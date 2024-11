Diputada francesa apoya los ataques contra israelíes, afirma que 'defienden el genocidio'

El Ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha denunciado a la diputada de France Insoumise Marie Mesmeur ante el Fiscal de París después de que hiciera una publicación en X/Twitter apoyando los ataques violentos del jueves contra israelíes en Ámsterdam.

En la publicación original, realizada el 8 de noviembre, Mesmeur escribió: "Estas personas aquí no fueron linchadas porque eran judías, sino porque eran racistas y apoyaban un genocidio".

Esto ocurrió después de que varios aficionados del Maccabi Tel Aviv de Israel fueran golpeados, arrojados a los canales, perseguidos con cuchillos y atacados por agresores en vehículos la noche del jueves.

Los comentarios de Mesmeur causaron indignación entre políticos y grupos judíos, con la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) acusando a Mesmeur de justificar "la violencia pogromista".

Mesmeur, quien es diputada de la Asamblea Nacional Francesa, posteriormente recurrió a las redes sociales para publicar una declaración condenando la "vil campaña de acoso e insultos de las redes de extrema derecha" a la que afirmó haber sido sometida como consecuencia de la publicación.

Sin embargo, la izquierda de Francia también condenó las palabras de Mesmeur. La presidenta socialista de la región de Occitania, Carole Delga, dijo: "Cada una de tus palabras daña un poco más a la República. Este respaldo a la violencia y el antisemitismo es destructivo."

Sentimientos similares fueron expresados por la senadora Laurence Rossignol, quien dijo: "Cuando confundimos el terrorismo con la resistencia, las violaciones masivas con el heroísmo, no es de extrañar que acabemos justificando el linchamiento."

Loïg Chesnais-Girard, presidente de Bretaña, afirmó: "Justificar un linchamiento es respaldar los métodos de aquellos a los que se supone que estás combatiendo. ¡Contra el racismo y el antisemitismo, la República nunca debe responder con violencia!"

Más tarde el sábado por la noche, el ministro Retailleau dijo que había denunciado los comentarios al Fiscal de París, en virtud del artículo 40 del Código Penal, debido a que Mesmeur estaba apoyando un crimen.

Mesmeur justifica un mensaje

En respuesta a Retailleau y la condena, Mesmeur dijo que su "error" fue hablar de "los aficionados del Maccabi Tel Aviv que se distinguieron con consignas claramente racistas y provocaciones violentas antes de que algunos de ellos sufrieran ataques en Ámsterdam." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Le harcèlement et la diffamation, aussi violents soient-ils, n'entammeront jamais mon engagement contre le racisme et l'antisémitismeMon communiqué ⤵️ pic.twitter.com/eqtZXzPL2S — Marie Mesmeur (@MarieMesmeur) November 9, 2024

"¿Dije que sus actos de violencia y consignas justificaban las agresiones que sufrieron? Evidentemente, no."

Llamando a sus críticos "propagandistas", añadió que no tenía "lecciones que aprender de aquellos que ensucian la necesaria lucha contra el antisemitismo con sus sucias tácticas políticas o su agenda racista."

Cuando fue contactada por Le Télégramme, Marie Mesmeur justificó su publicación diciendo que los israelíes "llamaron abiertamente al asesinato de árabes y entonaron cantos genocidas y pro-Netanyahu."

"Lo que resulta igualmente insoportable es que políticos y periodistas estén sugiriendo que esos vándalos israelíes criminales organizados que cometieron y cantaron atrocidades fueron atacados por ser judíos", añadió.

"Sin embargo, no es así. Fueron atacados siguiendo esa cadena de violencia. Algunas personas nos consideran antisemitas porque nos negamos a decir que esas personas fueron atacadas por ser judías", escribió.