El US CENTCOM revela cómo se verá el muelle humanitario construido en las costas de Gaza

El Comando Central del Ejército de los Estados Unidos (CENTCOM) reveló temprano el martes las primeras fotos del muelle humanitario que se construyó en las costas de Gaza, a través del cual se transferirán equipos y alimentos a la Franja de Gaza.

"La construcción del muelle flotante JLOTS en el Mediterráneo está en marcha", anunció la cuenta X del CENTCOM. "El muelle apoyará a los socios de ayuda humanitaria de EE. UU. para recibir y entregar ayuda humanitaria a la gente de Gaza."

El área del proyecto cubre más de un cuarto de kilómetro destinado para la operación y movimiento de bienes a gran escala en la Franja, informó Walla. Además, se está construyendo un sistema de compuertas hidráulicas que se controla de forma remota, lo que permite flexibilidad operativa y logística, y se está realizando un extenso trabajo eléctrico para apoyar la instalación.

