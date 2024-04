Ex oficial de Shin Bet: Hamas no está bajo suficiente presión para un acuerdo de rehenes

Durante una entrevista el domingo, Shalom Ben Hanan, un ex miembro senior del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) que actualmente trabaja en el Instituto de Política contra el Terrorismo en la Universidad Reichman, abordó el rescate del cuerpo del rehén Elad Katzir.

"Esta operación compleja comenzó con una recolección de inteligencia precisa, con una difícil decisión de llevar a cabo la operación en una zona de guerra", dijo Ben Hanan a 103FM. "Es una operación importante y valiosa que sirve a un objetivo y un deseo de traer de vuelta a todos sanos o muertos, y también estamos dispuestos a arriesgar soldados por ello."

Con respecto a las posibilidades de éxito de la delegación que fue a negociar a El Cairo, Ben Hanan mencionó: "Creo que la probabilidad no es alta. Todavía no hemos llegado a un punto en el que Hamas tenga una razón para un acuerdo. Creo que hay momentos en las negociaciones en los que debemos iniciar una crisis y ajustar nuestro lenguaje. Anunciar la cesación de las negociaciones y renovar la presión militar... Vemos que las negociaciones actualmente no avanzan. Nos retiramos y elevamos el listón y no recibimos respuesta del otro lado, y entendemos que [el jefe de Hamas, Yahya] Sinwar aún no está allí; la negociación es principalmente entre nosotros y los mediadores." Yahya Sinwar (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

¿Por qué Israel no ha tenido éxito en recuperar a los rehenes?

Cuando se le preguntó sobre las operaciones de rescate militar y su falta de gran éxito hasta ahora, Ben Hanan dijo que mientras Hamas actualmente tiene las cartas (los rehenes), no hay una necesidad urgente para ellos de usar esa palanca en este momento. "Necesitamos llegar a un punto donde los secuestradores quieran aprovechar esas cartas... Para llegar a un compromiso doloroso, debemos renovar la presión militar hasta que los secuestradores se sometan."

Ben Hanan argumentó que Israel no debería ceder ante la indecisión: "No podemos renunciar a nuestra determinación, y creo que la vacilación no conduce a resultados. Necesitamos ser más decididos, especialmente cuando vemos que la otra parte no quiere poner fin a esto. Ellos lo ven de manera diferente."