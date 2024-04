Halevi, Kohavi sobredimensionaron la inteligencia sobre las fuerzas de combate

El ex subjefe de Estado Mayor del IDF, Mayor General (Rsv.) Uzi Dayan habló recientemente con el Prof. Aryeh Eldad y Ron Koffman en Radio 103FM, y se refirió a informes sobre un documento interno del IDF publicado en agosto de 2021, que describe detalladamente el sistema de defensa en la zona fronteriza de Gaza e incluso la mentalidad predominante en el sistema militar israelí en los últimos años.

"Leí los informes muy detenidamente, es un excelente artículo por cierto, pero no leí el documento. Conozco a las personas y conozco el tema. Por ejemplo, me reuní con [el ex jefe de Estado Mayor del IDF Aviv] Kohavi cuando era el jefe de la Inteligencia Militar de Israel, le dije, 'Tienes cientos de soldados de combate cibernético en inteligencia, por lo que debes saber que existe la ciberguerra, pero no existen ciber-soldados.' Quien lucha debe ser un verdadero soldado de combate, el que aprieta el gatillo... Puedes recopilar inteligencia, pero la inteligencia cibernética no derrotará al terrorismo en ninguna circunstancia", dijo Dayan.

Kohavi entonces me dijo cuánto ayudaría, por ejemplo, a localizar los cohetes. Las FDI pueden encontrar cada cohete y saber desde dónde fue disparado, y cuánto podemos golpear a los líderes de Hamas. Le dije que simplemente no sucedería y que debería esperar a la próxima vez que entrara en Gaza.

"Hasta el día de hoy disparan cohetes enterrados en el suelo. También le dije que la unidad de inteligencia está desarrollando cosas maravillosas desde un punto de vista tecnológico, pero se debe enseñar a los comandantes que no deben depender de ese tipo de éxito. Tienes que recordar, tanto Kohavi como Herzi Halevi eran los jefes de inteligencia. En mi opinión, exageraron su éxito." El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kohavi, se dirige a los asistentes a la conferencia ''Operación: Rompe la ola''. (credit: IDF)

Israel necesita más seguridad física para el éxito en la guerra, menos intervención cibernética

Con respecto a un reciente ataque terrorista, Dayan comentó: "Lo que se debe hacer tiene poco que ver con la tecnología y más con asuntos de seguridad. En primer lugar, hay demasiado espacio allí para una brigada; el Mar Muerto hasta la frontera siria es demasiado para una brigada. La dependencia de la inteligencia y la tecnología es algo bueno para nuestro ejército pequeño y sofisticado bajo ciertas condiciones, pero ciertamente no en la guerra contra el terrorismo. Después del ataque terrorista, lo que se necesita es más seguridad física y la cerca de seguridad debe mejorarse porque no ha sido supervisada durante muchos años. En el lado tecnológico, necesitamos proporcionar más drones."

Dayan concluyó: "El Estado de Israel necesita ejercer su soberanía, pero antes que nada necesita duplicar la población. Tan pronto como haya el doble de colonos y muchas más colonias, controlaremos el territorio. No estoy diciendo que por cada ataque terrorista debamos establecer una colonia, pero con 7,000 colonos y una brigada no controlamos toda nuestra frontera oriental. Este es precisamente el momento de duplicar la población. No hay un solo hotel en el Valle del Jordán, no hay un solo centro de visitantes, así que es simplemente un lugar que necesitamos colonizar."

Shani Romano/103FM contribuyó a este informe.