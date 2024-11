1 de cada 5 jóvenes franceses quiere que los judíos se vayan del país

Casi 1 de cada 5 jóvenes en Francia piensan que sería algo bueno si los judíos abandonaran el país, según una encuesta encargada recientemente por CRIF (Consejo Representativo de Instituciones Judías en Francia) y realizada por IPSOS.

La encuesta, titulada "La visión francesa del antisemitismo y la situación de los judíos franceses en 2024", se publicó por primera vez en Le Point el jueves.

"Ha habido un trastorno en el tipo de franceses que expresan opiniones antijudías", dijo Brice Teinturier, director general adjunto de Ipsos, a Le Point.

"Es una inversión histórica del mapa político", agregó Brice Teinturier. "LFI [La Francia Insumisa] ahora compite con la extrema derecha por el liderazgo en el antisemitismo".

Opiniones sobre los judíos en Francia

Entre las revelaciones clave se encuentra que el 12% de la población general en Francia cree que sería algo bueno que los judíos abandonaran el país, en comparación con el 6% en 2020. Como se mencionó, el 17% de los menores de 35 años cree que esto sería algo bueno.

"Es muy violento y contrario a la tendencia histórica," dijo el presidente del CRIF, Jonathan Arfi. "Los jóvenes son más receptivos a teorías antisemitas, islamistas y de conspiración, que están invadiendo las redes sociales."

Solo el 53% de los franceses entre las edades de 18-24 años sintieron que los judíos estaban integrados en la sociedad francesa. La seguridad no es una vida normal'', declaró el rabino Moshe Sebbag a The Jerusalem Post, mientras los judíos franceses se enfrentan a un futuro incierto. (credit: ALAIN AZRIA)

Sin embargo, el 68% de los encuestados sintieron que tenían relaciones positivas o muy positivas con personas judías, mientras que solo el 55% sintió que tenían relaciones positivas con musulmanes.

Una pregunta preguntaba cuáles serían las reacciones al ver ciertos tipos de personas en la calle. La mayoría de los encuestados mostraron indiferencia al ver hombres con ropa judía tradicional y judíos usando una kipá. Solo el 5% de las personas dijo sentirse nervioso al ver esto.

El 40% se sintió nervioso o molesto al ver a personas usando un keffiyeh, y las tres cuartas partes tuvieron reacciones adversas al ver a mujeres con burka completa.

Opiniones sobre el antisemitismo

En cuanto a los prejuicios albergados contra los judíos, la mayoría de los encuestados sintieron que los judíos estaban más unidos a Israel que a Francia.

Los estereotipos antisemitas más comunes fueron: los Judíos tienen grupos de presión muy poderosos que operan a niveles altos; los Judíos utilizan el Holocausto para alcanzar sus intereses; los Judíos son más ricos que el ciudadano francés promedio; y los Judíos están demasiado presentes en el sector bancario.

Entre los estereotipos menos comunes se incluía que los Judíos eran responsables de la muerte de Jesús, los Judíos tenían demasiado poder y los Judíos controlaban los medios de comunicación.

Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con dieciséis opiniones antisemitas diferentes sobre los Judíos, el 27% de los encuestados estuvo de acuerdo con 3-5 de ellas.

El 46% tenía seis o más opiniones antisemitas, un aumento del 37% en 2020.

Solo el 3% de los franceses no tenían ninguna opinión antisemita.

En cuanto a la demografía, el grupo de edad con más opiniones antisemitas era el de 25-34 años. En general, las personas que tenían tales opiniones tenían un nivel educativo más bajo.

Políticamente, el 55% de los que tenían tales opiniones eran seguidores de Le France Insoumise.

En términos positivos, el 89% de los encuestados dijeron que no había excusa para palabras o acciones antisemitas, y el 85% dijo que los Judíos son franceses al igual que cualquier otra persona.

El 79% dijo que el antisemitismo era generalizado en Francia, y solo el 2% sintió que no lo era. El 70% sintió que el antisemitismo estaba aumentando.

Hubo un entendimiento general entre los encuestados de que si los judíos se iban a Israel u otros países, era debido al aumento del antisemitismo (63%).

Interesantemente, el 16% sintió que los judíos eran responsables del aumento del antisemitismo.

El 30% sintió que se daba demasiada importancia al recuerdo del Holocausto. Esto fue mayor entre los que votaron por LFI.

"LFI le ha dado legitimidad política al antisemitismo", dijo Jonathan Arfi a Le Point.

"Observamos esta porosidad tóxica entre la crítica a Israel y la marginación de los judíos franceses. La causa palestina se convierte en una licencia para odiar".

Postura sobre Israel

Otro hallazgo clave fue que, en general, más personas tenían una visión positiva de Israel que de Palestina, con un 21% viendo a Israel de manera positiva, en comparación con el 18% para Palestina.

Mientras que la mayoría de las personas (75%) veían a los israelíes de manera positiva, solo el 26% veía positivamente al gobierno israelí. El 51% veía negativamente al estado de Israel.

El 88% de quienes votaron por LFI sintieron que el estado de Israel era agresivo.

De los que estaban al tanto del movimiento BDS, el 62% sintió que estaba destinado a dañar la imagen de Israel. Solo el 38% consideró que era legítimo.

Más personas mostraron simpatía por Israel (47%) que por Palestina (40%) en el conflicto. 2/3 consideraron a Hamás como una organización terrorista.

Entre los votantes de LFI, el 25% expresó simpatía por Hamás.

El 75% sintió que la guerra en Israel-Gaza fue responsable del aumento del antisemitismo en Francia.

CRIF celebrará su 14ª convención el domingo en presencia del Ministro del Interior Bruno Retailleau, el ex Primer Ministro Bernard Cazeneuve y la alcaldesa de París Anne Hidalgo.