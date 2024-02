La realidad de Israel después del 7 de octubre: la urgente necesidad de la conscripción haredí

El terremoto del 7 de octubre cambiará fundamentalmente el paisaje de Israel por generaciones.

Cambiará las doctrinas de seguridad del país, cambiará cómo ve las perspectivas de paz y cambiará al ejército.

Una de las lecciones más evidentes del 7 de octubre, que el país ni siquiera necesita esperar los hallazgos de una comisión estatal de investigación para entender, es que necesita un ejército más grande. Un ejército mucho más grande.

La fantasía de que después de 75 años y numerosas guerras los enemigos de Israel se dan cuenta de que el estado judío no puede ser derrotado, y que Israel ha logrado un nivel de disuasión para evitar que cualquier actor, incluso un actor no estatal, haga algo descabellado porque saben que serían golpeados a cambio, se desplomó el 7 de octubre.

Uno de los frutos de esta fantasía fue que, aunque Israel está rodeado de enemigos ideológicamente comprometidos con su destrucción, podría conformarse con un pequeño ejército súper tecnológicamente inteligente con campanas y silbatos de última generación, sensores y vallas súper sensibles.

Sin embargo, el 7 de octubre, los más de 3,000 terroristas sedientos de sangre de Hamas que invadieron demostraron que todo eso era una ilusión. En cuestión de minutos, todas las campanas y silbatos de alta tecnología y sensores fueron neutralizados, y había muy pocos soldados, muy pocos pies en tierra, para frenar su avance asesino.

Israel descubrió el 7 de octubre que necesitaba cuerpos para luchar contra el enemigo y, en ese momento, simplemente no tenía suficientes. Así que los terroristas saquearon kibutzim y ciudades e incluso bases militares que no tenían suficientes soldados para defenderlas.

Para evitar que eso vuelva a suceder, las FDI necesitan soldados, muchos soldados.

Si, el 7 de octubre, solo había cuatro batallones en la División de Gaza protegiendo esa frontera y dos batallones y medio en la frontera norte enfrentándose a Hezbollah, esos números necesitan aumentar exponencialmente.

Solo si los residentes de la frontera norte y de las comunidades fronterizas de Gaza sienten la presencia de literalmente miles de soldados cerca de sus comunidades, no solo unos pocos cientos, se sentirán seguros para regresar a sus hogares incluso después de que Hamas sea desmantelado y Hezbollah sea empujado más al norte de la frontera.

Se necesitan desesperadamente más soldados, y no se pueden sacar de los 24 batallones actualmente en Judea y Samaria porque los residentes allí también necesitan seguridad.

Entonces, ¿de dónde saca el ejército ese personal adicional? ¿Dónde encuentra esos pies para llenar desesperadamente las botas necesarias en el terreno?

¿Inmigración? Olvídate de ello; no es una opción realista. A pesar del aumento del antisemitismo, la judería mundial no se mudará en masa aquí pronto para cubrir los vacíos en el ejército.

El ejército, necesitando una solución rápida, presentó la suya a principios de este mes: aumentar la carga ya llevada por aquellos en las FDI, tanto soldados regulares como reservistas. Ampliar el servicio militar regular, agregar más días de servicio reservado cada año para los reservistas, y hacer que sirvan no hasta los 42 años, sino más bien hasta los 45 o incluso más tiempo.

Pero esa es una solución injusta, ya que significa agregar a la carga de aquellos que ya llevan más de lo que les corresponde del peso de la seguridad del país.

Otra idea es ampliar el círculo de reclutas. Y es esa idea la que, una vez más, se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia el lunes cuando un panel de tres jueces escuchó una petición contra la decisión del gobierno de no reclutar a estudiantes de yeshiva.

La cuestión de las exenciones del servicio militar para estudiantes de yeshiva es tan antigua como el propio estado, y la falta de llegar a una solución equitativa ha perseguido al país y ha sido una fuente recurrente de fricción entre las comunidades seculares y ultraortodoxas durante décadas.

Pero esta vez es diferente. Esta vez, el tema no es político; no se está utilizando simplemente como un palo para golpear a la población haredi. Esta vez, el tema está adquiriendo dimensiones existenciales.

A pesar de lo que muchos pensaron, la seguridad de Israel no está garantizada. El 7 de octubre reforzó ese mensaje. El país ya no se puede permitir eximir del peso de la seguridad al 13% de la población judía. El argumento en contra de que las FDI tienen suficientes soldados y realmente no necesitan a los haredim, sino que simplemente quieren reclutarlos para hacer un punto, ya no tiene fundamento. Las FDI realmente necesitan más soldados.

La comunidad jaredí se da cuenta de esto, por eso algunas voces han surgido dentro de Shas diciendo que aquellos que no estudian en yeshivot deberían estar sirviendo. Esto también explica por qué hubo un goteo de jaredíes que, después del 7 de octubre, se ofrecieron como voluntarios para el servicio de Shlav Bet, un servicio militar abreviado seguido de años de servicio en la reserva.

Algo está empezando a moverse, pero no es suficiente

Según el testimonio dado por funcionarios de las FDI la semana pasada en el Comité de Control del Estado de la Knesset, este año se eximió del reclutamiento a unos 66,000 jaredíes de entre 21 y 26 años por ser estudiantes de yeshivá. Cada año, alrededor de 12,000 a 13,000 jaredíes reciben exenciones del reclutamiento en yeshivá.

Según un informe de 2020, aproximadamente el 33% de los varones judíos en edad de reclutamiento que deberían presentarse para el servicio militar no lo hacen. Mientras que los ultraortodoxos representan el 16% de esta cifra, alrededor del 8.3% de los jóvenes en edad de reclutamiento también son eximidos del servicio por razones de salud mental. El resto o bien han tenido problemas con la ley, son exentos por problemas de salud física o se encuentran en el extranjero.

Israel ya no tiene el lujo de permitirse esto, ni los haredim que no están sirviendo ni permitiendo que más del 8% de los reclutas elegibles queden exentos por razones de salud mental, muchas de las cuales se cree que son ficticias.

Tampoco tiene ya el lujo, especialmente al extender la duración del servicio regular, de ofrecer a los soldados religiosos en el programa hesder, que combina el servicio militar con estudios en yeshivá, un servicio militar tan reducido como es actualmente el caso. También es necesario revisar las exenciones dadas a las mujeres en edad de reclutamiento por motivos religiosos.

Israel no va a pasar de cero a cien de la noche a la mañana en lo que respecta al reclutamiento de haredim. Decenas de miles de jóvenes haredi no abandonarán en masa las salas de estudio de la yeshivá para unirse al ejército, ni debería ser esa la expectativa.

Sin embargo, no todos esos 12,000 a 13,000 jóvenes haredi que obtienen aplazamientos cada año están estudiando a tiempo completo en yeshivot. No todos son capaces de eso, ni lo desean. Y ese segmento de la población, los que no les gusta o no pueden estudiar a tiempo completo, debería ser el objetivo inicial de los esfuerzos de reclutamiento.

Esto requerirá un cambio de mentalidad entre los principales rabinos jaredíes y figuras políticas. Sin embargo, según las encuestas, gran parte del público jaredí ya está allí.

Una encuesta realizada en diciembre por el Instituto Járedi para Asuntos Públicos encontró que el 70% de la comunidad jaredí está de acuerdo en que un individuo jaredí que no estudie la Torá debería contribuir al país a través del servicio militar/nacional/civil. Otro 51% de los jaredíes encuestados no está de acuerdo con que los jaredíes reciban una exención general del reclutamiento del IDF.

El problema es que, salvo algunas excepciones, ese sentimiento aún no ha llegado a los rabinos y líderes políticos de la comunidad. El IDF mismo podría ayudar a fomentar este sentimiento desarrollando programas para los jaredíes que les permitirían a los reclutas jaredíes continuar viviendo un estilo de vida jaredí e incluso estudiar mientras cumplen con el servicio militar.

Yediot Ahronot informó el lunes sobre una propuesta para crear una yeshivá jaredí en un cruce fronterizo en una de las fronteras más tranquilas, como la de Jordania, donde los jaredíes serían destinados permanentemente en un ambiente propicio para su estilo de vida, lo que significa, entre otros elementos, que no habría soldados mujeres destinadas allí.

Un tipo similar de propuesta se está desarrollando en la Fuerza Aérea. Si bien estas ideas pueden molestar a aquellos que quieren ver a las FDI como una institución completamente igualitaria en cuanto al género, sin separación de género en ningún lugar, si este valor choca con la importancia de conseguir más haredim en el ejército, lo primero puede tener que ceder.

Estos planes todavía están en etapas muy preliminares. Pero el simple hecho de que se estén considerando es una buena señal, al igual que la mayor disposición de algunos en la comunidad haredi para servir. Si existe voluntad por un lado y una disposición para crear nuevos marcos dentro del ejército que sean acogedores para los haredim por otro, entonces el 7 de octubre podría resultar ser un catalizador para un cambio societal muy significativo.