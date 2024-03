Relatora Especial de la ONU 'desconoce' ataques con cohetes contra Israel

Reem Alsalem, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, confirmó durante una entrevista el martes que desconocía los frecuentes ataques con cohetes realizados por Hamas y Hezbolá contra Israel.

Hablando con Bar Shem-Ur de Ynet, Alsalem comentó sobre informes que acusan a Israel de cometer "crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un genocidio en desarrollo".

Reem Alsalem, the @UNSRVAW (UN's Special Rapporteur on violence against women and girls) is more than happy to vilify Israel but is silent about the constant barrage of rocket fire targeting millions of Israelis. Her response? She hasn’t seen any reports of rockets being… pic.twitter.com/5Ijqh5b4Po — Israel ישראל (@Israel) March 5, 2024

Al escuchar que Alsalem no mencionó cómo la guerra, que comenzó con la invasión de Hamas el 7 de octubre, había impactado a los israelíes, Shem-Ur comentó: "pero en las ciudades israelíes y en las escuelas israelíes también están siendo bombardeadas todos los días".

En respuesta al comentario, Alsalem confirmó con tono interrogativo "¿Todos los días?"

Heridos llegan al centro médico Ziv de Tzfat, tras resultar heridos por un misil disparado por la organización terrorista Hezbolá a primera hora de hoy en la ciudad septentrional israelí de Tzfat, 14 de febrero de 2024. (credit: DAVID COHEN/FLASH 90) Continuando, Alsalem dijo: "Bueno, recomendaría, si ese es el caso, recomendaría que también envíen esa información a los procedimientos especiales para que podamos investigarlo".

"¿No ves los informes?" preguntó Shem-Ur. "¿No ves los misiles que vienen del norte por Hezbolá y del sur por Hamas?"

"Hasta este momento, no he visto eso, no," confirmó Alsalem.

El mismo día de la entrevista, más de 30 cohetes fueron disparados desde Líbano hacia Kiryat Shmona el martes por la tarde, con 17 cohetes cayendo en áreas abiertas y 13 interceptados por defensas aéreas, según el municipio.

El lunes, una persona fue asesinada y otras 7 resultaron heridas después de que un misil antitanque de Hezbolá golpeara el área en la que estaban trabajando en Margaliot. Las partes heridas eran todos trabajadores tailandeses.

Hezbolá se responsabilizó por el barril de cohetes, diciendo que fue llevado a cabo en respuesta a los ataques israelíes en Hula más temprano en el día.

La participación oficial de Alsalem en la guerra entre Israel y Hamas

Alsalem co-escribió un informe en febrero junto con Francesca Albanese acusando a las FDI de abusar sexualmente de mujeres y niñas palestinas.

Cuando le preguntaron de dónde sacó su información para este informe en una entrevista con "Hazinor" de Canal 13, dijo que la "información razonablemente creíble" había venido de fuentes que no podía citar y de Euro-Med.

Se informa que Euro-Med está dirigido por el conspiranoico antisionista Richard Falk, quien afirmó que Israel fue responsable del atentado en el Maratón de Boston.

“I’m a human rights expert, not a terrorism expert.” Meet the @UNSRVAW whose mandate is to combat violence against women and girls, but can’t bring herself to address or condemn the rape of Israeli women and girls. Shameful. @Bar_ShemUrpic.twitter.com/WCcalblCXr — Tamar Schwarzbard (@TSchwarzbard) March 5, 2024

Alsalem también afirmó que no había visto pruebas suficientes para aceptar que hubo violaciones el 7 de octubre.

Ella insistió en que "podría haber sucedido", a pesar de que dos días antes la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en Conflictos, Pramila Patten, revelase que había pruebas sustanciales que concluyen que las víctimas, así como los rehenes y supervivientes del 7 de octubre, fueron abusados sexualmente y violados por terroristas de Hamás.

Tamar Uriel-Beeri contribuyó a este reportaje.