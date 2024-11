Pegatinas "Free Palestine" frente al Museo del Holocausto de Ámsterdam

Solo días después de que aficionados al fútbol israelíes fueran atacados en la capital de Holanda, se encontraron pegatinas de "Free Palestine" con cuchillas ocultas por toda Ámsterdam, informó el diario holandés De Telegraaf el sábado por la noche, citando a la policía.

Varias pegatinas se encontraron fuera del Museo del Holocausto de la ciudad, pero la policía no está segura de cuántas pueden estar repartidas por la ciudad.

Las cuchillas ocultas debajo de las pegatinas impiden que se quiten de forma segura, cortando a las personas que intentan hacerlo.

El jueves por la noche, aficionados del Maccabi Tel Aviv de Israel fueron agredidos, perseguidos y robados en las calles de Ámsterdam después de un partido con el Ajax, en lo que los perpetradores describieron en comunicaciones internas como una "caza de judíos".

Calificados como un 'pogromo' por los medios internacionales, los ataques ocurrieron solo días antes del aniversario de la Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht), cuando edificios judíos, sinagogas y negocios fueron destrozados.

Los ataques vieron a Israel enviar vuelos raros en Shabbat, el día de descanso judío, para recoger a nacionales israelíes de la ciudad.

Alarmante falta de seguridad

Aunque después de los ataques, políticos y funcionarios holandeses condenaron los ataques, hubo muchas críticas sobre por qué no se hizo más para proteger a los visitantes judíos.

El rabino jefe Pinchas Goldschmidt, presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, según informó el Washington Post, dijo: "La policía se ha quedado de brazos cruzados y ha observado estas condiciones parecidas a un pogromo".

Mientras que inicialmente solo se arrestaron a 62 atacantes, según los medios holandeses, ahora menos de 10 permanecen en custodia.

El mes pasado, la policía holandesa fue criticada por miembros de la comunidad judía y políticos simpáticos después de descubrir que los agentes se negaron a custodiar sitios judíos por "objeciones morales".

Después de que se hiciera pública la noticia, oficiales judíos hablaron con De Telegraaf, quienes confirmaron que algunos miembros de la policía expresaron que no querían ser desplegados en el Museo Nacional del Holocausto en Ámsterdam y se negaron a recibir alimentos y bebidas del lugar.

Mireille Beentjes, la portavoz de la fuerza policial, le dijo a De Telegraaf que había escuchado a los oficiales haciendo objeciones morales, admitiendo que no había "políticas estrictas".

"Tenemos en cuenta las objeciones morales al crear los horarios. Pero si hay una tarea urgente, serás enviado, quieras o no", dijo. "Se espera que te comportes de manera profesional. Los demás no deberían notar nada".

La técnica de la cuchilla de afeitar oculta aparentemente ha sido favorecida por miembros de la extrema derecha en los últimos años, según informes de medios británicos.

La Policía de Transporte Británica advirtió en agosto que se habían encontrado cuchillas debajo de una calcomanía de "Derechos para Blancos", según el Daily Mirror. Calcomanías similares fueron encontradas en Gran Bretaña en 2020, según el Sunday Times.