EE. UU. crea defensa ante la persistencia de ataques de drones houthis

Los Houthis de Yemen, apoyados por Irán, lanzaron en marzo un gran ataque contra buques en el Mar Rojo. Los ataques comenzaron sobre las cuatro de la madrugada y se prolongaron durante dos horas, según informó el Mando Central estadounidense. El ataque incluyó el uso de drones, o como los describió EE.UU., "vehículos aéreos no tripulados a gran escala". Se trata de drones de "ataque unidireccional", que EE.UU. denomina ahora OWA. Los medios de comunicación estatales iraníes afirmaron que los houthis utilizaron 37 drones en el ataque. Irán ha exportado el Shahed 36 y otros tipos de tecnologías de aviones no tripulados a los Houthis de Yemen en los últimos años.

"El CENTCOM y las fuerzas de la coalición identificaron los UAV de ataque unidireccional (OWA) y determinaron que representaban una amenaza inminente para los buques mercantes, la Armada estadounidense y los buques de la coalición en la región. Buques y aeronaves de la US Navy, junto con múltiples buques y aeronaves de la marina de coalición, derribaron 15 OWA UAV. Estas acciones se llevan a cabo para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras", declaró el Mando Central de los Estados Unidos.

Los ataques de los Houthis han aumentado en las últimas semanas y se han vuelto más mortíferos. Por ejemplo, a mediados de marzo, los Houthis atacaron un barco llamado Rubymar, y el barco se hundió después de dos semanas haciendo agua. Tuvo que ser abandonado. Luego, el miércoles de la semana pasada, los Houthis atacaron un barco llamado True Confidence, matando a tres miembros de la tripulación. El ataque del 9 de marzo es ahora la última escalada.

Continúan los ataques estadounidenses contra los Houthis

El 8 de marzo, Estados Unidos llevó a cabo un "ataque de autodefensa contra dos misiles antibuque montados en camión de terroristas Houthi respaldados por Irán en zonas de Yemen controladas por los Houthi." El Mando Central de EE.UU. dijo que "aproximadamente a las 15:55 (hora de Sanaa), los terroristas Houthi dispararon dos misiles balísticos antibuque desde Yemen en el Golfo de Adén contra el M/V Propel Fortune, un buque de bandera, propiedad y operado por Singapur. Los misiles no hicieron impacto en el buque. No se han registrado heridos ni daños. Estas acciones se llevan a cabo para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para los buques mercantes y de la US Navy".

El Mando Central estadounidense está aumentando sus esfuerzos contra los houthis, pero el ataque con drones del 9 de marzo, el hundimiento del Rubymar y el ataque al True Confidence ilustran un patrón de comportamiento que demuestra que los houthis respaldados por Irán no se amilanan y, de hecho, se sienten envalentonados.

Aunque los Houthis están incrementando sus ataques, en las últimas dos semanas se ha producido una pausa en los ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria. Esto se produce tras el ataque del 27 de enero en el que murieron tres militares estadounidenses. Estados Unidos tomó represalias en febrero con ataques contra Hezbolá Kataib, apoyada por Irán, en Irak. Ahora, se cree que los proxies iraníes en Siria e Irak pueden haber reducido sus ataques, al menos por ahora. Es posible que estén esperando órdenes de Teherán para el siguiente movimiento.

Los drones como amenaza persistente

Estados Unidos está trabajando para aumentar sus capacidades contra los drones. El 9 de marzo, el Secretario de Prensa del Pentágono, el General de División de la Fuerza Aérea Pat Ryder, ofreció una rueda de prensa. Afirmó que "la Secretaria Austin ha dado prioridad al desarrollo y rápido despliegue de capacidades para contrarrestar la urgente y creciente amenaza que suponen los sistemas de armas no tripulados." Manifestantes, en su mayoría partidarios de los Houthi, portan una bandera palestina durante una concentración en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza, en Saná, Yemen, 8 de marzo de 2024. (credit: KHALED ABDULLAH/REUTERS)

El Mando Central de Estados Unidos lleva años centrándose en la amenaza de los drones. En 2020 y 2021, el jefe del Mando Central estadounidense, Kenneth McKenzie, advirtió sobre la creciente amenaza de los drones. "Discuto todo el tiempo con mis amigos de la Fuerza Aérea que el futuro del vuelo es vertical y no está tripulado", dijo McKenzie durante un evento en el Instituto de Oriente Medio. "Y creo que lo estamos viendo ahora".

En julio de 2023, los congresistas estadounidenses Josh Gottheimer y Andrew Garbarino presentaron la ley bipartidista estadounidense-israelí contra los drones asesinos, diseñada para impulsar la cooperación entre Estados Unidos e Israel. El funcionario de Gottheimer señaló que "la legislación bipartidista, que llega en medio de un aumento de los ataques con aviones no tripulados en Oriente Medio, ayuda a llenar las lagunas identificadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos mediante la autorización de proyectos de cooperación destinados a frustrar los pequeños sistemas aéreos no tripulados -a menudo suministrados por Irán- que amenazan tanto la seguridad nacional estadounidense como la israelí."

Nuevo departamento estadounidense para mitigar los ataques con drones

El arsenal iraní de aviones no tripulados asesinos no ha hecho más que crecer en los últimos años, y los ataques en Oriente Próximo han matado y herido a estadounidenses, lo que demuestra una vez más por qué la amenaza del terrorismo sigue siendo tan omnipresente. Seguimos viendo cómo los grupos terroristas apoyados por Irán atacan a civiles inocentes, y por eso debemos tomar medidas concretas para contrarrestar sus mortíferas capacidades con aviones no tripulados. Esta legislación trata de proteger las vidas de estadounidenses e israelíes", declaró el congresista Josh Gottheimer.

El ejército estadounidense también cuenta con una oficina conjunta del programa contra los UAS. Esa oficina se creó para hacer frente a las crecientes amenazas de los drones que se habían detectado en 2020. Ahora Ryder señaló que "esta semana, el secretario [Austin] ha ordenado la creación de un Grupo de Integración Superior del Combatiente (Warfighter Senior Integration Group) para centrar los esfuerzos de todo el departamento en hacer frente a este desafío operativo urgente". Este Grupo de Integración de Altos Combatientes (SIG) reunirá a los máximos responsables del departamento para impulsar soluciones que apoyen a los combatientes estadounidenses en todos nuestros mandos de combate".

Y añadió: "El grupo ayudará a identificar las capacidades necesarias y las soluciones asociadas para actuar con rapidez en todos los ámbitos, centrándose a corto plazo en la lucha contra los sistemas aéreos no tripulados". Como demuestran los éxitos de otros SIG de combatientes, como los de Irak, Siria y Afganistán, así como el SIG de Ucrania creado en 2022, la creación de este nuevo SIG de combatientes aportará la atención interdepartamental y la rapidez que la amenaza exige en la actualidad. Esperamos con interés la acción en este impulso formal y, cuando sea posible, proporcionaremos detalles sobre su trabajo en los próximos meses."