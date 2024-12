Yoseph Haddad es expulsado de debate anti-Israel en Oxford

El periodista árabe-israelí y activista pro Israel Yoseph Haddad fue expulsado de un debate de la Oxford Union el jueves, según mostraron imágenes en las redes sociales.

El debate, que atrajo a manifestantes pro Palestina, concluyó con una votación que determinó que "Israel era un estado apartheid responsable de genocidio." Esto fue aprobado por 278 votos a 59, según un informe del viernes del Jewish Chronicle.

Haddad publicó en X/Twitter que fue expulsado porque "no estaba dispuesto a aceptar la humillación de los rehenes israelíes."

Imágenes publicadas en X mostraron a Haddad siendo escoltado fuera del evento mientras personas en la audiencia le gritaban en su dirección.

זה מה שעשיתי כשסילקו אותי מהאירוע העוין כשאני מוקף אנטי ישראלים בגלל שלא הייתי מוכן לקבל ביזוי של החטופים הישראלים!עוד אספר בהרחבה על מה שהיה בעימות באוקספורד ועוד אעלה את הקטעים של הנאום שלי שם, אבל דבר אחד אני יכול לומר בוודאות- אוקספורד נכבשה בידי תומכי טרור. 90% מהמשתתפים…

Al explicar en una publicación en X lo que sucedió en el evento, Haddad comenzó escribiendo que "Oxford estaba ocupado por simpatizantes del terrorismo. El 90% de los participantes son claramente anti-israelíes."

Luego continuó explicando que durante la "discusión sesgada" se hicieron declaraciones extremas que apoyaban el terrorismo y los ataques de Hamas del 7 de octubre.

"Cuando un miembro del público lloró por los residentes de Gaza de manera exagerada e insincera, saqué una foto de los rehenes musulmanes y le pregunté si también estaba llorando por ellos. Un participante tomó la foto, la tiró al suelo y otros la pisotearon," continuó Haddad.

"Enfrenté insultos, abucheos y amenazas durante el enfrentamiento, pero había una cosa que no estaba dispuesto a tolerar: la deshonra de nuestros rehenes," escribió Haddad y luego agregó que después exigió que se sacara a los miembros del público.

"No estaba dispuesto a permitir que la discusión continuara, incluso cuando el moderador anti-Israel, que prácticamente formaba parte del enfrentamiento, me advirtió. Al final, decidió que me sacaran del salón," explicó Haddad.

También añadió que antes de ser expulsado del salón del evento, se puso una camiseta sobre su traje que mostraba al ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, con una gran X sobre su rostro y el texto "¡Tu héroe-terrorista está muerto! Nosotros lo hicimos."

Escoltado por ocho guardias de seguridad para 'mantenerse vivo'

En una publicación adicional que Haddad compartió en X después del evento, publicó un video en el que explicaba cómo tuvo que ser escoltado por ocho guardias de seguridad "para mantenerse vivo".

"Todos hablan de libertad de expresión, libertad de expresión. Está bien, pero es libertad de expresión solo para un lado. Cuando se trata del lado israelí, la libertad de expresión se detiene, y por eso necesitamos la seguridad conmigo todo el tiempo."

Mientras esperaba que llegara la seguridad, el video continuaba, "Esperando ser evacuado de Oxford. No de Gaza, no de Líbano, no de un terrorista que tiene guerra. De Oxford. Porque Oxford ha sido ocupado por el apoyo terrorista antiisraelí del Medio Oriente."

Cuando los guardias de seguridad vinieron a escoltar a Haddad de regreso a Londres, donde se hospedaba, el video concluyó con él diciendo: "Necesitamos ocho guardias de seguridad para llevarnos de regreso a salvo. Oh, Reino Unido, estás en problemas."

Asistentes adicionales del debate

Mossab Hassan Yousef, el hijo de un cofundador de Hamas y un defensor de Israel, también asistió al evento y hizo una publicación el sábado X escribiendo que "la Oxford Union está controlada por partidarios de terroristas".

"Anoche, pregunté a los participantes y opositores pro 'Palestina' durante un debate en la Oxford Union si habrían informado a las autoridades sobre los planes de Hamas para prevenir la masacre del 7 de octubre. El 75% de los participantes votaron que habrían elegido no informar a las autoridades sobre los planes de Hamas", escribió.

Además, la periodista Emily Schrader, quien asistió al debate, explicó en una publicación el X que nunca había visto "un odio judío tan atroz incitado por la multitud, sin restricciones, siendo respaldado y fortalecido por una de las instituciones más respetadas en el ámbito académico".

"No deberíamos necesitar siete guardias de seguridad con nosotros para estar orgullosos de lo que somos. No deberíamos tener que gritar sobre lunáticos sedientos de sangre para que nuestras voces sean escuchadas en un foro como la Oxford Union", escribió.