión Mundial Maccabi está distribuida en todo el mundo y está preparada para brindar asistencia a los aficionados israelíes y judíos. También estaremos a la vanguardia de la lucha global contra el antisemitismo, junto con nuestros socios en el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las organizaciones judías".

La Universidad de Haifa emitió una carta contundente a la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos y a los rectores de las universidades del país con un llamado inequívoco a condenar el ataque del jueves por la noche a los israelíes que ocurrió en Ámsterdam.

El primer ministro Dick Schoof compartió en X/Twitter que acababa de recibir una llamada de Netanyahu sobre el incidente violento.

"Ataques antisemitas completamente inaceptables contra los israelíes. Estoy en contacto cercano con todos los involucrados", dijo, concluyendo que los disturbios habían disminuido.

Schoof agregó más tarde el viernes que los ataques a los aficionados israelíes de fútbol en Ámsterdam habían sido horrendos y una señal de creciente antisemitismo en los Países Bajos.

"Me siento avergonzado por lo que ocurrió en los Países Bajos", dijo Schoof a los reporteros al margen de una cumbre de líderes de la Unión Europea en Budapest. "Ha sido una noche horrible".

Schoof dijo que dejaría la cumbre temprano el viernes por la tarde para regresar a Ámsterdam.

El fundador y líder del Partido por la Libertad de los Países Bajos, Geert Wilders, publicó: "Nos hemos convertido en la Gaza de Europa. Musulmanes con banderas palestinas persiguiendo a judíos. NO lo aceptaré. NUNCA. Las autoridades serán responsables de su fracaso en proteger a los ciudadanos israelíes. Nunca más.

La Enviada Especial para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, Deborah Lipstadt, reaccionó: "Horrorizada por los ataques esta noche en Ámsterdam, que son terriblemente reminiscentes de un clásico pogromo.

"En una terrible ironía histórica, esto está ocurriendo dos días antes del sombrío aniversario de la Reichspogromnacht en 1938, cuando estallaron pogromos contra los judíos en todo el Reich alemán".

Melissa Lantsman, quien es miembro del Parlamento de Canadá y una firme defensora de Israel, publicó: "Las escenas de las calles de Ámsterdam esta noche son absolutamente horrorosas. Así es como se ve "globalizar la intifada".

Advirtió: "No mires hacia otro lado. Observa las imágenes y levántate contra esta turba sin ley allí y en todas partes".

La senadora estadounidense Katie Boyd Britt de Alabama escribió: "Es absolutamente despreciable ver los ataques flagrantes contra los judíos en Ámsterdam, muchos obligados a huir por sus vidas. Después del Holocausto, dijimos Nunca Más, sin embargo, aquí estamos casi 80 años después. Estoy rezando por el pueblo judío en todo el mundo."

El senador estadounidense Chuck Schumer añadió sus condenas, declarando que los eventos del jueves por la noche eran "... pura maldad y las imágenes del ataque recuerdan de manera inquietante a la Noche de los Cristales Rotos."

"El fracaso en proteger a los aficionados debe ser investigado de manera rápida y exhaustiva. El resurgimiento del antisemitismo en todo el mundo es completamente inaceptable y debe ser condenado enérgicamente."

Elica Le Bon, una abogada y activista iraní-británica, compartió su repugnancia ante este nivel de antisemitismo público. "Este es el resultado directo de normalizar el antisemitismo después del 7 de octubre, donde los actos más flagrantes de odio contra los judíos fueron ignorados como simplemente ‘corazones sangrantes que están en contra de la guerra’."

"¿Me recuerdan de nuevo cómo todos son personas amables que se preocupan por la humanidad?"

El Director Nacional de la Liga Anti-Difamación, Jonathan Greenblatt, condenó "las turbas de personas llenas de odio persiguiendo y atacando a inocentes aficionados al fútbol de Israel a quienes han deshumanizado como 'sionistas'."

"Exigimos a las autoridades holandesas que hagan todo lo necesario para asegurar la seguridad de los aficionados israelíes, trabajen para capturar y enjuiciar a los culpables, y se disculpen por esta violenta e injustificada violencia."

El Canciller alemán Olaf Scholz respondió al incidente violento, "Los informes de violencia contra los aficionados israelíes en Amsterdam son insoportables. No podemos aceptar esto," escribió Scholz en una publicación en X. "Los judíos deben poder sentirse seguros en Europa."

Un 'nuevo Kristallnacht': Reacciones de grupos diaspóricos

El Movimiento Combatir el Antisemitismo también se refirió al ataque de Amsterdam como un Kristallnacht moderno.

En un comunicado de prensa, la organización declaró: "La diferencia hoy es que los judíos tienen el Estado de Israel como su santuario. Sin embargo, Europa debe recordar esto: Los judíos no esperarán como lo hicieron en el '39. Como dijeron hace más de ocho décadas, primero vinieron por los judíos, pero no terminó ahí. Es hora de que Europa se ponga las pilas y enfrente a los nuevos nazis como lo hizo con los antiguos."

La Unión de Asociaciones de Fútbol de Europa (UEFA) respondió al ataque en un mensaje compartido en X, "La UEFA condena enérgicamente los incidentes y actos de violencia que ocurrieron anoche en la ciudad de Ámsterdam antes y después del partido de la Liga Europa entre Ajax y Maccabi Tel Aviv".

"La UEFA examinará todos los informes oficiales, recopilará las pruebas disponibles, las evaluará y tomará cualquier medida adicional apropiada de acuerdo con su marco regulatorio relevante".

Añadiendo a la lista de condenas, la Federación Judía declaró que estaban "horrorizados y indignados por los ataques antisemitas llenos de odio en Ámsterdam, en los cuales multitudes antiisraelíes aterrorizaron y golpearon a israelíes y judíos que intentaban disfrutar de un partido de fútbol.

"Este pogromo moderno, justo dos días antes del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, debería dejar claro que el mundo entero debe actuar ahora para condenar y enjuiciar a todos los responsables en su totalidad y tomar todas las medidas necesarias para proteger a la comunidad judía.

"Estamos en contacto cercano con nuestros socios en Israel y la Agencia Judía para Israel mientras continuamos nuestro compromiso con la seguridad de las comunidades judías en todo el mundo".

La Unión Ortodoxa agregó: "Estamos horrorizados por el ataque antisemita organizado y vicioso contra israelíes en Ámsterdam.

Días antes del aniversario de la Kristallnacht, es hora de que los líderes mundiales y las personas de conciencia reconozcan que los ataques descarados contra los judíos es lo que los manifestantes están pidiendo cuando cantan "globalizar la intifada".

Si bien apreciamos que los líderes en los Países Bajos y Europa hayan condenado correctamente este ataque descarado, exige más que declaraciones. Exige que los gobiernos tomen acciones nuevas y concretas, tanto proactivas como reactivas, para detener esta plaga, proteger a los judíos y procesar a aquellos que nos atacan criminalmente.

"'Nunca más' no es una profecía o una predicción, es un compromiso y una promesa de enfrentarse a la violencia antisemita. Este compromiso no puede provenir solo de Israel y la comunidad judía. Debe ser el compromiso de cada gobierno, todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y cada persona de buena fe en cada país de nuestro mundo."

El filántropo y empresario Bill Ackman, quien anteriormente dejó de hacer donaciones a la Universidad de Harvard debido a incidentes de antisemitismo, anunció que tomará medidas activas en respuesta a los ataques.

"Voy a buscar la aprobación de la junta de Pershing Square Holdings, en la que mi familia y yo poseemos el 23% de las acciones, para eliminar su cotización en la bolsa de Ámsterdam @euronext", anunció Ackman en X/Twitter el viernes. "También he iniciado la conversación con @UMG (en cuyo consejo estoy) que tiene su domicilio en Ámsterdam y cotiza allí, sobre trasladar su domicilio y cotización a Estados Unidos, lo que ofrecerá beneficios similares y otros beneficios materiales muy significativos."