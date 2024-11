Equipo de fútbol judío es atacado por grupo pro-palestino armado con cuchillos en Berlín

Jugadores del TuS Makkabi, un equipo de fútbol juvenil sub-17 en Berlín, supuestamente fueron perseguidos y agredidos el jueves después de jugar contra el DJK Schwarz-Weiß Neukölln, según informes de medios internacionales.

Los jugadores supuestamente fueron perseguidos por una multitud armada con palos y cuchillos, según informó el sitio de noticias alemán Tagesspiegel.

Los jugadores del equipo oponente supuestamente gritaron "Palestina libre" al equipo judío, según informó un padre de uno de los jugadores a los medios. También, supuestamente escupieron repetidamente a los niños, y el padre afirmó que el árbitro no intervino.

Schwarz-Weiss Neukölln prometió expulsar a los jóvenes involucrados en el incidente, según informó The Telegraph. "Incidentes como este no pertenecen a los campos de fútbol, y ciertamente no a los nuestros", señaló un portavoz. MACCABI Los aficionados al fútbol de TEL AVIV llegan al aeropuerto Ben-Gurion el viernes, después de haber sido trasladados desde Ámsterdam en un vuelo de rescate de emergencia de El Al. El pogromo de Ámsterdam debería servir como llamada de atención y mandato para la acción, afirma el escritor. (credit: Jonathan Shaul/Flash90)

Alon Meyer, el presidente de Makkabi Alemania, le dijo al periódico Frankfurter Allgemeine que testigos confirmaron que "amenazas, incluido perseguir a personas con cuchillos, sin duda tuvieron lugar".

La senadora de Interior de Berlín Iris Spranger condenó los ataques, según la agencia de prensa alemana DPA International.

"Recientemente hubo ataques a jugadores del club deportivo TuS Makkabi Berlín. Estos actos muestran que la violencia y discriminación antisemita no han desaparecido en nuestra ciudad", dijo Spranger el sábado.

Se informa que la unidad policial contra crímenes de odio Staatsschutz está investigando el incidente.

Antisemitismo en el fútbol

Según informó el Telegraph, los miembros del club han enfrentado abusos similares en el último mes. Se informó que un seguidor del equipo, que llevaba una bufanda representando al equipo, fue golpeado en la cara en una cafetería después de que le preguntaran si era judío.

Los aficionados del Maccabi Tel Aviv fueron atacados en Ámsterdam después del partido del equipo de fútbol israelí contra el Ajax. Se encargaron vuelos de emergencia para devolver a los israelíes a casa después de los asaltos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En respuesta a la violencia, las autoridades holandesas prohibieron las manifestaciones durante tres días. Sin embargo, la violencia se reanudó el lunes por la noche cuando los alborotadores pro-palestinos lanzaron fuegos artificiales a los tranvías en Ámsterdam.