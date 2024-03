Mayoría muerta por estampida en la catástrofe del convoy de ayuda en Gaza, investigación de las FDI

Las FDI confirmaron el domingo por la mañana que habían completado su revisión y encontrado que no ocurrió ningún ataque con drones durante un incidente la semana pasada, donde los palestinos fueron pisoteados hasta la muerte mientras intentaban cargar contra un convoy de ayuda.

"Las FDI han concluido una revisión inicial del lamentable incidente donde civiles de Gaza fueron pisoteados hasta la muerte y heridos mientras cargaban contra el convoy de ayuda. Nuestra revisión inicial ha confirmado que no se llevó a cabo ningún ataque por parte de las FDI hacia el convoy de ayuda", publicaron las FDI en un comunicado.

El portavoz de las FDI, Contraalmirante Daniel Hagari, dio una rueda de prensa en la que confirmó que Israel había estado involucrado en la facilitación del convoy de ayuda en el norte de Gaza el jueves.

La operación, destinada a garantizar que los palestinos tuvieran acceso a ayuda humanitaria, estaba en su cuarta noche de operación cuando ocurrió el incidente del pisoteo.

