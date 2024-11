'Una nueva Kristallnacht': Figuras judías expresan horror por pogrom en Ámsterdam

Líderes israelíes y figuras judías internacionales han reaccionado con horror a las escenas de violento antisemitismo que se desarrollaron en Ámsterdam la noche del jueves después de un partido de fútbol entre Maccabi TLV y Ajax.

Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial (WZO), afirmó: "Nos vemos obligados a presenciar cómo la sangre judía es una vez más derramada impunemente.

“Hago un llamado, en los términos más fuertes y categóricos, a los líderes del mundo: La responsabilidad de la seguridad de los judíos en sus países es exclusivamente suya".

El Movimiento de Combate al Antisemitismo calificó los ataques a los fanáticos israelíes de fútbol como "una nueva Kristallnacht".

“Exactamente 86 años después de la Kristallnacht, cuando los nazis, junto con alemanes comunes, cazaron judíos por las calles de Europa, vemos a sus herederos ideológicos arrasando una vez más por las calles de Ámsterdam en busca de derramar sangre judía”, dijo el CEO de CAM, Sacha Roytman Dratwa. Manifestación pro palestina en la plaza Anton de Komplein de Ámsterdam antes del partido de fútbol de la UEFA Europa League entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv el 7 de noviembre de 2024. (credit: JEROEN JUMELET/ANP/AFP via Getty Images)

"Miles de islamistas, que hoy en día son los neo-nazis en ideología y acción, de manera claramente premeditada y organizada, dirigieron su atención hacia los judíos en lo que para muchos se siente como un fuerte eco de la historia."

Dratwa hizo hincapié en una diferencia entre 1939 y hoy, sin embargo: el Estado de Israel.

"Los judíos no esperarán como lo hicieron en 1939", dijo. "Se irán, dejándolos a ustedes para lidiar con el extremismo que se ha permitido que se desarrolle."

Roz Rothstein, CEO de StandWithUs, dijo: "Estos actos son una marca de vergüenza para los Países Bajos y Europa, y recuerdan a escenas que creíamos haber relegado a la historia."

Yahly Bar-Lev, director ejecutivo de StandWithUs Países Bajos, añadió que su organización estaba en el terreno con los israelíes, asegurándose de que llegaran a un lugar seguro. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Jonathan Greenblatt, CEO y director nacional de la Liga Antidifamación (ADL), dijo: "Esto es lo que parece 'globalizar la intifada'. Es particularmente inquietante que en la víspera de la Noche de los Cristales Rotos, los judíos en las calles de Ámsterdam fueron cazados, perseguidos, atacados y obligados a esconderse de una multitud antisemita cuyo objetivo era dañar a tantos judíos como fuera posible."

"Damos la bienvenida a las fuertes condenas de los líderes holandeses, incluyendo la conmovedora declaración del rey Willem-Alexander, quien dijo, 'Anoche fallamos de nuevo a los judíos'", dijo Greenblatt. "Sin embargo, las autoridades en Amsterdam, y de hecho en todo el mundo, deben hacer más para proteger a los judíos de este odio violento."

La ADL instó a las autoridades holandesas a examinar abiertamente la preparación de la aplicación de la ley antes y después del partido, por qué las autoridades no han realizado más detenciones y a investigar a quienes organizaron los ataques.

Judíos primero, Occidente después

El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir expresó un sentimiento similar, escribiendo: "Esto no es solo un daño a judíos e israelíes, sino una señal de advertencia para todos los países europeos contra la violencia musulmana radical. Aquellos que hacen la vista gorda ante el terrorismo islámico en el Medio Oriente lo encontrarán en casa en Europa y Occidente.

"Hoy, las víctimas fueron israelíes", dijo, advirtiendo que "mañana serán ustedes, europeos".

El presidente de United Hatzalah, Eli Beer, dijo: "Esto es lo que sucede cuando se permite la entrada de terroristas en Europa".

"Esta noche, en el centro de Ámsterdam, jóvenes judíos fueron atacados por palestinos, enfrentando un intento de linchamiento. La policía estaba ausente o llegó demasiado tarde. Esto está ocurriendo en el corazón de Europa, y apenas es el comienzo. En Israel, enfrentamos esto a diario, pero ahora se está extendiendo a Europa."

El embajador ante la ONU, Danny Danon, abordó la situación, pidiendo a la ONU que condene el pogromo.

"Estas son las verdaderas caras de los seguidores del terrorismo radical que estamos combatiendo", escribió.

"¡¡El mundo occidental necesita despertar ahora!! Este es el momento en que la ONU debería condenar de inmediato y claramente la violencia de los palestinos y sus seguidores. Las autoridades holandesas deben tomar acciones decisivas contra el terrorismo ahora."

El ex ministro de gabinete de guerra Benny Gantz dijo que el linchamiento "penetra en el alma de cada judío, con imágenes difíciles que nos recuerdan días oscuros y dolorosos."

Pidió al gobierno holandés que haga todo lo posible para proteger a los israelíes con todos los medios a su disposición contra los terroristas antisemitas.

"Estos impactantes ataques antisemitas en las calles de una ciudad europea deberían ser una llamada de atención para las autoridades holandesas y europeas sobre a dónde conducen las manifestaciones anti-Israel sin control", dijo el Dr. Ariel Muzicant, presidente del Congreso Judío Europeo.

"Estamos profundamente conmocionados de que un pogromo de este tipo pueda tener lugar en las calles de Europa con aparentemente poca protección ofrecida a los israelíes, pero somos plenamente conscientes de que estos ataques no ocurren en un vacío y surgen en un contexto de amplias muestras de odio anti-judío e anti-israelí en las calles de las capitales europeas, emulando el pogromo de Hamas contra israelíes el 7 de octubre del año pasado", dijo Muzicant.

El presidente del Consejo de Diputados de Judíos Británicos, Phil Rosenberg, dijo que hablaría con la policía británica y funcionarios del gobierno en los próximos días para asegurar que dicho "pogromo" no se repita en el Reino Unido.

En un comunicado conjunto, el Rabino Jefe de los Países Bajos Binyomin Jacobs, la presidenta de las Comunidades Judías IPOR Ellen Van Praagh y el presidente de la Asociación Judía Europea Rabino Menachem Margolin dijeron que los ataques del jueves fueron "el ejemplo más claro del extremo antisemitismo, del omnipresente odio a los judíos, que se extiende como un cáncer por todo el continente.

"Personas que deambulan por las calles con máscaras preguntando a la gente si son judíos, y luego agrediéndolos y lanzándolos a los canales: esto es Europa ahora en 2024."

La declaración se refirió a este antisemitismo como un "cáncer" que "requiere cirugía inmediata".

"Estos ataques no son un incidente aislado. Forman parte de un panorama mucho más amplio de odio a los judíos desde el 7 de octubre en los Países Bajos, los judíos no pueden tomar transporte público, están llenos de miedo".

"Decimos al gobierno holandés y a los gobiernos de toda Europa: Despierten", concluyó la declaración. "No puede ser negocio como de costumbre a partir de ahora en la lucha contra el antisemitismo."

Añadiendo a la lista de condenas, la Federación Judía declaró que estaban "horrorizados y indignados por los ataques antisemitas llenos de odio en Ámsterdam, en los que turbas anti-Israel atemorizaron y golpearon a israelíes y judíos que intentaban disfrutar de un partido de fútbol.

"Este pogromo moderno, justo dos días antes del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, debería dejar claro que todo el mundo debe actuar ahora para condenar y procesar con todo rigor a todos los perpetradores y tomar todas las medidas necesarias para proteger a la comunidad judía", dijo la federación.

"Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en Israel y la Agencia Judía para Israel mientras continuamos nuestro compromiso con la seguridad de las comunidades judías en todo el mundo."

"Horrorizados" por los ataques

La Unión Ortodoxa agregó: "Estamos horrorizados por el ataque antisemita organizado y vicioso contra israelíes en Ámsterdam.

"Días antes del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, es hora de que los líderes mundiales y las personas de conciencia reconozcan que los ataques descarados contra los judíos son lo que los manifestantes piden cuando gritan 'globalizar la intifada'", dijo la OU.

"Aunque apreciamos que los líderes en los Países Bajos y Europa hayan condenado correctamente este ataque descarado, exige más que declaraciones. Exige que los gobiernos tomen medidas nuevas y concretas, tanto proactivas como reactivas, para detener esta plaga, proteger a los judíos y procesar a aquellos que nos atacan criminalmente", dijo la unión.

"El 'Nunca más' no es una profecía o una predicción; es una promesa y un compromiso de luchar contra la violencia antisemita. Este compromiso no puede provenir únicamente de Israel y la comunidad judía: debe ser el compromiso de cada gobierno, todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y todas las personas de buena fe en cada país de nuestro mundo".

Shir Perets contribuyó a este informe.