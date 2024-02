Hermana del líder de Hamas Ismail Haniyeh tratada en un hospital israelí

La hermana de Ismail Haniyeh, el jefe del buró político de Hamas, fue hospitalizada en el Centro Médico Soroka, donde dio a luz.

Algunas de las hermanas de Haniyeh viven en Tel Sheva, y una de ellas dio a luz a un bebé prematuro en los últimos días, recibiendo tratamiento que le salvó la vida por parte del equipo médico.

Un alto funcionario de Soroka dijo que esta es una familia beduina de Tel Sheva con una tarjeta de identificación azul.

Además, en 2021 se informó que un familiar de Haniyeh fue hospitalizado en un hospital israelí, en aquel momento fue el Hospital Ichilov.

El máximo dirigente del grupo palestino Hamás, Ismail Haniyeh, se reúne con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei (no en la foto), en Teherán, Irán, el 21 de junio de 2023. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS) Según fuentes, Ismail Haniyeh, de 62 años, vive actualmente en Doha. Está casado y es padre de 13 hijos. Tiene dos hermanos y ocho hermanas, tres de las cuales están casadas con beduinos israelíes, tienen ciudadanía israelí y viven en Tel Sheva.

Haniyeh es considerado uno de los palestinos más ricos, y se estima su fortuna en miles de millones. Ha sido el jefe del buró político de Hamas desde mayo de 2017. En los últimos días, se ha informado de diferencias de opinión entre Haniyeh y el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar.

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo que "los familiares de Ismail Haniyeh no solo no deben recibir tratamiento médico en un hospital en Israel, sino que también deben ser deportados de Israel", según lo citado por Maariv.