¿Quién es el culpable de la masacre del 7 de octubre? Una guía para los perplejos

Cualquiera que se haya perdido en los últimos días tratando de seguir la avalancha de nuevas filtraciones sobre errores que permitieron a Hamas invadir el sur de Israel, matar a 1,200 personas y secuestrar a otras 240 no debe sentirse mal.

Incluso para aquellos de nosotros que hemos estado viviendo y respirando esta información constantemente durante casi cinco meses, no fue tan fácil de seguir.

También es importante destacar que tomó tiempo analizar quién estaba detrás de las diferentes filtraciones (eran diferentes partes) y por qué filtraron lo que lo hicieron.

Para ayudar a comprender estos problemas, a continuación se presenta una breve guía para los perplejos:

Filtraciones sobre la Unidad de Inteligencia de las FDI 8200

Filtraciones sobre la Unidad de Inteligencia de las FDI 8200: Las últimas filtraciones que salieron sobre la Unidad 8200 discutieron un informe interno de las FDI que en su mayoría exoneraba al comandante actual de la unidad, "Y", de cualquier falta especial. El informe no eximió a Y de culpa, pero indicó que la falla en tomar en serio a Hamas y en comprender y advertir adecuadamente sobre los datos recopilados sobre los planes de Hamas era una política crónica, de una década o más de duración, dentro de la Unidad 8200 que no estaba relacionada con ningún comandante específico.

Soldaditos de las FDI participan en un ejercicio nocturno [archivo]. (credit: REUTERS) Esta filtración parece haber provenido de Y o seguidores de Y que intentan limpiar su nombre o al menos diluir su responsabilidad personal por el fracaso. Asimismo, la filtración podría diluir la responsabilidad de aquellos que actualmente sirven bajo él. Además, la filtración pone más responsabilidad en otros en la inteligencia de las FDI, las FDI en general, y la clase política. Sin embargo, hasta que un tercero no vinculado a Y haga un informe, no tendremos la historia completa. The Jerusalem Post publicará más detalles sobre el tema en los próximos días, incluida una crítica más severa.

Filtraciones sobre las FDI y el Shin Bet que no reaccionaron ante Hamas activando tarjetas SIM israelíes en Gaza: Una filtración de Canal 14, asociado con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, no solo reveló el hecho evidente de que las FDI y el Shin Bet no respondieron adecuadamente a Hamas activando entre decenas y cientos de tarjetas SIM israelíes en Gaza, sino que también divulgó lo que parece que todas las partes relevantes han repudiado: que el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, lo sabía y ocultó la información a Netanyahu.

Filtraciones sobre la falta de reacción de las FDI y el Shin Bet ante Hamas activando tarjetas SIM israelíes en Gaza

No está claro al 100% por qué Halevi no fue informado al respecto, pero parece ser porque los oficiales de análisis de inteligencia de las FDI creían que esto era parte de un patrón, que Hamas había llevado a cabo movimientos similares durante muchos ejercicios, o que, en el mejor de los casos, era una operación a pequeña escala para secuestrar a un par de soldados en patrulla.

Aunque el Shin Bet decidió enviar un pequeño grupo de refuerzos al área donde creían que podría tener lugar un intento de secuestro a pequeña escala, nadie en las FDI o el Shin Bet creía que hubiera alguna posibilidad de un ataque importante; por lo tanto, le dijeron a Halevi que podrían darle una actualización mucho más tarde en la mañana, horas después de que comenzara la invasión.

Esto no absuelve a Halevi ni a Netanyahu. Ninguno de ellos tomó a Hamas lo suficientemente en serio durante años. Y la campaña de reforma judicial de Netanyahu, ya sea justificada o no en términos de los problemas domésticos específicos en juego, debilitó gravemente la preparación de las FDI el 7 de octubre y en los meses previos a esa fecha. También hay evidencia de que esta debilidad fue percibida por Hamas como una razón aún más importante para lanzar un ataque más grande. Por el contrario, el Ministro de Defensa Yoav Gallant estaba a favor de algunos aspectos de la reforma en principio, pero creía que era necesario proceder más lentamente y con más consenso para no perjudicar al establecimiento de defensa.

Filtraciones que señalan que la inteligencia de las FDI bloqueó el envío de helicópteros al Comando Sur de las FDI y que drones y aviones fueron impedidos de prestar ayuda hasta que era demasiado tarde

Una serie de filtraciones el lunes por la noche, así como meses atrás, sugieren que la Fuerza Aérea habría podido brindar más ayuda y de manera más rápida para frenar o prevenir la invasión, pero fue bloqueada por la inteligencia de las FDI. Estas filtraciones probablemente provienen de funcionarios del Comando Sur de las FDI o partidarios del comandante, el Mayor General Yaron Finkleman, quienes culpan a la inteligencia de las FDI o a la Fuerza Aérea por no brindarles suficiente apoyo.

Las filtraciones también resaltan cuidadosamente que Finkleman interrumpió de inmediato unas vacaciones familiares en el Norte en medio de la noche, horas antes del ataque del 7 de octubre, cuando se enteró de algunas de las señales preocupantes. La crítica a la inteligencia de las FDI y a la Fuerza Aérea por rechazar las solicitudes de enviar poder aéreo a la frontera es válida. Sin embargo, Finkleman, al igual que otros altos funcionarios de las FDI, solo había destinado alrededor de 600 soldados y 12 tanques en la frontera.

Podría haber estacionado muchos más. Incluso 1,500 o más de las 460,000-500,000 fuerzas de las IDF (contando los reservistas) podrían haber sido suficientes para detener la invasión de 3,000 terroristas de Hamas. Ni Netanyahu, Halevi, la inteligencia de las IDF ni Finkleman tomaron en serio a Hamas, y todos ellos confiaron en exceso en advertencias y obstáculos tecnológicos en lugar de tener suficientes tropas en el terreno. En justicia, solo un pequeño número de funcionarios de inteligencia tomó en serio a Hamas durante la última década y algo más, y todo el país, hasta el 7 de octubre, presionaba constantemente a la clase política y a las IDF para reducciones de tropas, un ejército más pequeño y tiempos de servicio más cortos.