Hamas publica video de rehenes Omri Miran y Keith Siegel

Hamas publicó el sábado un video de los rehenes Keith Siegel (64) y Omri Miran (47).

Los dos rehenes dicen que el video fue filmado hace dos días. También hablan sobre no poder celebrar la Pascua este año.

También mencionan que vieron las manifestaciones en Tel Aviv y Jerusalén y llamaron a los manifestantes a continuar con la protesta.

Los manifestantes en Tel Aviv pidieron al gobierno encontrar soluciones alternativas, insistiendo en que la presión militar no llevaría a la liberación de los rehenes. "Este concepto ha fallado", corearon los manifestantes en Tel Aviv el sábado después de la publicación del video.

Keith fue secuestrado de su casa en Kfar Aza junto a su pareja Aviva, quien fue liberada durante el alto el fuego en noviembre.

Omri fue secuestrado de su casa en Nahal Oz frente a su familia. Su esposa, Lishay Lavi, logró decirle antes de ser secuestrado, "Te amo, te estamos esperando, no seas un héroe".

Tan pronto como fue capturado por los terroristas, su hija de dos años, Roni, intentó correr tras él y gritó: "¡Quiero a mi papá!"

Danny Miran, el padre de Omri, le dijo a KAN: "Me conmueve hasta las lágrimas, son lágrimas de felicidad. Vi su barba. Prometimos que nos afeitaríamos juntos cuando regresara. Estoy llorando por todas partes. Estoy conmovido y llorando al reconocer a mi hijo. No he visto el video, solo una foto de él. Espero que me la envíen pronto. Esto es lo que me mata, ¿así es como se comporta un país?"

Su padre agregó: "No me importa, Rafah, si traen a todos los rehenes de vuelta de inmediato, y no importa cómo lo hagan".

Danny también le dijo a N12: "Se ve tal como pensé que estaría: con barba. Debe ser que no se ha cepillado los dientes desde la catástrofe. Es inmensamente doloroso. Físicamente, se ve excelente; solo espero que, mentalmente, todavía esté en buenas condiciones".

Su hermano, Nadav, le dijo a Walla: "Es emocionante ver esta foto. Me alegra que esté vivo y espero verlo en casa lo antes posible. Para mí se ve bien. Salir a luchar contra Rafah los traerá más rápido. Menos palabras, más acción". Una foto de Hersh Goldberg-Polin junto a una captura de pantalla de un vídeo difundido por Hamás en el que se le ve en cautividad. (credit: screenshot)

Segundo video de rehenes durante la Pascua

El video es el segundo en ser lanzado durante la Pascua. Poco antes de que comenzara la festividad, se lanzó un video mostrando al rehén Hersh Goldberg-Polin.

En el video, Hersh habla sobre cómo fue capturado y los eventos después de su captura.

Ambos padres aprobaron la publicación del video. Su madre, Rachel, ha sido una figura central en la campaña para liberar a los rehenes y fue nombrada una de las 100 personas más importantes de 2023 por la revista Time.

Tanto Hersh como Keith son ciudadanos estadounidenses.

Biden renovó su esfuerzo por liberar a todos los rehenes el sábado, diciendo: "No descansaré hasta que cada rehén, como Abigail, arrancado de sus familias y retenido por Hamas, esté de vuelta en los brazos de sus seres queridos. Tienen mi palabra".

Abigail Idan (cuatro años) fue uno de los rehenes liberados durante el alto el fuego de noviembre; ella y sus dos hermanos (seis y nueve años) sobrevivieron a la masacre que mató a sus padres escondiéndose en la casa de un vecino y al lado del cuerpo de su madre.

Hersh, Keith y Abigail son todos ciudadanos estadounidenses.

The Jerusalem Post no publicará estos videos ya que forman parte de la guerra psicológica de Hamás.

Tzvi Joffre contribuyó a este informe.