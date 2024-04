FDI repelen un histórico bombardeo iraní y reclutan dos brigadas de reserva para nuevas operaciones

En un ataque directo histórico entre Irán e Israel por primera vez, la República Islámica lanzó alrededor de 350 drones y misiles en toda la región la noche del sábado, provocando sirenas en todo el país, perturbando y posiblemente alterando el equilibrio de poder en el Medio Oriente.

Los drones y misiles fueron derribados en un 99%. También se lanzaron drones y misiles desde Irak, Siria, Líbano y Yemen. Incluyeron 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles, conteniendo más de 60 toneladas de explosivos.

Tres jordanos murieron, una niña de siete años de una aldea beduina cerca de Arad resultó gravemente herida, mientras que varias docenas más fueron tratadas por ansiedad. También se produjeron daños menores en la infraestructura de la base de la IDF en Nevatim, en el sur de Israel, durante el ataque, según el portavoz de la IDF, Daniel Hagari.

Hubo dos rondas de cohetes, alrededor de 40 en total, lanzados contra Israel desde Líbano, con Israel respondiendo con contraataques casi en tiempo real.

Ninguno de los drones o misiles de crucero ingresaron al espacio aéreo israelí, mientras que Hagari señaló que solo un pequeño número de misiles balísticos lograron penetrar.

Casi todas las intercepciones han sido realizadas por decenas de aviones, los sistemas de misiles Arrow de largo alcance, o el sistema David’s Sling de alcance medio. El Domo de Hierro, que se defiende bien contra los cohetes de corto alcance de Hamas y Hezbolá, es menos relevante para drones y misiles de largo alcance más avanzados.

El ataque ocurrió después de que Irán acusara a Israel de matar al comandante de alto rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Reza Zahedi, el 1 de abril. Zahedi había dirigido ataques por medio de proxies contra Israel en Líbano y Siria y era un coordinador de alto nivel con Hezbolá.

A pesar de lesionar a civiles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que llevó a cabo el ataque contra bases militares en "auto-defensa."

On 14 April 2024, I.R.Iran's armed forces have carried out a series of military strikes on Israeli's military bases in response to, & in exercise of its inherent right of #self_defense as recognized under Article 51 of the Charter, against Israel's recurring military aggressions, pic.twitter.com/1zEWt9Slhd — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran (@IRIMFA_EN) April 14, 2024

Las FDI indicaron que la amplia cantidad de sirenas provenía en su mayoría no de cohetes que ingresaron al territorio israelí, sino de restos de cohetes derribados fuera de Israel, donde los puntos de aterrizaje de los cohetes eran impredecibles.

Fuentes militares insinuaron que Israel podría responder de manera contundente, con el respaldo activo de aliados clave, pero no dieron detalles sobre el alcance y el momento. Las FDI se negaron a comprometerse públicamente con un cronograma específico para un contraataque contra Irán.

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania ayudaron a derribar proyectiles iraníes, con Estados Unidos derribando más de 70. Las aeronaves israelíes comenzaron a derribar proyectiles a partir de las 12 a.m., pero una cantidad significativa de amenazas fueron derribadas entre la 1 a.m. y las 3 a.m.

Hezbolá dijo que disparó decenas de cohetes Katyusha desde Líbano hacia los Altos del Golán el sábado por la noche, activando sirenas en Snir.

El domingo por la mañana, aproximadamente 30 cohetes fueron disparados nuevamente desde Líbano hacia el norte de Israel. Hezbolá se atribuyó la responsabilidad de ese bombardeo y dijo que fue en respuesta a los ataques israelíes a ciudades del sur de Líbano más temprano esa noche. Uno de los cohetes cayó en Katzrin, causando daños graves a la propiedad, pero no hubo heridos físicos.

A la 1:06 a.m., la Misión de Irán ante la ONU afirmó que el ataque a Israel "puede considerarse concluido. Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. ¡Es un conflicto entre Irán y el régimen israelí ilegítimo, del cual Estados Unidos debe mantenerse alejado!"

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli… — Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024

El gabinete de seguridad autorizó al primer ministro Benjamin Netanyahu, al ministro de Defensa Yoav Gallant y al ministro de guerra Benny Gantz a tomar decisiones sobre acciones adicionales contra Irán temprano el domingo por la mañana, y el gabinete se volvió a reunir más tarde ese día.

Ofir Gendelman, portavoz del primer ministro para los medios árabes, advirtió que la respuesta de Israel será "firme y clara", en declaraciones a Al-Arabiya la noche del sábado.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel cerró el espacio aéreo israelí a partir de la 12:30 a.m., abriendo más tarde en el día.

El comandante del Comando de Frente Interno de las FDI, Rafi Milo, pidió a los civiles que "continúen siendo cautelosos y escuchen las directivas; pueden cambiar dependiendo de la situación.

"Estuvimos en guerra en varios frentes durante más de seis meses", continuó. "A lo largo de la guerra, enfrentamos y nos topamos con muchos desafíos en una amplia variedad de amenazas, aprendimos y mejoramos; llegamos preparados y fuertes tanto en defensa como en ataque."

El Ministerio de Salud ordenó a los hospitales que estén en alerta y aumenten el personal en las instituciones médicas, mientras que se cancelaron las vacaciones para el personal médico.

Poco después de que comenzara el ataque, funcionarios iraquíes anunciaron que el espacio aéreo iraquí estaba cerrado, seguido por Líbano y Jordania.

Una alianza improbable

Fuentes de seguridad regional dijeron a Reuters que aviones jordanos derribaron docenas de drones iraníes.

El Ministerio de Defensa británico dijo que sus aviones de la Real Fuerza Aérea en Medio Oriente "interceptarán cualquier ataque aéreo dentro del alcance de nuestras misiones existentes, según sea necesario. En respuesta a las crecientes amenazas iraníes y al creciente riesgo de escalada en Medio Oriente, el Gobierno del Reino Unido ha estado trabajando con socios en toda la región para fomentar la desescalada y prevenir nuevos ataques".

Fuentes de seguridad iraquíes dijeron a los medios árabes que varios misiles iraníes cayeron cerca de Yusufiya, al sur de Bagdad, la noche del sábado. Se informaron largas filas en las gasolineras de Irán y Líbano mientras los residentes se apresuraban a prepararse para una escalada regional esperada.

Netanyahu, en un mensaje de video poco antes del ataque, dijo que "en los últimos años, y aún más en las últimas semanas, Israel ha estado preparándose para la posibilidad de un ataque directo de Irán".

Advirtió a Teherán que "quien nos haga daño, le haremos daño. Nos protegeremos de cualquier amenaza y lo haremos con firmeza y determinación".

En una llamada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Netanyahu, el presidente reafirmó "el compromiso inquebrantable de América con la seguridad de Israel" y que "Israel demostró una capacidad notable para defenderse y derrotar incluso ataques sin precedentes, enviando un claro mensaje a sus enemigos de que no pueden amenazar efectivamente la seguridad de Israel".

Biden le dijo a Netanyahu que Estados Unidos no participaría en ninguna operación ofensiva contra Irán, informó CNN el domingo por la mañana.

Según el informe, Biden le dijo a Netanyahu que Israel debería considerar el éxito en interceptar el ataque iraní como una "victoria".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pidió a Gallant que notifique a Estados Unidos sobre cualquier posible respuesta al ataque iraní, informó un funcionario de Estados Unidos a CNN temprano el domingo.

Por separado, el director de la Organización de Defensa de Misiles de Israel (IMDO), Moshe Patel, dijo el lunes que casi 40 años de inversión en defensa de misiles de largo alcance finalmente habían dado resultado para defenderse del masivo ataque de Irán.

Dijo que "todos los sistemas de defensa se demostraron eficaces. Todas sus acciones estuvieron coordinadas después de una preparación significativa y desarrollo de los sistemas, simulaciones e integración con unidades de combate reales".

"Si alguien pensaba que los escenarios eran imaginarios" donde Israel necesitaría defensa de misiles de largo alcance, finalmente vieron la relevancia.

Patel explicó cómo el programa para defenderse contra misiles de largo alcance comenzó en 1986, alrededor de cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, estaba encantado con la idea de una defensa de misiles verdaderamente efectiva (para Estados Unidos contra la Unión Soviética).

Después de que Iraq atacara a Israel con misiles Scud de largo alcance en 1991, el programa recibió un impulso, dijo Patel.

Sin embargo, hasta que Hezbolá lanzó misiles sobre Israel en la Segunda Guerra del Líbano en 2006, la defensa de misiles aún era un poco el "hijo olvidado" del establecimiento de defensa, con la mayoría de los jefes de las FDI considerándolo un desperdicio de recursos limitados que podrían ser mejor utilizados para desarrollar armas más ofensivas.

Finalmente, Iron Dome, que proporciona defensa de corto alcance contra altos volúmenes de cohetes más débiles de Hamas y Hezbolá, superó al sistema de defensa de misiles de largo alcance Arrow como el "niño favorito" entre la clase política.

Sin embargo, el sistema de misiles Arrow continuó y se desarrolló con las versiones II y III. Israel eventualmente desarrolló David's Sling para defensa de nivel medio, drones y misiles de crucero.

El Arrow y David's Sling fueron las estrellas de la noche del sábado.

Mientras tanto, el ejército anunció el lunes tarde que dos brigadas de reservistas serían llamadas pronto para futuras operaciones en Gaza, ya que el Mossad había dicho que Hamas rechazó un acuerdo de rehenes de alto el fuego, y las FDI continuaban presionando en la franja.

Las FDI no especificaron la naturaleza de esas operaciones, pero el ejército dejó un vacío en la parte de Khan Yunis del sur de Gaza cuando se retiró de allí el pasado sábado.

Además, se espera que las FDI comiencen a avanzar hacia una operación eventual contra las cuatro batallones de Hamas restantes en Rafah, en el sur profundo de Gaza.

Reuters contribuyó a este informe.