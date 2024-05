Funcionarios irlandeses se quejan tras mostrar al embajador imágenes del 7 de octubre

El viceprimer ministro irlandés se quejó de que la reprimenda de Israel al embajador irlandés por la decisión de Irlanda de reconocer la autonomía palestina fue "completamente inaceptable", informó el Evening Standard el sábado.

La embajadora Sonya McGuinness fue reprendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel después de que Irlanda tomara la decisión de reconocer formalmente la autonomía palestina y, al comenzar las diligencias, se le mostró imágenes del ataque de Hamas del 7 de octubre.

El viceprimer ministro irlandés, Micheal Martin, se quejó el viernes: "Considero eso totalmente inaceptable y no es la forma de tratar a los diplomáticos, y está fuera de la norma por la cual se trata a los diplomáticos en cualquier país".

Martin continuó: "Los canales diplomáticos son muy importantes en términos de mantener el contacto con personas explicando las respectivas posiciones de los gobiernos".

Sonya McGuinness es una destacada embajadora, y hemos condenado consistentemente el ataque de Hamas el 7 de octubre.

Martin expresó una preocupación particular por mostrarle a McGuinness las imágenes frente a miembros de los medios israelíes, agregando que era algo que no habían "presenciado antes en otros países o jurisdicciones".

"La mayoría de la gente aceptaría internacionalmente que eso no está dentro de los parámetros de las normas aceptables en términos de cómo las personas se relacionan con los diplomáticos", se quejó. "Me comunicaré directamente, por escrito si es necesario, con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel porque nuestros discursos sobre el reconocimiento de Palestina fueron equilibrados.

"En cuanto a mi propia contribución, fue muy clara en términos de nuestro rechazo a cualquier enfoque monoétnico del conflicto palestino-israelí."

Ireland, if your goal was to reward terrorism by declaring support for a Palestinian state, you’ve achieved it.@SimonHarrisTD, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/mgz7ZGtnCi