'Netanyahu no puede ganar la guerra': general mayor del IDF dice que el gobierno no puede ganar

El general mayor (res.) del IDF Noam Tibon fue entrevistado esta mañana por Udi Segal y Anat Davidov en la radio 103FM. En la entrevista, Tibon discutió, entre otras cosas, la retirada de soldados del IDF de Khan Yunis, el final del debacle de Rafah y la conducta del liderazgo político en los últimos seis meses.

"Creo que la operación de la 98ª Brigada Paracaidista en Khan Yunis fue excepcional", dijo Tibon. "[Pero] dado que no había una base diplomática sólida y no había un plan estratégico, el IDF terminó la operación allí. Desafortunadamente, dos objetivos principales de la operación no se lograron: el objetivo de atacar a altos funcionarios de Hamas y el rescate de los rehenes. La retirada va en completo contraste con lo que nos dijeron constantemente, que solo la presión militar traería de vuelta a los rehenes."

Tibon agregó: "Creo que hace mucho tiempo que no ha habido realmente una guerra en la Franja de Gaza", diciendo que parece más similar a operaciones policiales o zonas de seguridad. "Los lemas sobre la victoria absoluta están en completo contraste con lo que está sucediendo en el terreno. El gobierno es disfuncional, y llevo diciendo esto desde el inicio de la guerra. Todas las directrices que le dan a las FDI no son directrices militares; son solo lemas".

¿Cómo han estado manejando la guerra los políticos israelíes?

"Quiero hacer una distinción entre [el Ministro de Defensa Yoav] Gallant y [el Primer Ministro] Benjamin Netanyahu", aclaró el general, "Tengo que admitir que no entiendo la gestión de la guerra de Gallant. Por lo tanto, de repente nos encontramos en una situación en la que no hay una acción militar real en Gaza. Pero esto ha estado sucediendo durante varios meses ahora, y ahora está claro que la 98ª Brigada Paracaidista se ha ido. Creo que, en muchos aspectos, la acción militar en Gaza, a la que llamamos guerra, ha terminado".

En relación al plan para Rafah, Tibon argumentó que, en su opinión, "todo lo relacionado con Rafah en este momento es una especie de excusa que nos están diciendo. Para tomar medidas en Rafah, se necesita una gran reubicación de refugiados... y no estoy seguro de que el mundo acepte todo este asunto. Los estadounidenses ya nos han insinuado que hay un vínculo directo entre nuestro comportamiento en Gaza y su nivel de apoyo. Pero nos están vendiendo una historia para supuestamente demostrar que todavía hay de alguna manera una guerra. Así no se gestionan las guerras, así no se ganan las guerras, y es lo opuesto a ganar."

Ante la pregunta de si Israel está ganando diplomáticamente, Tibon respondió: "Creo que la mayoría de los ciudadanos israelíes no creen en los eslóganes del gobierno y las declaraciones de Netanyahu. Necesitamos decirlo muy claramente: Después de medio año, Hamas sigue controlando Gaza. Es cierto que hemos eliminado la mayor parte de su poder militar, pero no hemos encontrado a nadie para reemplazar a Hamas."

Tibon añadió: "¿Rescatar a los rehenes? Todos estamos pasando por estos tiempos difíciles. La historia de Elad Katzir es la historia del inmenso abandono del Estado de Israel hacia estos rehenes, tanto el 7 de octubre como desde entonces. Netanyahu es el que habla todo el tiempo sobre las dificultades de llegar a un acuerdo de rehenes. Este gobierno, este primer ministro, no puede ganar la guerra."

Cuando le preguntaron si personalmente recuerda los eventos del 7 de octubre, Tibon respondió: "El sábado, celebramos el cumpleaños de mi nieta mayor en Nahal Oz. Me alegré mucho al ver que la mayoría de los niños estaban completamente bien después de estos eventos. Me dolió terriblemente ver el abandono y la humillación por la que pasó nuestra gente. Tuvimos un día muy, muy difícil. Las FDI se recuperaron y hicieron un gran trabajo, pero como entendemos, nadie a nivel político terminará con esto. Por lo tanto, también considero un fracaso que medio año después, el Estado de Israel deba someterse a un cambio profundo para ganar."

Shani Romano de la radio 103FM ayudó en la preparación de este artículo.