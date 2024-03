Israel en guerra: las FDI atacaron más de 4,500 objetivos de Hezbolá en Líbano y Siria Las FDI han matado a más de 300 terroristas de Hezbolá, así como han herido a más de 750, con casi todos los puestos de observación en la frontera del grupo terrorista destruidos. YONAH JEREMY BOB By

Israel at war: IDF struck over 4,500 Hezbollah targets in Lebanon, Syria ( IDF SPOKESPERSON'S UNIT)