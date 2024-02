Plan secreto de Hamas para tomar el control de prisión israelí el 7 de octubre

Mientras cientos de terroristas de Hamas cruzaban la frontera en la mañana del 7 de octubre para llevar a cabo matanzas en los kibbutzim y comunidades del sur, uno de los planes más impactantes de 'Operación Diluvio Al-Aqsa' no se concretó.

El grupo terrorista que controla Gaza tenía un plan ambicioso el 7 de octubre para asaltar la Prisión Central de Ashkelon (Prisión Shikma) y liberar a cientos de prisioneros palestinos, reveló el periódico árabe internacional Asharq Al-Awsat el lunes.

Sin embargo, el plan al parecer fracasó debido a un error técnico que llevó al grupo de terroristas a atacar otro asentamiento en lugar de la prisión.

Fuentes cercanas a organizaciones terroristas palestinas que hablaron con el periódico informaron que uno de los primeros grupos de terroristas de Nukhba que se infiltraron en territorio israelí tenía la misión de llegar a la Prisión de Ashkelon y liberar a los cientos de palestinos detenidos allí. Fuentes cercanas al mando de la brigada militar de Hamas, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, afirmaron que una de las unidades de élite de Nukhba, compuesta por 23 terroristas, debía llegar a la prisión para liberar a los prisioneros, mientras que la misión de otro grupo era infiltrarse en una base militar en la zona de Ashkleon antes de ayudar a aquellos que ya estaban en la prisión. Hamas terrorists who were caught during the October 7 massacre and during the IDF operation in the Gaza Strip, seen at a courtyard in a prison in southern Israel, February 14, 2024 (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

Según el informe, el grupo designado se dirigió hacia Ashkelon, cruzó la frontera y llegó al Kibbutz Yad Mordechai, donde chocó con las fuerzas de seguridad israelíes. Los defensores israelíes lograron repeler el ataque. Los terroristas luego se desviaron del plan original, regresando hacia el sur al moshav de Netiv HaAsara.

Los terroristas de Hamas lograron infiltrarse con éxito en Netiv HaAsara, matando a 22 personas.

Error de navegación llevó al fracaso del plan

Según el informe, el error fue el resultado del guía designado a cargo del GPS y mapas, quien cometió un error de dirección llevando al grupo hacia el sur.

Según el plan, se planeaba atacar la puerta principal de la prisión usando explosivos y misiles antitanque. Los infiltradores de Hamas tenían la intención de volar la puerta, junto con las posiciones de seguridad a lo largo de la cerca de la prisión. Todo esto supuestamente ocurriría junto con el fuego de cohetes desde Gaza hacia la prisión, con una señal del grupo de que estaba allí.

El plan también dependía de la cooperación de los prisioneros para levantarse en rebelión, lo que podría ayudar al grupo.

Sin embargo, el comando de la ala militar de Hamas no recibió ninguna señal del grupo de que había llegado a la prisión, y más tarde se descubrió que de alguna manera se había dirigido hacia el este después de Netiv HaAsara y llegó a la ciudad israelí de Sderot, donde se les instruyó esperar.

El plan de ataque a la prisión parece que seguía en la mente de los líderes de Al-Qassam, ya que cuatro terroristas que participaron en el asalto al kibutz Zikim - donde murieron 19 civiles y ocho soldados - recibieron instrucciones de seguir intentando llegar a la prisión pero fueron repelidos por las fuerzas de seguridad israelíes antes de ser blanco de ataques aéreos, según fuentes citadas en Asharq Al-Awsat.

El periódico también publicó un mapa mostrando la ruta del grupo mencionado que supuestamente iba a llegar a la prisión en Ashkelon.

La Prisión Central de Ashkelon fue fundada durante el Mandato Británico como sede del Ejército Británico estacionado en la ciudad. Aloja alrededor de 1000 prisioneros.