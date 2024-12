"Pesadilla antisemita en Miami beach", dice el rabino Shmuley

Fui brutalmente atacado en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach mientras simplemente trabajaba en mi computadora portátil, usando una kipá. El ataque fue extremadamente peligroso, devastadoramente inquietante, aterrador y totalmente injustificado. Sucedió únicamente porque soy orgullosa y claramente judío.

El presunto agresor, Faiz Akbar de Lorton, Virginia - más tarde identificado por reconocimiento facial por destacadas organizaciones judías en línea - me enfrentó en el vestíbulo del hotel, amenazándome repetidamente con violencia gráfica. Lo más impactante fue la respuesta de seguridad del hotel.

Un miembro del personal efectivamente y repugnantemente chocó los puños y abrazó al hombre que me llamaba asesino de bebés y me amenazaba con su salvajismo. El video, publicado en redes sociales, se ha vuelto viral alrededor del mundo y ha sido visto por millones de personas, con cientos de miles de comentarios de incredulidad de que algo así pueda suceder, no solo en los Estados Unidos, sino especialmente en el sur de Florida donde los judíos se sentían mucho más seguros y en uno de los hoteles más destacados del mundo.

El incidente ha sido reportado tanto a las autoridades locales como al FBI. Mi objetivo es asegurar el arresto y enjuiciamiento de mi agresor y, dada su impactante conducta desde el ataque, responsabilizar al Hotel Fontainebleau por su falla en protegerme a mí y a los visitantes judíos. Una mujer envuelta en una bandera de Israel frente al lugar donde la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, asiste a una rueda de prensa tras los actos violentos dirigidos contra seguidores de un equipo de fútbol israelí, en Ámsterdam, Países Bajos, el 8 de noviembre de 2024. (credit: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS)

Tendencia al alza del antisemitismo

Este ataque es parte de una perturbadora tendencia al alza del antisemitismo que he experimentado personalmente. Como figura pública judía, a menudo soy objetivo, pero quiero ser claro: nunca ocultaré mi identidad judía. Estoy orgulloso de ser judío y seguiré defendiéndome contra el odio, incluso frente a incidentes violentos o casi letales.

Crecí en Miami Beach, una ciudad que amo profundamente. Mi madre vivió y murió aquí. Asistí a la Academia Hebrea de Miami. Una clase por debajo de mí estaba Ron Dermer, quien más tarde se convertiría en presidente de estudiantes en la Universidad de Oxford y actualmente es Ministro de Asuntos Estratégicos de Israel y el asesor más cercano del Primer Ministro Netanyahu.

El antisemitismo era algo casi desconocido para nosotros como parte de la experiencia diaria. De hecho, desde la epidemia de COVID, un dramático aumento de judíos en general y judíos ortodoxos en particular han hecho de Florida su hogar, buscando refugios más seguros que Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania han demostrado ser.

Pero tal seguridad es una ilusión, como concluirá cualquiera que vea el horrendo ataque contra mí. De hecho, esta semana, mis amigos Sara y Yair Netanyahu (conozco al primer ministro Netanyahu desde que tenía 22 años y lo hospedé para conferencias en la Universidad de Oxford cuando era Viceministro de Relaciones Exteriores de Israel) visitaron Mar-a-Lago como invitados del presidente Donald Trump y los medios israelíes comentaban cómo el sur de Florida se ha convertido en el refugio seguro definitivo para la judería estadounidense, en medio de un aumento nacional de asesinatos, intimidación, acoso y ataques violentos. Bueno, miren este y otros videos, ¿recuerdan a los nazis afuera de la Casa Chabad en Orlando? - de lo que está sucediendo en Florida y piensen de nuevo.

Esta no es la primera vez que fui acosado en el vestíbulo del Fontainebleau. Ocurrió hace aproximadamente un año y medio cuando un hombre árabe bien vestido gritó "¡Palestina libre!" justo en mi rostro mientras trabajaba y amenazó con violencia. La respuesta de la seguridad del hotel fue patética.

Vinieron hacia mí y me amenazaron como provocador simplemente por ser una víctima judía del odio. Ese video también fue visto por millones de personas. Me puse en contacto con el presidente del Fontainebleau, Philip Goldfarb, cuya hija, irónicamente, había liderado en un Viaje Birthright a Israel una década antes.

Birthright tiene la capacidad única de inculcar una identidad judía profunda y orgullosa y un apego a Israel en la juventud estadounidense y por esa razón me ofrezco como voluntario para liderar grupos. Philip me rogó que no mencionara el Fontainebleau en ninguno de mis mensajes. Me prometió que el hotel tomaría en serio el incidente, reentrenaría a todo su personal de seguridad, proporcionaría capacitación en sensibilidad sobre los desafíos únicos enfrentados por los judíos que llevan yarmulke y Maguen David, y protegería a sus huéspedes judíos.

Le creí. Dejé el asunto en paz. Nunca mencioné el Fontainebleau.

Gran error. No volveré a cometer este error.

Al intentar ser una persona más grande y perdonar a un hotel tan famoso por su respuesta negligente a un asalto antisemita brutal, todo lo que aprendieron es que el antisemitismo rara vez tiene consecuencias.

Desde entonces he prometido nunca permitir que ningún ataque contra personas inocentes se lleve a cabo sin defensa.

Estoy agradecido con @jewhatedb y @stopantisemitism en Instagram, ambos identificaron al agresor islamista que me agredió como Faiz Akbar de Lorton, Virginia, quien se describe a sí mismo como un millonario hecho a sí mismo, vestido de Gucci. Estoy en contacto regular con el FBI sobre las amenazas contra mí y mi familia y les hemos proporcionado todas las pruebas, así como al Departamento de Policía de Miami Beach, quienes me contactaron al día siguiente.

Buscamos el arresto y enjuiciamiento del agresor. Hasta ahora, el Fontainebleau se ha negado a colaborar con la MBPD y a liberar las cintas de vigilancia. No importa. Serán citados. El antisemitismo no será tolerado, sin importar cuán prestigiosa, poderosa y rica sea la institución que intenta encubrirlo.

Cuando este maníaco venenoso, brutal y sádico me atacó llamándome asesino de bebés, como alguien a quien le encanta poner balas en la cabeza de niños, y gritaba lo afortunado que soy de estar en América o de lo contrario me destruiría, la seguridad, por no mencionar todas las personas que observaban, no hicieron nada para ayudar. Todos eran simples espectadores inocentes.

Me sentí como en Berlín en 1936, un sentimiento que se reforzó cuando la seguridad finalmente vino y me trató, a mí, la víctima, como si fuera igualmente responsable de la situación y terminó abrazando al atacante islamista que gritaba "¡Palestina Libre hijo de p***" aún cuando él continuaba amenazándome abiertamente con violencia.

Siempre debemos distinguir entre los musulmanes, que son nuestros hermanos y hermanas, y los islamistas, que son radicales políticos que buscan un segundo holocausto. Como judío y padre de tres soldados de las FDI, no podría estar más orgulloso de que Israel tenga aproximadamente 1.5 millones de ciudadanos musulmanes árabes, a quienes los soldados judíos de las FDI luchan e incluso, Dios no lo quiera, mueren por cada día.

Solo en las últimas dos semanas, trabajé estrechamente con mi amigo Robert Kennedy, Jr., el nominado por el presidente Trump para ser el Zar de la Salud Americana, para ayudar a rescatar a 100 niños palestinos de Gaza que padecen cáncer. Cada niño árabe y palestino que ha muerto en Gaza, debido a los monstruos de Hamas que los usan como chalecos antibalas y escudos humanos, es llorado por el pueblo judío y por Dios.

Cada uno de estos niños, tratados como carne de cañón por Hamas en su guerra genocida contra Israel, es igual a cada niño judío. La Torá, en su primer capítulo, es clara. Dios creó a cada ser humano: árabe, judío, cristiano, hindú, ateo, agnóstico, de manera igual y en su imagen.

Es por esta razón que Hamas, quienes se les acusa de haber robado aproximadamente la mitad de las 820 toneladas métricas, o 1.2 millones de libras, de ayuda humanitaria que solo el ejército de los Estados Unidos proporcionó hasta el año pasado de mayo, y la mitad de los más de 1000 camiones de ayuda que Israel también envió hasta la misma fecha, deben ser destruidos y reemplazados por un gobierno adecuado y democrático.

El Fontainebleau tiene decenas de huéspedes judíos, muchos con kipás, que se alojan allí constantemente. A partir de este video, no parece que estén seguros. ¿Tomará finalmente el hotel, del cual yo crecí a solo unas cuadras, medidas para proteger a los huéspedes judíos? Estos ataques se están volviendo más frecuentes y, por la rabia del hombre que me agredió, se puede ver el grado de peligro.

Esto tiene que parar. Eso no sucederá si el hotel no coopera con la investigación policial y si sus abogados continúan, como se alega, culpándome a mí de ser un provocador por sentarme tranquilamente con una kipá y trabajar en una computadora portátil. Ser judío no es una provocación.

Atacado en diferentes ocasiones

Así que aquí estamos. Crecí en Miami Beach, ahora vivo en Nueva Jersey, y he sido atacado en el Fontainebleau en al menos tres ocasiones y cada vez me he quejado con su administración. He sido amable y perdonador con los incidentes anteriores, incluso cuando la gente me suplicaba anteriormente que los responsabilizara y los denunciara públicamente.

Estúpidamente acepté su aparentemente fraudulenta promesa de que volverían a capacitar a su seguridad y protegerían a la comunidad judía. La lección: no tenemos más opción que luchar contra el antisemitismo. Ya sea que el establecimiento sea de propiedad judía o no, no hace diferencia, e incluso algunos podrían argumentar que las propiedades gestionadas por judíos que permiten o dejan de proteger contra el antisemitismo son aún más culpables.

Ya, turistas judíos de todo el mundo me están escribiendo, y en las redes sociales están cancelando sus reservas en el Fontainebleau y reconsiderando Miami como un destino vacacional seguro. No los culpo. Pero entonces, todo Estados Unidos, de hecho todo el mundo, se está infectando con la enfermedad del odio a los judíos.

¿Tomará medidas el gobernador Ron DeSantis, a quien honré en nuestra gala de 2018 en el Plaza Hotel de Nueva York y ayudé a elevar a nivel nacional cuando era un congresista desconocido? Él ha demostrado ser uno de los mayores defensores de Israel y, en este momento, se está hablando de él como posible reemplazo de Pete Hegseth como Secretario de Defensa. Pero el gobernador no puede ver el video del Fontainebleau y hacer la vista gorda.

Lo mismo es cierto del alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, un judío ortodoxo a quien he conocido. Todavía no se ha acercado después de este incidente despreciable en su ciudad donde un antisemita desequilibrado amenazó la vida de un rabino conocido por él en el hotel más famoso de su ciudad. Si estos incidentes, que están en aumento, no se detienen, Miami Beach, al igual que París, Ámsterdam y Londres antes que ella, enfrentará un creciente llamado a un boicot para una ciudad que no puede proteger a sus residentes o turistas judíos.

Los terroristas islamistas quieren en primer lugar acosar, intimidar, agredir y asesinar al "judío público", aquellos de nosotros que estamos en primera línea defendiendo visiblemente a Israel y luchando contra el antisemitismo todos los días en televisión, redes sociales, plataformas públicas y mítines públicos (nuestra próxima gran manifestación en Times Square por Israel, que realizamos cada ocho semanas, es este martes 11 de diciembre).

Nosotros somos los que estamos particularmente en riesgo porque los terroristas quieren silenciarnos y matarnos. Pero, por supuesto, cada judío en Estados Unidos, incluidos por supuesto aquellos que son dueños y administran el Fontainebleau, también están en riesgo. Pero los judíos públicos son los primeros objetivos, y necesitamos que las fuerzas del orden nos protejan o nos encontraremos con una muerte prematura, Dios no lo quiera. Es un mensaje que planeo llevar, si Dios quiere, en una reunión cara a cara con Kash Patel, el nominado del Presidente Trump para liderar el FBI.

Las fuerzas del orden deben arrestar y enjuiciar al presunto antisemita desequilibrado Faiz Akbar, quien me atacó y amenazó mi vida simplemente por ser judío.

Este domingo en el calendario judío, 7 de Kislev, cumpliré 58 años. Además, tuvimos un nuevo nieto nacido el día después de que fui atacado, una ocasión hermosa que fue arruinada totalmente al tener mi vida en peligro en el Fontainebleau. Mis hijos me preguntan, Tatty, a medida que avanzas en años, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cuál es tu trabajo en la vida? ¿Cuál será tu legado?

Es simplemente esto. He dedicado mi vida a asegurar que la sagrada declaración del Holocausto "Nunca Más" no sea solo un eslogan vacío, sino una promesa sagrada. La vida judía finalmente debe tener valor. Lucharé todos los días para asegurarme de que así sea. Ya es suficiente.