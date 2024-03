Experto israelí explica cómo Biden ha ayudado a revivir a Hamás

Zvi Yehezkeli, jefe del escritorio árabe en Channel 13 News, habló recientemente con Erel Segal y Yair Oppenheimer en la radio 103FM. Yehezkeli abordó la preocupación expresada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a la acción militar en Rafah, junto con una aguda crítica al comportamiento del primer ministro, Benjamin Netanyahu, durante la actual guerra entre Israel y Hamás.

"Esta guerra entera trata de paciencia", afirmó. "Puede ser que [el líder de Hamás en Gaza, Yahya] Sinwar también haya pensado que si Israel está al borde de [invadir] Rafah y le ofrecen un acuerdo temporal diciendo 'Renunciarás al alto el fuego en Gaza', los israelíes renunciarán a su demanda de que se devuelvan todos los rehenes. Vas tras 40 rehenes vivos, cada uno aporta un día de alto el fuego, lo que significa que haces el ramadán. La suposición era que era bueno para todos. Tiendo a creer que Sinwar mira el mapa y dice '¿Para qué necesito esto? Si he llegado hasta aquí y no estoy en peligro, y la ayuda humanitaria está fluyendo hacia la Franja de Gaza, ¿por qué debería ir por un acuerdo ahora? Vamos a alargarlo'. La opinión pública mundial se está inclinando gradualmente hacia Hamás".

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 16 de febrero. (credit: LEAH MILLIS/REUTERS)

La influencia estadounidense en Gaza y la psique de Hamás

Añadió además: "Mira lo que le pasó a la posición de Estados Unidos en los últimos meses. Biden afirmó 'Cortaré su ayuda'. Así es como Biden, en mi opinión, resucita a Hamás. Es un tubo de oxígeno para Hamás. Un ciudadano de Gaza que ahora recibe ayuda y alimentos estadounidenses no agradece a los americanos. Ahora hay muelles flotantes que van a entregar dos millones de porciones de ayuda al día. Puedo enviarte un video ahora mismo de una bloguera de Rafah contando lo que su madre prepara para el almuerzo. Hay comida en Gaza. Creo que en las zonas pobladas, donde hay población y todo Rafah, no hay escasez de alimentos. Hay mercado negro, dominación, aumentos de precios. [Pero] no hay gente hambrienta."

"Para todos los movimientos nacionalistas como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) e incluso Fatah, la historia ha terminado", aclaró Yehezkeli sobre lo que está sucediendo en la Autoridad Palestina. "Miro los libros de texto, creo que mientras la Autoridad Palestina eduque que toda Palestina es suya, creo que ahora mismo están divididos. Solo quiero ver qué están enseñando. Reconocen que quieren partes de Israel desde 1948. Eso es algo que no ha sido borrado para ellos. La historia dice que aquí hay una guerra con un resultado nulo. Incluso Marwan Barghouti, a quien conocí en prisión, dijo que el día en que haya un estado palestino no podrá impedir que Hamás ejerza el derecho al retorno. No podemos quitarles el derecho de soñar con sus hogares. No renunciaron al derecho al retorno."

La barrera del miedo entre los residentes se está resquebrajando. Sinwar (credit: REUTERS)

Respecto a su película sobre los terroristas de Nukhba, Yehezkeli contó: "Lo que había era una industria de muerte que principalmente niega nuestra existencia."

Edición por Michal Kadosh para la radio 103FM.