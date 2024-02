Las FDI matan a terrorista el 7 de octubre, continúa operación en Khan Yunis En Deir el-Balah, tropas dirigieron un avión de la Fuerza Aérea Israelí que luego eliminó a un terrorista del grupo terrorista Jihad Islámica Palestina, que participó en la masacre del 7 de octubre. JERUSALEM POST STAFF By

IAF kills Palestinian Islamic Jihad terrorist who took part in the October 7 massacre in kibbutz Nir Oz. February 6, 2024. (Credit: IDF's Spokesperson's Unit).