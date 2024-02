Surgieron informes de Al Jazeera el martes confirmando que uno de sus corresponsales había sufrido heridas durante un ataque de las FDI en el sur de la Franja de Gaza. Identificado como Ismail Abu Omar por Al Jazeera, ocupa el cargo de subcomandante de compañía dentro del Batallón Oriental de Hamas en Khan Yunis, según las FDI.

Abu Omar, junto con otro fotógrafo llamado Ahmad Matar, estaban informando para Al Jazeera al norte de Rafah cuando fueron impactados por un dron desplegado por las FDI.

En un comunicado emitido en X, Al Jazeera English reveló que Abu Omar había sido gravemente herido en un ataque de un dron israelí el martes. Compartieron una fotografía de Abu Omar en el hospital, quien posteriormente fue sometido a una amputación de pierna. Junto a esto, transmitieron su mensaje: "La agresión israelí no aplastará los esfuerzos periodísticos en la Franja de Gaza".

Según fuentes del IDF, Abu Omar se desempeña como comandante adjunto en el Batallón Oriental de Hamas de Khan Yunis. Es importante destacar que estuvo presente en el Kibbutz Nir Oz durante la infiltración de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre. Testigos presenciaron su presencia junto a terroristas de Hamas dentro del territorio israelí, así como también su propio material filmado y subido a las redes sociales desde las instalaciones del kibbutz en ese fatídico día.

Abu Omar no es el único caso de un corresponsal de Al Jazeera que supuestamente mantiene vínculos con Hamas y otras facciones militantes. Un artículo anterior de The Jerusalem Post informó sobre la afiliación del periodista Muhammed Wishah con Hamas, donde supuestamente ocupaba un cargo de liderazgo en las unidades de misiles antitanque de Hamas. Estas revelaciones surgieron después de la incautación de computadoras portátiles por parte del IDF en el norte de Gaza, arrojando luz sobre la intrincada relación entre el periodismo y las actividades militantes en la región. El Embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, escribió en X que "el terrorista Ismail Abu Omar puede estar empleado por Al Jazeera como "periodista", pero también invadió Israel el 7 de octubre y elogió la masacre, filmando en el Kibbutz Nir Oz y publicándolo en redes sociales.

The terrorist Ismail Abu Omar may be employed by Al Jazeera as a “journalist”, but he also invaded Israel on October 7th and praised the massacre, filming himself in Kibbutz Nir Oz, while publishing it on social media.Listen to him cheering the brutal murder of Israelis in cold… pic.twitter.com/Gknub6iyj2