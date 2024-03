FDI despliegan reconocimiento facial en Gaza para mejorar vigilancia en operaciones antiterroristas

Oficiales de seguridad israelíes revelaron al New York Times que las FDI están utilizando tecnología de reconocimiento facial en Gaza, incluyendo la unidad de inteligencia cibernética Unidad 8200, para localizar rehenes y miembros de organizaciones terroristas.

La tecnología fue utilizada inicialmente en Gaza para buscar rehenes israelíes tomados por Hamás durante la masacre de Hamás el 7 de octubre, informó el New York Times el miércoles, citando a oficiales de inteligencia anónimos.

Después de que Israel comenzara su ofensiva terrestre en Gaza, el programa se utilizó cada vez más para buscar a cualquier persona con vínculos con Hamás u otros grupos terroristas.

Los tres oficiales de seguridad que revelaron la información al New York Times dijeron a la publicación que lo hicieron porque estaban preocupados de que fuera un mal uso del tiempo y los recursos por parte de Israel, según el informe.

El programa de reconocimiento facial utiliza tecnología de Corsight, una empresa privada israelí, y también de Google Photos. Las FDI cargan una base de datos de personas conocidas en Google Photos y luego utilizan la función de búsqueda de fotos del servicio para identificar a las personas. La tecnología de Corsight permite al personal de inteligencia identificar rostros en multitudes y en imágenes borrosas de drones y reconocerlos. Sin embargo, la tecnología no es completamente precisa.

Unidad de inteligencia de las FDI trabajando en el descubrimiento de una estafa honeypot de Hamás. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Según el sitio web de Corsight, su tecnología requiere que menos del 50% de un rostro esté visible para un reconocimiento preciso. The New York Times informó que el presidente de Corsight publicó en LinkedIn que la tecnología de reconocimiento facial podría funcionar desde "ángulos extremos, incluso desde drones, oscuridad, mala calidad".

Ejemplo de un arresto equivocado

El informe relata el arresto de un poeta de Gaza, Mosab Abu Toha, que fue identificado utilizando esta tecnología. Fue llevado a interrogatorio por las FDI y presuntamente golpeado e interrogado por las FDI durante dos días antes de ser devuelto a Gaza. Cuando fue liberado, las FDI le dijeron que su interrogatorio había sido un "error". En un comunicado, las FDI dijeron que el poeta fue llevado a interrogatorio debido a "información de inteligencia que indicaba una serie de interacciones entre varios civiles y organizaciones terroristas dentro de la Franja de Gaza".

Mosab Abu Toha escribió sobre su experiencia en The New Yorker y atribuye su liberación a una campaña liderada por periodistas de The New Yorker y otras publicaciones. Dijo que las FDI conocían su nombre legal completo sin que él dijera una palabra.

Después del 7 de octubre, a los funcionarios de inteligencia israelíes en la Unidad 8200 se les ordenó crear una "lista negra" de miembros de Hamás que participaron en la masacre. La unidad también revisó imágenes de los ataques de las cámaras de seguridad y videos subidos por Hamás a las redes sociales. En este punto, Corsignt fue llamado para crear un programa de reconocimiento facial en Gaza, según relataron tres funcionarios de inteligencia.

A medida que la operación en Gaza se expandía, el programa de reconocimiento facial crecía. A los soldados que ingresaban a Gaza se les daban cámaras con la tecnología, y se establecieron puestos de control a lo largo de las carreteras que los palestinos usaban para huir de las zonas de combate, con cámaras escaneando rostros.

Las FDI se negaron a comentar sobre la actividad en Gaza, pero dijeron que el ejército "realiza operaciones de seguridad e inteligencia necesarias, haciendo esfuerzos significativos para minimizar el daño a la población no involucrada". Añadieron: "Naturalmente, no podemos referirnos a las capacidades operativas e de inteligencia en este contexto".

A medida que avanza la tecnología de inteligencia artificial, la tecnología de reconocimiento facial se utiliza cada vez más a nivel mundial. A veces facilita los viajes de manera más sencilla, y otras veces se utiliza con fines autoritarios, como en Rusia o China.