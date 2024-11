De decenas detenidos en ataque antisemita en Ámsterdam, solo 4 permanecen en custodia

De las 63 personas detenidas por las autoridades en Ámsterdam tras los ataques a los aficionados de fútbol israelíes la noche del jueves, solo cuatro permanecen en custodia, según informes del sábado, citando al Fiscal Jefe Rene de Beukelaer.

Beukelaer dijo que las autoridades tenían como objetivo juzgar a los sospechosos en un juicio rápido, y agregó que los liberados son sospechosos de gritar insultos y lanzar fuegos artificiales.

El jueves por la noche, tras un partido de la Liga Europa entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi Tel Aviv, alborotadores pro-palestinos comenzaron a atacar a los aficionados del Maccabi mientras regresaban a sus hoteles.

Imágenes circulando en las redes sociales mostraban a los aficionados siendo golpeados, perseguidos con cuchillos y atacados por vehículos.

Además, según informes, algunos israelíes fueron arrojados a los canales de Ámsterdam, y testigos presenciaron intentos de apuñalamiento. La policía antidisturbios holandesa fue enviada para responder a los atacantes, y Israel permitió a El Al operar en Shabbat para evacuar a los israelíes restantes en la capital holandesa.

Pogromo del jueves por la noche

"La investigación que iniciamos durante la noche se centra en sospechosos que pueden ser vistos en las imágenes de vídeo", dijo De Beukelaer. "También estamos investigando si hay conexiones entre estos sospechosos y cómo llegaron a estas acciones violentas. También estamos investigando si fue organizado", dijo el fiscal jefe.

De los 10 que originalmente estaban bajo custodia, ocho eran adultos y dos eran menores de edad, dijo el fiscal jefe.

Los sospechosos están bajo custodia por violencia pública contra individuos y grupos.

El primer ministro holandés Dick Schoof calificó los ataques como "completamente inaceptables" y dijo que estaba "avergonzado por lo que sucedió en los Países Bajos". Geert Wilders, fundador y líder del Partido por la Libertad de los Países Bajos, dijo en Twitter: "Nos hemos convertido en la Gaza de Europa. Musulmanes con banderas palestinas persiguiendo a judíos. NO lo aceptaré. NUNCA. Las autoridades serán responsables de su fracaso en proteger a los ciudadanos israelíes. Nunca más".

Tras los ataques, el recién nombrado Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar voló a Ámsterdam para supervisar un vuelo de rescate que trajo de vuelta a casa a los seguidores israelíes. Sa'ar se reunió con el líder de extrema derecha Wilders y el Ministro de Justicia holandés David van Weel el viernes por la tarde.

"Subrayé que los Países Bajos condenan enérgicamente la violencia y que no hay lugar para el odio y el antisemitismo", dijo van Weel en X.

"Los responsables serán identificados y procesados."

Mientras tanto, Wilders, quien lidera el partido más grande en el gobierno holandés y es conocido por su retórica anti-musulmana, dijo que había asegurado a Sa'ar "nuestro interés común en combatir el antisemitismo y el odio a los judíos y que los valores islámicos radicales no tienen cabida en una sociedad libre".

Anteriormente el viernes, Wilders expresó su "enojo y vergüenza" por los ataques en una llamada telefónica con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Schoof también habló con Netanyahu el viernes.

Mathilda Heller, Shir Perets, Sarah Moskowitz y Danielle Greyman-Kennard contribuyeron a este informe.