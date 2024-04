La Autoridad Palestina, al igual que Hamas, siempre será hostil, afirma experto israelí

Zvi Yehezkeli habló recientemente con Arel Segal y Shachar Segal en la radio 103FM para abordar las tensiones sociales en el país y la pregunta de cómo será la situación al final del conflicto.

Yehezkeli declaró: "Todavía no hemos ganado, no hemos destruido a Hamas, no hemos traído a casa a los rehenes. Estamos a medio año de la guerra y todavía tenemos un largo camino por recorrer. Respecto a los estadounidenses, algo está sucediendo en EE. UU. que está completamente distorsionado en la comprensión de Oriente Medio. Con todo el respeto hacia nuestro aliado estadounidense, la Autoridad Palestina, tal como está, siempre será hostil hacia Israel, al igual que Hamas. Los reservistas de las FDI me traen libros de texto de Gaza, y no hay diferencia entre los que usa la AP y Hamas. Utilizan los mismos libros. Tenemos un problema, y por eso los iraníes mantienen las tensiones altas. Saben que somos débiles. Todavía estamos proyectando debilidad. Comenzamos la guerra con fuerza, pero la situación actual no es la misma".

Cuando se le preguntó cómo ve el mundo árabe las protestas en Israel y la presión estadounidense, Yehezkeli respondió: "Cuando decimos el mundo árabe, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no forman parte de esto en absoluto, pero lo están Jordania y Egipto. Les da mucho coraje; mira cuánto [el líder de Hezbollah, Hassan] Nasrallah habló sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos. En su opinión, Estados Unidos nos ha dado la espalda. Incluso cuando ven que las protestas en Israel son democráticas y legítimas, aún lo interpretan como debilidad. Todos nos tratan con desprecio. Tienes que entender que, eventualmente, se volverán contra ti."

Yehzekeli advierte al mundo occidental del inminente choque de culturas

Yehzekeli amplió, "Hay un fracaso de liderazgo. Existe una concepción occidental de que no entendemos quién es Hamas. Necesitamos tratar primero y ante todo con los representantes de Irán y menos con sus mentes. El problema más apremiante es la relación entre Estados Unidos y Jordania. Irán señala a Jordania como un país que necesita ser derrocado, y necesitamos salvar al rey como lo hicimos en los años 70".

Yehzekeli luego concluyó, "El Islam quiere conquistar el mundo. Finalmente, entendemos que estamos en una especie de guerra que lentamente se está volviendo abarcadora. Los estadounidenses lo entenderán cuando la guerra cultural les alcance. Hay olas de migración. Hay un choque de culturas, y llega incluso hasta regiones en Michigan."