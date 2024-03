¿Cómo pudieron regresar 500 terroristas al Hospital Shifa? - Análisis

Durante la última semana, las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo una compleja redada en el Hospital Shifa. El hospital es un gran complejo extenso. La redada comenzó hace una semana, en la noche del 17 de marzo. Durante siete días, las FDI han estado peinando edificios y la zona, enfrentándose a terroristas armados y deteniendo sospechosos. Informes indican que se encontraron alrededor de 800 sospechosos, y 500 de ellos son miembros confirmados de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Esta es la mayor cantidad de terroristas encontrados en un solo lugar desde que comenzó la guerra y una de las operaciones más importantes y complejas de este tipo realizadas por las FDI desde el 7 de octubre.

Todo esto requiere una mayor atención. ¿Cómo es posible que tantos terroristas, en su mayoría hombres de entre 20 y 50 años, hayan llegado a este hospital en los últimos meses? Tuvieron que haber llegado en los últimos meses porque las FDI primero operaron para limpiar el área alrededor de Shifa de terroristas en noviembre. Esto significa que estos hombres se infiltraron nuevamente. Son hombres con antecedentes, algunos de ellos involucrados en terrorismo desde hace muchos años, incluidos planes en Cisjordania vinculados a la guerra de 2014, así como los ataques del 7 de octubre.

Las FDI han enfatizado que encontraron numerosos comandantes de Hamas y una gran cantidad del comando de la Yihad Islámica Palestina en Shifa. "Al principio de la guerra, destruimos la infraestructura subterránea excavada bajo el hospital, y confiscamos equipos militares y armas escondidas en él. El centro de comando de los terroristas en el Hospital Shifa fue tratado en ese momento. Los terroristas huyeron en la operación anterior cuando llamamos a evacuar el complejo", dijo el portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, el 21 de marzo.

También señaló que las FDI operaron de manera diferente para sorprender a Hamas esta vez. "Irrumpimos en el complejo por sorpresa. La operación fue liderada por la 162ª División y llevada a cabo por unidades de fuerzas especiales lideradas por Shayetet 13, en plena cooperación en el terreno, hombro a hombro con el ISA y la Unidad 504 para extracción de inteligencia en el campo. Utilizamos tácticas de engaño en esta operación, y fue esto lo que llevó al éxito y la detención de los 358 terroristas, y aún hay más dentro de este complejo que no han logrado escapar. Esto llevó a que Hamas y la Yihad Islámica resultaran gravemente dañadas como resultado de la operación", dijo Hagari.

Sabemos que después de que comenzó la redada, los terroristas se retiraron a áreas clave del hospital y se atrincheraron en la sala de emergencias, la sala de maternidad y la sala de quemados de Shifa. Esto se ajusta al modus operandi habitual de Hamas. Ellos ven los hospitales como activos clave y nodos en su comando y control de Gaza. Ellos creen que las FDI no querrían trabajar en un hospital y terminar con el lugar destruido. Las FDI han dicho ahora, el 24 de marzo, que Hamas ha causado daños en muchas áreas del hospital.

Un soldado israelí cerca del hospital al-Shifa, donde el ejército israelí afirma que se encontraron armas, en la ciudad de Gaza, en esta imagen tomada de un vídeo difundido el 25 de marzo de 2024. (credit: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS) Hamas claramente se sintió seguro en el hospital. Sabían que Israel había realizado incursiones en esta área en noviembre. Por ejemplo, en noviembre, las FDI descubrieron un sistema de túneles bajo el edificio catarí en el hospital. Las FDI tuvieron que volver al edificio catarí durante la redada del último año. El hecho de que Hamas se sintiera seguro en esta área puede estar relacionado con otra reciente redada de las FDI que apuntaba a las Torres Hamad cerca de Khan Yunis. Este proyecto, financiado por Doha, pretendía proporcionar bonitos apartamentos suburbanos para los gazatíes. Hamas parece haberse infiltrado en las torres durante los últimos meses. En ambos casos, Hamas parecía sentirse seguro en Shifa y en las torres Hamad. Ahora, han perdido casi 1,000 terroristas en ambos lugares cuando se suman todas las personas detenidas en las dos operaciones de las últimas semanas.

¿Qué tiene en cuenta Hamas?

Es importante observar el momento aquí para entender los cálculos probables de Hamas. A principios de marzo, los informes indicaban que Israel estaría bajo presión para un alto el fuego antes del Ramadán. Eso significaba que el alto el fuego supuestamente comenzaría alrededor del 10 de marzo. Sin embargo, Hamas aumentó sus demandas y se negó a proporcionar una lista de rehenes vivos. Hamas creía que Israel estaría bajo presión para un alto el fuego sin que los rehenes fueran liberados. Israel redujo las operaciones en Gaza y redistribuyó algunas unidades, pero las FDI también intensificaron las incursiones en Gaza. Esto incluyó incursiones en los últimos meses en áreas que las FDI despejaron en noviembre, entre ellas una incursión en Shati y luego en Zaytun. Sin embargo, las FDI también advirtieron a quienes estaban en Zaytun sobre la redada antes de que sucediera.

Hamas asumió que recibirían una advertencia si las FDI volvían a Shifa. También asumieron que las FDI estaban bajo presión después de haber registrado el Hospital Nasser en Khan Yunis. Hamas pensó que Israel no volvería a Shifa, y por lo tanto, casi 1,000 terroristas parecen haberse congregado allí. Estas grandes cantidades de hombres juntos habrían sido claramente visibles. Habrían parecido bien alimentados, a diferencia de decenas de miles de otros refugiados cerca del hospital. En algunos casos, estos hombres habrían estado armados. No necesitaban estar armados todo el tiempo porque las armas estaban almacenadas en varios lugares. Hamas opera como una mafia, y los miembros de la mafia no siempre necesitan estar armados. Las armas se guardan en lugares de fácil acceso para que los miembros puedan acceder a ellas si es necesario. Aun así, Hamas se habría sentido seguro en Shifa, como si estuvieran regresando a sus hogares, por lo que no necesitaban armas. Asumieron que el alto el fuego les permitiría establecer un centro de mando allí para recuperar el control del norte de Gaza, donde se estima que hay unas 30,000 personas.

Hamas parece operar a veces en Gaza de civil y sin armas, excepto cuando necesita armas. Por ejemplo, los pistoleros de Hamas han estado involucrados en la muerte de civiles que intentaban acceder a la ayuda. Parece que Hamas es responsable de algunos de los incidentes en la rotonda de Kuwait cerca de la ciudad de Gaza. Esto significa que Hamas arma a sus hombres cuando necesita, pero a menudo, los hombres parecen merodear sin armas. Cuando las FDI asaltaron Shifa, al menos 180 terroristas fueron eliminados en tiroteos. Los terroristas también tienen morteros cerca.

La imagen general que emerge es que Hamas regresó a Shifa porque creía que se anunciaría un alto el fuego a principios de marzo. Cuando el alto el fuego no ocurrió, probablemente consultó con su liderazgo, que está basado en Gaza y en el extranjero. Probablemente escucharon que Occidente estaba presionando por el alto el fuego y que Hamas no debería preocuparse demasiado; pronto serían reconstituidos en el norte de Gaza.

La redada sorpresa frustró sus planes. Sin embargo, Hamas sigue operando en el norte y también en el centro y el sur de Gaza. Por ejemplo, el lunes dispararon cohetes contra Ashdod desde Deir al-Balah en el centro de Gaza, el primer disparo de cohetes de este tipo en dos meses.

Hamas entiende la línea de tiempo en Gaza. Puede leer los medios occidentales y ver los debates en la ONU y las noticias. Está esperando un alto el fuego. Sabe que es acogido en el extranjero por dos aliados occidentales y asume que sus anfitriones y patrocinadores ayudarán a devolver al grupo terrorista al poder en Gaza y a ayudarlo a llegar al poder en Cisjordania. Para Hamas, lugares como Shifa son los nodos naturales en su imperio del terror en Gaza que necesitan reconstituir para retomar el poder nuevamente.