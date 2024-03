'Una máquina de matar': Profesora de la Universidad Hebrea suspendida por comentarios sobre Israel

La profesora Nadera Shalhoub-Kevorkian fue suspendida de enseñar en la Universidad Hebrea de Jerusalén por hacer comentarios incitantes durante la guerra entre Israel y Hamás, anunció la universidad el martes.

En una carta enviada a la diputada Sharren Haskel, el presidente de la Universidad, el profesor Asher Cohen, y el rector de la universidad, el profesor Tamir Sheafer, explicaron el motivo detrás de la decisión.

“There is so much love in Palestine" w/ Nadera Shalhoub-KevorkianThe brothers talk with Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian about life under occupation in East Jerusalem and the affirmation of life and love at the heart of the Palestinian struggle for freedom. pic.twitter.com/egweIHQC5v