IDF encuentra túnel de mando de Hamas bajo la sede de UNRWA en Gaza

Nuevas evidencias de la cooperación entre UNRWA y la organización terrorista islamista Hamas salieron a la luz después de que las FDI descubrieran un pozo de túnel cerca de una escuela de UNRWA durante sus operaciones en la Franja de Gaza, anunció el ejército israelí el sábado.

El pozo de túnel, cerca de la escuela, conducía a un refugio subterráneo que servía como un valioso activo para la ala de inteligencia militar de Hamas, según las FDI. La ruta conectada al túnel también llevaba a un camino debajo de la sede central de UNRWA en la Franja de Gaza.

Según el informe, el túnel tenía una longitud de 700 metros y una profundidad de 18 metros y contenía varias puertas laterales construidas hacia diferentes rutas nuevas. Las FDI declararon que la nueva inteligencia adquirida en esta operación les permitirá realizar futuras redadas adicionales contra Hamas.

Infografía animada que muestra la ruta subterránea que pasa entre las infraestructuras de la UNRWA.

Además, los soldados del IDF descubrieron infraestructura eléctrica dentro de los túneles que estaban conectados al edificio de la sede de la UNRWA, lo que indica que los activos de la UNRWA estaban suministrando electricidad a Hamas.

Siguiendo estos hallazgos, junto con inteligencia previa del Shin Bet, el IDF allanó las oficinas del edificio de la sede de la UNRWA.

Armas encontradas en un edificio de la UNRWA y explicación del Comandante del Equipo de Combate de la Brigada 401, COL Benny Aharon (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT) Dentro de las oficinas del propio edificio, el IDF anunció que descubrió armas, municiones, granadas y otros explosivos.

El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, respondió al anuncio incriminatorio

Poco después del anuncio del IDF el sábado, el Comisionado General de la UNRWA, Phillipe Lazzarini, hizo un comentario en X (anteriormente Twitter), negando tener conocimiento de que Hamas estuviera utilizando activos de la UNRWA con fines terroristas. Advertisement

"La UNRWA no sabía lo que hay debajo de su sede en Gaza. El personal de la UNRWA abandonó su sede en la ciudad de Gaza el 12 de octubre siguiendo las órdenes de evacuación israelíes y a medida que la intensidad de los bombardeos aumentaba en la zona. No hemos utilizado ese recinto desde que lo dejamos, ni tenemos conocimiento de ninguna actividad que pueda haber tenido lugar allí", escribió en su publicación en X.

También declaró que realizan controles de rutina en todas sus instalaciones, diciendo: "En tiempos de 'no conflicto activo', UNRWA inspecciona el interior de sus instalaciones cada trimestre. La última inspección de las instalaciones de UNRWA en Gaza se completó en septiembre de 2023".

- UNRWA did not know what is under its headquarters in Gaza.- UNRWA is made aware of reports through the media regarding a tunnel under the UNRWA Headquarters in Gaza.- UNRWA staff left its headquarters in Gaza City on 12 October following the Israeli evacuation orders and as… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 10, 2024

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Katz, respondió a la declaración del Comisionado General, exigiendo su renuncia.

"La exposición de la profunda implicación de la sede de UNRWA en Gaza con Hamas, incluido su uso para actividades terroristas y como punto de acceso a túneles terroristas, requiere una acción inmediata. La afirmación del Comisionado General Lazzarini de desconocimiento no solo es absurda, sino también un insulto al sentido común. Su renuncia pronta es imperativa".

The exposure of @UNRWA's Gaza headquarters' deep involvement with Hamas, including its use for terror activities and as an access point to terror tunnels, requires immediate action. @UNLazzarini's claim of unawareness is not only absurd but also an affront to common sense. His… https://t.co/rINlPbsKVn — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 10, 2024

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) también rechazó las afirmaciones de Lazzarini, publicando en X "Oh, sabías. Excavar un túnel lleva más de 4 meses. Invitamos a altos funcionarios de @UN a verlo, y durante reuniones pasadas contigo y otros funcionarios de la ONU, mencionamos el uso de las instalaciones de UNRWA por parte de Hamas. Elegiste ignorar los hechos para luego intentar negarlos".

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa y subcomité de Política Exterior y Diplomacia Pública, MK Ze'ev Elkin, también respondió al anuncio de las FDI, escribiendo: "La UNRWA sirve como uno de los brazos del gobierno civil de Hamas en Gaza, y sus instalaciones se han convertido en bases para almacenar armas y construir túneles terroristas para Hamas. Es hora de cambiar esta realidad de inmediato, tanto en el terreno como en una campaña política activa. ¡Señor Primer Ministro, @netanyahu, debe llevar a cabo urgentemente una discusión al respecto y tomar decisiones para su implementación!"

El enviado de Israel a la ONU, Gilad Erdan, respondió a Lazzarini el sábado por la noche, escribiendo: "No es que no lo supieras, es que no QUERÍAS saber. Exponemos túneles terroristas bajo las escuelas de la UNRWA y proporcionamos pruebas de que Hamas aprovecha la UNRWA. Te pedimos que realices una búsqueda exhaustiva de todas las instalaciones de la UNRWA en Gaza. Pero no solo te negaste, elegiste meter la cabeza en la arena".

Erdan instó a Lazzarini a "asumir responsabilidad y renunciar hoy mismo".

"Cada día encontramos más pruebas de que en Gaza la ONU = Hamas y viceversa. No se puede confiar en nada de lo que la ONU dice o afirma sobre Gaza", dijo Erdan.

Imágenes de la Brigada 401 durante las operaciones.

Por separado, las FDI dieron una actualización sobre las actividades de la brigada 401 en el área de Shati.

En una operación conjunta entre la brigada 401 y las fuerzas de Shin Bet, así como soldados de la Unidad K-9 y fuerzas especiales de Shaldag, los soldados lograron matar a unos 120 terroristas, y más de 20 edificios y otras infraestructuras terroristas fueron destruidas.