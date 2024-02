Jefe de UNRWA: No sabíamos lo que había debajo de nuestra sede en Gaza

"La UNRWA no sabía qué hay debajo de su sede en Gaza", escribió el Comisionado General de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, en X, anteriormente Twitter, el sábado.

La declaración de Lazzarini fue en respuesta al descubrimiento de las FDI que indicaba que un túnel de Hamás, alimentado por la infraestructura eléctrica de UNRWA, pasaba por debajo de la sede de UNRWA en Gaza.

Durante la redada de las FDI en la sede de UNRWA, las FDI informaron haber encontrado armas, municiones, granadas y otros explosivos dentro de las oficinas del edificio.

- UNRWA did not know what is under its headquarters in Gaza.- UNRWA is made aware of reports through the media regarding a tunnel under the UNRWA Headquarters in Gaza.- UNRWA staff left its headquarters in Gaza City on 12 October following the Israeli evacuation orders and as… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 10, 2024

El jefe de UNRWA declaró que la organización de la ONU había sido informada de los informes sobre un túnel debajo de la sede de UNRWA.

"El personal de UNRWA abandonó su sede en la Ciudad de Gaza el 12 de octubre siguiendo las órdenes de evacuación israelíes y a medida que aumentaba el bombardeo en la zona", escribió Lazzarini. "No hemos utilizado ese recinto desde que lo dejamos ni tenemos conocimiento de ninguna actividad que pueda haber tenido lugar allí".

Si bien el comisionado general se abstuvo de confirmar el informe de las FDI, no lo rechazó.

"En tiempos de 'no conflicto activo', UNRWA inspecciona sus instalaciones cada trimestre, la última inspección de las instalaciones de UNRWA en Gaza se completó en septiembre de 2023", continuó Lazzarini. "UNRWA es una organización de desarrollo humano y humanitario que no tiene la experiencia militar y de seguridad ni la capacidad para llevar a cabo inspecciones militares de lo que esté o pueda estar bajo sus instalaciones".

La negación de la UNRWA provoca incredulidad

La negación por parte de la UNRWA de tener conocimiento de la presencia de infraestructura de Hamás generó un gran escepticismo y cinismo.

El portavoz de las FDI, Teniente Coronel (R) Peter Lerner, respondió a Lazzarini el X, afirmando: "Todo lo que UNRWA, @UNLazzarini, @TomWhiteGaza tenía que hacer era revisar las facturas de luz y agua".

All @UNRWA, @UNLazzarini @TomWhiteGaza needed to do was check the power and water bills. Here’s a free media lesson: You should have started this tweet like this: “I am extremely concerned / alarmed with the reports being made public about the alleged abuse of the sanctity of… https://t.co/gGrPWYC3M1 — Lt. Col. (R) Peter Lerner (@LTCPeterLerner) February 10, 2024

Continuó cuestionando si el comisionado general de UNRWA pretendía condenar a Hamás por poner en peligro sus operaciones.

"La exposición de la profunda implicación de la sede de UNRWA en Gaza con Hamás, incluyendo su uso para actividades terroristas y como punto de acceso a túneles de terror, requiere una acción inmediata", publicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, el X. "La afirmación del Comisionado General Lazzarini de no estar al tanto no solo es absurda sino también un insulto al sentido común. Su renuncia inmediata es imperativa".

Además, en respuesta a la negación de Lazzarini de conocer la infraestructura de Hamás debajo de la sede de la UNRWA en Gaza, el Coordinador de las Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) escribió en X: "Oh, tú sabías. Excavar un túnel lleva más de 4 meses. Invitamos a altos funcionarios de la ONU a verlo, y durante reuniones pasadas contigo y otros funcionarios de la ONU, señalamos el uso de la sede de la UNRWA por parte de Hamás. Optaste por ignorar los hechos para luego intentar negarlos".

Oh, you knew. Digging a tunnel takes longer than 4 months. We invited senior @UN officials to see, and during past meetings with you and other UN officials, we stated Hamas’s use of UNRWA's headquarters.You chose to ignore the facts so you can later try and deny them. https://t.co/EIliKpDi5h — COGAT (@cogatonline) February 10, 2024

El embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, instó a Lazzarini a "¡Asuma la responsabilidad y renuncie hoy mismo!

"No es que no lo supieras, es que no QUERÍAS saberlo. Expusimos túneles terroristas debajo de las escuelas de la UNRWA y proporcionamos evidencia de las acciones de Hamás con la UNRWA. Te imploramos que realizara una búsqueda exhaustiva de todas las instalaciones de la UNRWA en Gaza. Pero no solo te negaste, elegiste taparte los oídos".

El presidente del Subcomité de Política Exterior y Diplomacia Pública del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, MK Ze'ev Elkin, escribió en X que "la UNRWA sirve como uno de los brazos del gobierno civil de Hamás en Gaza, y sus instalaciones se han convertido en bases para almacenar armas y construir túneles de terror para Hamás. Es hora de cambiar esta realidad de inmediato, tanto en el terreno como en una campaña política activa".

Jacob Laznik contribuyó a este informe.