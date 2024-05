Tensiones entre Netanyahu y Gallant obstaculizan selección del próximo jefe de Estado Mayor del FDI

La agitación en el ámbito norteño contra Hezbolá y en el sur contra Hamas, las investigaciones del IDF que están a punto de finalizar, y las críticas políticas y de seguridad hacia el actual Jefe de Estado Mayor, solo intensificaron el debate dentro del sistema de seguridad con respecto a la selección del 24º Jefe de Estado Mayor que reemplazaría al Tte. Gral. Herzi Halevi.

Los candidatos destacados eran el Tte. Gral. Eyal Zamir, el Tte. Gral. Uri Gordin y el Tte. Gral. Amir Baram. Una figura de alto rango en el establecimiento de seguridad afirmó que el Ministro de Defensa Yoav Gallant tenía una "buena relación basada en la confianza" con el director general de su ministerio, Zamir, quien anteriormente había sido secretario militar del Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, Gallant se abstuvo de aprobar el nombramiento de una persona con lazos muy cercanos al primer ministro. Algunos afirman que esto se debe a que su supervivencia política dependía de su relación con el Jefe de Estado Mayor Halevi y de liderar una política que, en muchos aspectos, chocaba con la de Netanyahu.

Por otro lado, otra figura de seguridad argumentó que Netanyahu estaba muy ansioso por nombrar a Zamir - pero para avanzar en el proceso, tendría que destituir a Gallant de su cargo.

Algunos en el comando de las FDI afirmaron que Halevi aún no había decidido renunciar - mientras no hubiera un acuerdo entre Netanyahu y Gallant sobre la identidad del próximo jefe de estado mayor, no había un camino claro para él. Otra razón era que las conclusiones de las investigaciones militares no se habían presentado a nivel político.

Transición de liderazgo de las FDI

El comandante de la Inteligencia Militar de las FDI, Aharon Haliva, en Tel Aviv, el 4 de noviembre de 2022. (credit: Gideon Markowicz/Flash90)

Además, los altos mandos de las FDI estimaron que Halevi se había convertido esencialmente en el "escudo político" de Gallant en su papel de vice.

Mientras tanto, dentro del establecimiento de seguridad, se pedía a Gallant que se centrara en el "día después de Halevi" ahora y que nombrara generales de reserva que pudieran ayudar en la recuperación de las FDI. Entre ellos se encontraban el Mayor General Nitzan Alon, el Mayor General Itzik Turgeman, el Mayor General Lior Carmeli, y otros.

Otros cargos a la espera de un nuevo nombramiento incluían el jefe de la Dirección de Operaciones en la Rama de Operaciones - siendo el candidato principal el Brigadier General Israel Shomer, actualmente a cargo de la Unidad 8200, mientras que el candidato principal para su posición era el Brigadier General J., quien había sido Jefe de la Rama de Operaciones en la Dirección de Operaciones.

Además, la designación del próximo comandante de la División de Gaza, en reemplazo del General de Brigada Avi Rosenfeld, estaba pendiente, con las posiciones del Jefe de Estado Mayor y el Fiscal General Militar aún sin claridad desde la investigación sobre el comandante de la Brigada 99, el General de Brigada Barak Hiram, quien fue seleccionado para ser nombrado en el cargo antes del 7 de octubre, pero cuyo desempeño en ese día aún no había concluido.

Además, persistían las críticas hacia el designado Jefe de Estado Mayor, el Coronel Shlomi Binder, y existía preocupación dentro de las FDI de que la Corte Suprema de Justicia reprendiera a las FDI y evitara el nombramiento en medio de las críticas por los eventos de la guerra.

Por lo tanto, no se estableció una fecha para el final del mandato del actual Jefe de Estado Mayor, el Mayor General Aharon Haliva.