Fiscal del TPI amenaza a Israel por crímenes de guerra si invade Rafah

El jefe fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, amenazó el lunes a Israel con una mayor investigación por crímenes de guerra si invade Rafah.

En un comunicado en X, anteriormente conocido como Twitter, escribió: "Estoy profundamente preocupado por los informes de bombardeos y una posible incursión terrestre por parte de las fuerzas israelíes en Rafah".

La posición de las FDI es que solo o casi exclusivamente mataron a terroristas de Hamás durante su operación temprano el lunes por la mañana para rescatar a dos rehenes, pero Khan insinuó, al igual que muchos informes de medios globales, que las FDI podrían haber matado a un gran número de civiles palestinos. No se ha presentado ninguna evidencia oficial para respaldar tales afirmaciones, pero han surgido videos en las redes sociales de niños presuntamente asesinados por los ataques aéreos israelíes.

"Mi oficina tiene una investigación en curso y activa sobre la situación en el Estado de Palestina. Esto se está llevando a cabo con la máxima urgencia, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes estatutarios de Roma", agregó Khan.

Un miembro de la Defensa Civil Palestina trabaja en el lugar de los ataques israelíes, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en Rafah, Franja de Gaza, 12 de febrero de 2024. (credit: Palestinian Civil Defence/Handout via REUTERS )

Las reglas de la guerra

Además, declaró: "Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables al conflicto armado no pueden interpretarse de manera que las vuelva huecas o carentes de significado. Este ha sido mi mensaje constante, incluyendo desde Ramala el año pasado. Desde entonces, no he visto ningún cambio discernible en la conducta de Israel".

Aunque Estados Unidos ha elogiado a las FDI por cambiar sus tácticas en algunos puntos para reducir el daño colateral a los civiles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha criticado a Israel por no hacer lo suficiente en esa área, y Khan argumentó claramente que las FDI no han hecho suficientes ajustes desde sus advertencias durante su visita a Israel y Cisjordania a fines de noviembre y principios de diciembre. Advertisement

"Como he enfatizado repetidamente, aquellos que no cumplen con la ley no deben quejarse más tarde cuando mi Oficina tome medidas según su mandato. A todos los involucrados: mi Oficina está investigando activamente cualquier crimen presuntamente cometido. Aquellos que violen la ley serán responsabilizados", dijo en una amenaza no tan velada tanto para las FDI como para Hamás.

Además, al abordar algunos de los crímenes de guerra específicos y continuos de Hamás, él dijo: "También sigo llamando a la liberación inmediata de todos los rehenes. Esto también representa un enfoque importante de nuestras investigaciones".

Khan no abordó la gran cantidad de evidencia que Israel ha presentado sobre la infiltración de Hamás en hospitales, mezquitas y escuelas, ni el amplio aparato que las FDI han utilizado para evacuar a civiles de zonas de guerra.

Las FDI sostienen que siguen el derecho internacional para limitar el daño colateral a civiles, pero que las tácticas de Hamás de utilizar escudos humanos hacen que sea inevitable causar algún daño a los civiles.