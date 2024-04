Ciudad de Yonkers aplaza resolución de alto el fuego que se oponen pro palestinos y pro israelíes

(New York Jewish Week) — Después de meses de discusiones y semanas de debate, el Consejo de la Ciudad de Yonkers ha aplazado una resolución de alto el fuego en Gaza que pretendía ser equilibrada — pidiendo el fin de la guerra entre Israel y Hamás, mientras también defiende el derecho de Israel a existir.

El consejo anunció que aplazaría la resolución al inicio de la reunión del martes por la noche, cuando estaba en la agenda. El aplazamiento se produjo después de la oposición de todos los lados en Yonkers.

A pesar de haber pedido durante meses un alto el fuego, una coalición de organizaciones pro-palestinas, incluido un grupo judío anti-sionista, protestó contra la resolución propuesta. La Coalición de Alto el Fuego de Yonkers la calificó como una “resolución sionista”, la condenó como una “versión distorsionada de la resolución original que parece minimizar la gravedad de las atrocidades” y presentó su propio borrador que elimina el lenguaje que reconoce el derecho de Israel a existir.

Protestando en contra de un alto el fuego

Mientras tanto, una avalancha de correos electrónicos de residentes judíos también había llenado la bandeja de entrada del consejo municipal protestando contra la decisión de pedir un alto el fuego en absoluto.

Ambos grupos anunciaron su intención de protestar durante la reunión, dejando al consejo sin ganas de proceder con la resolución.

Manifestantes celebran una concentración frente a las oficinas del AIPAC en Nueva York, en febrero, tras marchar y exigir un alto el fuego en Gaza. (credit: EDUARDO MUNOZ / REUTERS)

"Mi posición es, si el grupo que pidió la resolución no la apoya porque no va tan lejos como ellos quieren, y la comunidad judía no la apoya porque no quieren un alto el fuego sin la liberación de rehenes, lo cual es totalmente comprensible, entonces ¿por qué estamos llevando esto a votación?" dijo la presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad, Lakisha Collins-Bellamy, al New York Jewish Week antes de la reunión.

La disputa sobre la resolución en un gran suburbio de la ciudad de Nueva York refleja un cambio en la retórica en torno a la guerra entre Israel y Hamas seis meses después de que comenzara el 7 de octubre con la invasión de Israel por parte de Hamas. Varias ciudades han aprobado resoluciones de alto el fuego. Pero mientras que se han presentado textos competitivos ante algunos consejos municipales, los debates hasta ahora se han centrado principalmente en si pedir o no un alto el fuego.

El debate de Yonkers, por el contrario, llega en un momento en el que las llamadas para detener o al menos pausar inmediatamente los enfrentamientos han ganado cada vez más apoyo entre los legisladores estadounidenses, así como entre grupos de izquierda pro-Israel. Grupos judíos en el centro y la derecha generalmente han rechazado las llamadas a un alto el fuego. Israel y Hamás han estado participando en conversaciones indirectas sobre un alto el fuego durante meses; esta semana, Hamás nuevamente rechazó una propuesta israelí para una pausa en los enfrentamientos.

Collins-Bellamy dijo que, además de la protesta pro-palestina, miembros de la comunidad judía habían enviado alrededor de 1,000 correos electrónicos al Concejo Municipal oponiéndose a la medida. Treinta miembros de la comunidad de Yonkers se inscribieron para hablar en la reunión del consejo y Collins-Bellamy creía que todos planeaban oponerse a la resolución.

El borrador que el consejo habría considerado iba en línea con la postura de grupos judíos de izquierda y muchos funcionarios demócratas, quienes han respaldado el derecho de Israel a existir mientras se oponen cada vez más a la continuación de la guerra.

La resolución preliminar responsabiliza a Hamas por el estallido del conflicto debido a su devastador ataque del 7 de octubre, denuncia la "injusta cautividad" de más de 100 rehenes israelíes restantes; lamenta la muerte de israelíes; y reconoce el derecho de los israelíes a "vivir en Israel en paz y la existencia del estado judío democrático".

El texto también reconoce a decenas de miles de palestinos muertos y heridos, enumera un derecho a la autodeterminación palestina y pide poner fin al sufrimiento y desplazamiento en Gaza.

"El Consejo Municipal de Yonkers cree que toda vida humana es preciosa", dice la resolución. "Reconocemos la necesidad inmediata de un alto el fuego", continúa, añadiendo llamados a facilitar la ayuda humanitaria, devolver a los rehenes y detener el desplazamiento y la violencia contra los palestinos.

Collins-Bellamy dijo que "la marea ha cambiado" desde el inicio de la guerra, cuando los partidarios de Israel estaban más firmemente detrás del esfuerzo de Israel por defenderse. El creciente número de víctimas civiles "toca las fibras sensibles de la gente", dijo, y un número cada vez mayor de legisladores demócratas han respaldado un alto el fuego.

"Ellos lo hicieron bien en lugar de tabú decir: 'Oye, Israel, tal vez incluso tomemos un descanso temporal para liberar a los rehenes y obtener ayuda humanitaria allí,'" dijo.

Collins-Bellamy dijo que el consejo fue abordado por activistas pro-palestinos sobre una resolución de alto el fuego en enero. Collins-Bellamy dijo que tenía poco conocimiento del conflicto en ese momento y comenzó a investigar para formular una resolución. Pero los borradores sucesivos propuestos por el consejo fueron rechazados por el grupo de activistas.

"Aún se oponen porque no es la versión que ellos redactaron," Collins-Bellamy le dijo al New York Jewish Week el martes, agregando que la resolución alternativa que la coalición pro-palestina redactó probablemente solo recibiría dos votos en el consejo de siete asientos.

"Les pregunté, '¿Quieren una resolución que diga explícitamente lo que pidieron pero será rechazada?'" dijo. "Estamos condenando absolutamente a Hamas y ellos no quieren que sigamos ese camino y quieren que usemos un lenguaje más duro hacia Israel."

Esta semana, los activistas llamaron a "inundar" el ayuntamiento en protesta antes de la votación, utilizando un término comúnmente empleado por activistas pro-palestinos que hace eco del nombre que Hamas dio al ataque del 7 de octubre, "Al-Aqsa Flood".

La campaña está liderada por un grupo llamado Coalición por el Cese del Fuego de Yonkers que incluye a Jewish Voice for Peace Westchester, un grupo antisionista; el capítulo local de los Demócratas Socialistas de América; Westchester por Palestina; y WESPAC, una organización sin ánimo de lucro que facilita fondos para grupos pro-palestinos prominentes en Estados Unidos.

Hadil Sam, una activista del grupo, dijo que la coalición había debatido con el Concejo Municipal sobre el texto de la resolución durante meses y había ofrecido alternativas.

"Optaron por una que es muy sesgada y no representa a la comunidad", dijo Sam al New York Jewish Week. "Realmente no quieren trabajar con nosotros, solo quieren presentar algo que diga 'cese el fuego'".

Los activistas tuvieron problemas con el llamado del concejo municipal a reconocer la existencia de Israel, diciendo que la demanda obligaría a los palestinos a aceptar su estatus como no ciudadanos, ciudadanos de segunda clase y refugiados en su propia tierra, sin derechos nacionales y sin derecho de retorno. Los ciudadanos árabes de Israel tienen igualdad de derechos ante la ley, aunque muchos han protestado por la discriminación. La mayoría de los israelíes ven la defensa de un derecho de retorno palestino como equivalente a pedir el fin de Israel como un estado de mayoría judía.

Los activistas pro-palestinos también objetaron culpar a Hamas por el estallido del conflicto y no pedir la "liberación de rehenes palestinos" - una aparente referencia a los prisioneros detenidos por las fuerzas israelíes por delitos de seguridad. Sam dijo que el grupo también se opuso a que el borrador no incluyera una "descripción explícita de la violencia que Israel ha estado cometiendo".

Sam dijo que la declaración de apoyo a la existencia de Israel estaba fuera del alcance de la resolución, y que sentía que la cláusula en apoyo de la autodeterminación palestina era insuficiente porque se centraba solo en Gaza.

"Esto es una resolución de alto el fuego, no estamos hablando de declarar estados", dijo Sam.

La resolución alternativa de la coalición, redactada la semana pasada, pide "reconocer los derechos de palestinos e israelíes a vivir con respeto, dignidad, libertad y autodeterminación"; se centra más extensamente en las bajas palestinas; condena el asesinato de civiles y el "castigo colectivo"; insta a la liberación de rehenes y prisioneros políticos palestinos; y pide un alto el fuego permanente.

El Consejo Judío de Westchester emitió un "llamado a la acción" instando a los seguidores a reunirse afuera del Ayuntamiento, alrededor del mismo tiempo que los activistas pro-palestinos planeaban hacerlo en el mismo lugar.

Una de las personas que se inscribió para hablar en nombre del consejo judío fue el rabino Bini Krauss, director de la Academia SAR ortodoxa, ubicada a pocas cuadras fuera de los límites de Yonkers en la sección de Riverdale del Bronx. Tenía la intención de llamar la atención sobre los rehenes retenidos por Hamas, incluidos ciudadanos estadounidenses, oponiéndose a la resolución de alto el fuego.

"¿Cómo podemos pedir un alto el fuego cuando nuestros compatriotas estadounidenses están siendo retenidos y torturados?" dijo Krauss que planeaba decir en sus comentarios al consejo. "Este consejo, al rechazar una resolución promovida por aquellos que no respetan el derecho de Israel a existir, estará del lado correcto de la decencia, la justicia y la historia."

Phylisa Wisdom, directora ejecutiva del grupo de defensa liberal New York Jewish Agenda, dijo que estaba consternada por la oposición a la resolución. El grupo de Wisdom ha abogado por un alto el fuego que incluya la liberación de rehenes desde temprano en la guerra.

"Estoy sorprendida y decepcionada de que cualquiera que quiera la paz y que esta guerra termine rechazaría una declaración así," dijo al New York Jewish Week, añadiendo que las resoluciones de alto el fuego durante la guerra tenían como objetivo simplemente reunir la mayor cantidad de apoyo posible para las medidas.

"Entiendo que hay muchos detalles en torno a cómo podría ser un alto el fuego," dijo, "pero para aquellos que están interesados en liberar a los rehenes, en llevar ayuda a Gaza, en detener el hambre y la muerte de los palestinos en Gaza, realmente no sé cómo podrían oponerse a una declaración como esta."