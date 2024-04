Biden: Estados Unidos no participará ni apoyará operaciones ofensivas contra Irán

El presidente Joe Biden le dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu que Estados Unidos no participaría ni apoyaría acciones ofensivas contra Irán, según informó un funcionario israelí a Axios el domingo por la mañana.

Mientras tanto, Biden se prepara para reunir a los otros líderes del G7 el domingo para coordinar una "respuesta diplomática unida al descarado ataque de Irán", según un comunicado de la Casa Blanca el sábado por la noche.

"Earlier today, Iran—and its proxies operating out of Yemen, Syria and Iraq—launched an unprecedented air attack against military facilities in Israel. Condeno estos ataques en los términos más enérgicos posibles", dijo Biden.

Biden afirmó que instruyó a las fuerzas armadas de EE. UU. a trasladar aviones y destructores de defensa de misiles balísticos a la región durante la semana pasada.

Gracias a estos despliegues y a la extraordinaria habilidad de los miembros del servicio, EE. UU. ayudó a Israel a derribar casi todos los drones y misiles entrantes, según indicó el comunicado. Se ven objetos en el cielo sobre Jerusalén después de que Irán lanzara drones y misiles hacia Israel, en Jerusalén el 14 de abril de 2024. (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

Biden reafirma el "compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel"

Biden también dijo que habló con el Primer Ministro Netanyahu para "reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel".

"Le dije que Israel demostró una capacidad notable para defenderse y derrotar incluso ataques sin precedentes, enviando un mensaje claro a sus enemigos de que no pueden amenazar efectivamente la seguridad de Israel", dijo Biden.

Biden dijo que la Casa Blanca mantendrá una estrecha comunicación con los líderes de Israel.

"Y aunque no hemos visto ataques contra nuestras fuerzas o instalaciones hoy, permaneceremos vigilantes ante todas las amenazas y no dudaremos en tomar todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente", dijo.