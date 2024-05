Cuerpo del rehén Orión Hernández Radoux recuperado de Gaza después de meses de cautiverio

El cuerpo de Orión Hernández Radoux, un ciudadano franco-mexicano de 30 años, fue encontrado y devuelto a Israel el jueves por la noche después de haber sido retenido en Gaza por más de siete meses.

Hernández era la pareja de Shani Louk, cuyo cuerpo también fue tomado como rehén y encontrado la semana pasada en Jabalya. Los dos estaban en el festival Nova cuando fueron asesinados el 7 de octubre.

Se enviaron textos en árabe desde su teléfono después del ataque.

Please share: I need your help…Orion Hernandez Radoux, 31 years old, the father of a little girl, and the partner of Shani Louk who was murdered while he was kidnapped to Gaza by Hamas from the Nova festival.Orion is Mexican and French, he was a tourist in Israel and has no… pic.twitter.com/KxuPFE1qwT