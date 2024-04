El activismo proisrael de Ritchie Torres desata polémica en DC y en su propia familia

(New York Jewish Week) - La semana pasada, circuló en línea un video que generó comentarios apasionados tanto de los seguidores como de los opositores de Ritchie Torres.

En el clip de dos minutos, compartido el 4 de abril, el congresista del Bronx responde a acusaciones de activistas pro palestinos de apoyar el hambre de niños durante un genocidio en Gaza. En respuesta, niega que Israel esté cometiendo un genocidio y culpa a Hamas por la crisis humanitaria en Gaza al robar la ayuda destinada a civiles. Ambos argumentos se ajustan estrechamente a la línea del gobierno israelí.

Un activista pro-Israel llamó a Torres "un rey" por cómo respondió a los activistas. Un oponente escribió: "¡Torres miente, la gente muere!"

Torres no está acostumbrado a la atención

Pero para Torres mismo, el intercambio fue un cambio brusco con respecto a la recepción que tuvo dos días antes, cuando concluyó un viaje de tres días a Israel. Allí, según dijo al New York Jewish Week, lo trataron como una celebridad.

"Es inusual que la gente me pida un autógrafo sin confundirme, sin pensar que soy alguien distinto a mí mismo", dijo. En el pasado lo han confundido con Trevor Noah, el ex presentador de The Daily Show.

Ritchie Torres visita Israel a principios de mes (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

"Entré en Israel pensando que no tenía reconocimiento de nombre", dijo. "Pero tenía un poco más de lo que pensaba".

Esa actitud positiva refleja la posición cada vez más impopular que Torres ha forjado para sí mismo en los seis meses desde el 7 de octubre. En las semanas posteriores a la invasión de Hamás, casi todos los funcionarios del Capitolio expresaron su apoyo a Israel. Ahora, las críticas hacia su esfuerzo de guerra se han acumulado entre los demócratas, y Torres es uno de los pocos legisladores del partido que sigue siendo un firme defensor de las acciones de Israel y a menudo de los puntos de vista de su gobierno.

El apoyo de Torres a Israel lo ha convertido en uno de los mayores receptores de fondos de AIPAC y otros grupos pro-Israel. Pero también ha dicho que sufre un constante oprobio por esa postura. En Navidad, activistas dejaron una muñeca de bebé ensangrentada fuera de su oficina. Se suponía que representaba a Jesús como palestino.

"La escalada en la intimidación y la incitación contra los miembros del Congreso parece dirigirse en una dirección peligrosa", escribió en respuesta en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. "Yo, por mi parte, no seré intimidado".

A veces, la tensión golpea muy cerca de casa, muy cerca. Dijo que ya no estaba en términos de habla con un familiar cercano al que pidió a New York Jewish Week que no identificara por sus posturas sobre Israel.

Su estado de ánimo, al menos según las fotos enviadas por su oficina, era diferente en Israel, donde se le veía relajado y feliz. Después de regresar del viaje, elogió a los israelíes como "resilientes" y al país como "inspirador". Dijo que el mundo sufre "amnesia" sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel, que mató a unas 1.200 personas y tomó aproximadamente 250 rehenes.

"Imaginen conocer personalmente a casi la mitad de los más de 200 rehenes secuestrados el 7 de octubre, una escala de trauma que la mayoría de nosotros no podemos imaginar", escribió en X al día siguiente de regresar del viaje, patrocinado por la UJA-Federación de Nueva York. "Estas son solo algunas de las historias que escuché mientras experimentaba Israel por primera vez desde el 7 de octubre. #NuncaOlvidar".

Un punto central del viaje de Torres fue una visita al kibutz Nir Oz, que permanece en gran parte en ruinas después de que decenas de residentes fueran asesinados o tomados como rehenes el 7 de octubre. Pero aquellos que viajaban con él dijeron que a lo largo del viaje, Torres se encontró con el honor así como con el horror: No podía dar un paseo nocturno, dijeron, sin ser detenido.

Bini Krauss, el director de la Academia SAR Ortodoxa en Riverdale, describió la escena en la última noche en el Muro Occidental, donde ambos se unieron a un servicio conmemorativo por el exsenador Joe Lieberman, que acababa de fallecer. Soldados israelíes y otros rezando en el Muro notaron a Torres y lo rodearon.

"Definitivamente es un héroe en la comunidad israelí, en la comunidad judía", dijo Krauss, quien ha hospedado a Torres en su escuela desde el 7 de octubre.

En temas más allá de Israel, Torres es considerado un progresista, aunque las tensiones causadas por la guerra en Gaza lo llevaron a abandonar el Caucus Progresista del Congreso a principios de este año. Declinó hacer comentarios sobre ese cambio, aunque dijo que muchos de sus colegas progresistas están de acuerdo con él en diversos grados en relación a Israel. Y el apoyo central para Israel en el Congreso, al menos a juzgar por los registros de votación, parece ser bastante alto. En noviembre, la Cámara de Representantes aprobó una moción reafirmando el derecho del país a existir con un voto de 412-1.

Desde entonces, la crítica a la campaña de Israel en Gaza ha crecido a medida que su número de muertos ha superado los 32,000, incluso proveniente de algunos de los partidarios estadounidenses más fervientes del país. Y Torres dijo que el estado del discurso público sobre Israel, donde se encuentra "nada más que críticas, demonización hiperbólica e histérica de Israel, en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales", silencia a sus colegas progresistas.

"No hay tema sobre el que reciba más odio, acoso y amenazas de muerte que sobre el tema de Israel", dijo. "Mi oficina ha sido inundada de llamadas de odio. Hay un esfuerzo concertado para intimidar a funcionarios electos como yo para que apoyen a Israel. Y hay funcionarios electos que permiten ser amedrentados al silencio y a la sumisión."

Arthur Richardson, líder de un club demócrata en el Bronx, dijo que admiraba cómo Torres soportaba las críticas por sus posturas sobre Israel. Torres, dijo Richardson, "ha permanecido firme, a pesar de todas las críticas que ha recibido, y ha recibido muchas".

Torres ha tenido la reputación de desafiar la política del partido desde que fue elegido en 2013 para el Consejo de la Ciudad de Nueva York, dijo Mark Treyger, CEO del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de Nueva York, quien se unió al viaje.

"No está en este campo para hacer amigos", dijo Treyger, quien trabajó junto a Torres en el consejo de la ciudad. Recordó el incansable -y finalmente exitoso- esfuerzo de Torres por abogar por la ayuda a los residentes afectados por el huracán Sandy. "Una cosa que puedo decirles acerca de esas audiencias que tuvimos sobre viviendas públicas, es cuántos enemigos hizo en la administración [de Bill de Blasio]".

Hasta hace poco, Torres estaba más o menos alineado con el presidente Joe Biden, quien abrazó a Israel después del 7 de octubre. Últimamente, ha comenzado a criticar al presidente por permitir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego, y por declaraciones que criticaban a Israel por la muerte la semana pasada de siete trabajadores humanitarios.

"En general, el presidente ha sido fundamentalmente solidario con Israel", dijo. "Ahora, habiendo dicho eso, tengo que discrepar respetuosamente con la decisión del presidente de abstenerse de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y no estuve de acuerdo con varias declaraciones que se han hecho. Consideré que algunas de ellas tenían un tono demasiado duro".

Algunas de esas críticas hacen eco de argumentos más comúnmente encontrados en la derecha. Torres está preocupado, por ejemplo, de que la resolución no vinculó un alto el fuego con la liberación de los más de 130 rehenes que siguen cautivos. Dijo que le preocupa que la resolución "otorgue a Hamas una mayor influencia" — el argumento clave del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un tema sobre el que no quiere opinar es el llamado del senador de Nueva York, Chuck Schumer, el mes pasado para nuevas elecciones en Israel. El demócrata, quien como líder de la mayoría es el funcionario electo judío más antiguo en la historia de EE. UU., sacudió los lazos entre EE. UU. e Israel con el discurso, donde también expresó su apoyo a Israel y criticó a Hamas.

"Si no eres israelí ni judío, como yo, no tienes derecho a opinar sobre la política interna de Israel", dijo Torres, agregando que Schumer ha sido su mentor. "La cuestión de si un judío estadounidense tiene derecho a opinar sobre la política interna de Israel me parece un debate en curso dentro de la comunidad judía. Y siento que no es mi lugar comentar sobre el debate, no tengo derecho a formar parte de ese debate".

Está listo para absorber el amor israelí, y devolverlo también. Mientras estaba en su viaje, se puso camisetas con la frase "Tráelos a casa" que le dieron sus familiares y llevó una chapa que le dio un sobreviviente de la masacre del festival de música Nova, que tenía la frase "Bailaremos de nuevo".

"Siento que esas palabras, 'Bailaremos de nuevo', capturan poderosamente la resiliencia que está tan profundamente codificada en el ADN israelí", dijo. "Dejé Israel más inspirado que deprimido".

Richardson bromeó diciendo que Torres puede inspirarse demasiado. Dijo: "Ya sabes, estar allí con él y ver el respeto y el amor que recibió de la gente de Israel; lo único que me preocupa es que le dije, 'No te vayas a mudar a Israel y vayas al Knesset y nos dejes solos aquí arriba'".